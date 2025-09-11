Perú

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

El aún esposo de Maju Mantilla sorprendió con una confesión que desató polémica: asegura que habría descubierto a la conductora en un momento comprometedo.

Pilar Cuya

Guardar

El escándalo en torno a la separación de la Maju Mantilla, y su aún esposo, Gustavo Salcedo, ha vuelto a encender los reflectores mediáticos. Un adelanto difundido por 'Magaly TV, La Firme’ muestra al empresario confirmando que habría sorprendido a la conductora de televisión en una situación comprometedora.

En el avance difundido por el programa de Magaly Medina, se escucha al reportero preguntar a Gustavo Salcedo:“¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”.

Con un tono firme, Salcedo respondió con un rotundo: “Sí”. La declaración encendió de inmediato las redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a especular sobre la presunta infidelidad de la Miss Mundo 2004.

La propia conductora del espacio, Magaly Medina, anticipó que esta revelación sería uno de los momentos más impactantes de la emisión del miércoles 10 de septiembre.

“Hoy en Magaly TV, La Firme: el escándalo del año. El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, alza la voz y enciende la pradera”, adelantó.
Gustavo Salcedo revela que Maju
Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí los encontré”. ATV.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla: Una separación inesperada

Como se recuerda, fue el propio Gustavo Salcedo quien anunció el fin de su matrimonio con Mantilla a través de un comunicado publicado el 20 de agosto en su cuenta de Instagram. El mensaje, que tomó por sorpresa incluso a la conductora, señaló que la decisión había sido tomada en mutuo acuerdo.

“Hoy, Maju y yo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Le pido a todos respeto hacia ella y hacia nuestra familia”, fue parte del texto que difundió en redes sociales.

La confirmación no solo desconcertó a los seguidores, sino que también generó una ola de rumores sobre las causas detrás de la ruptura.

Gustavo Salcedo anuncia fin de
Gustavo Salcedo anuncia fin de su matrimonio con Maju Mantilla: reacción de Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Gustavo Salcedo pedía respeto

En los días posteriores al anuncio, el empresario fue abordado por la prensa y negó tajantemente que existieran motivos vinculados a una infidelidad. “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Les pido que no inventen historias donde no existen”, expresó en una breve declaración.

En esa oportunidad, Salcedo aseguró que su prioridad seguía siendo el bienestar de su familia: “Yo soy un padre de familia, tengo tres hermanas mujeres. He visto cómo mi papá ha tratado a mi mamá y sé cómo debo manejar estas situaciones. No voy a dar detalles de mi vida personal”.

El empresario fue claro al exigir respeto para la conductora y negó cualquier versión de infidelidad, dejando en claro que la prioridad es proteger la imagen de la madre de sus hijos  (Amor y Fuego)  

La contradicción con sus últimas declaraciones

El adelanto emitido por el programa de Magaly Medina genera sorpresa porque contradice la postura inicial del empresario. Si antes había descartado la infidelidad como motivo de la separación, ahora admite públicamente haber sorprendido a su aún esposa en un episodio que pondría en duda su fidelidad.

Este giro en su versión ha desatado un nuevo capítulo en el mediático caso, aumentando las expectativas sobre la información que se revelará en la edición completa del programa.

Reacciones de los seguidores de Maju Mantilla

En redes sociales, los seguidores de Maju no tardaron en pronunciarse. Algunos respaldaron a la conductora y cuestionaron la actitud de Salcedo, mientras que otros aplaudieron que se conociera su versión de los hechos.

“Con la misma moneda te pague”, escribió un usuario en tono sarcástico.“Ojalá le haya engañado, se lo merecía el tipo”, opinó otro.“Pero si él también hizo lo mismo”, señalaron algunos, recordando rumores pasados sobre supuestas actitudes de Salcedo.

Otros mensajes mostraron apoyo incondicional a la ex Miss Mundo:“Maju, te mereces aplausos. Que el esposo no se haga el mosco muerto, siempre contigo, Maju hermosa”, comentó una seguidora.“Ellos piensan que son los vivazos… pobres”, añadió otro usuario.

Seguidores de Maju Mantilla le
Seguidores de Maju Mantilla le muestran su apoyo ante declaraciones de Gustavo Salcedo. IG: ATV.
Seguidores de Maju Mantilla le
Seguidores de Maju Mantilla le muestran su apoyo ante declaraciones de Gustavo Salcedo. IG: ATV.
Seguidores de Maju Mantilla le
Seguidores de Maju Mantilla le muestran su apoyo ante declaraciones de Gustavo Salcedo. IG: ATV.

Expectativa por la emisión completa

La emisión de 'Magaly TV, La Firme’ de este 10 de septiembre promete ofrecer mayores detalles sobre lo declarado por Gustavo Salcedo. La posibilidad de que confirme o amplíe lo dicho en el adelanto mantiene en vilo a la opinión pública.

Magaly Medina ha catalogado el tema como “el escándalo del año”, asegurando que su programa presentará material exclusivo que podría cambiar la percepción sobre la ruptura de uno de los matrimonios más comentados del espectáculo peruano.

