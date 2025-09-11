Perú

Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla le fue infiel con su productor: “No es de mi agrado, es una persona sin valores”

El empresario reconoció a las cámaras de Magaly TV La Firme que encontró a su esposa en una situación comprometedora y que el vínculo con su productor no era laboral

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con su productor de TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La noche del 10 de septiembre, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al confirmar uno de los rumores más comentados en las últimas semanas: la presunta infidelidad de Maju Mantilla a su esposo Gustavo Salcedo.

En Magaly TV La Firme, la conductora reveló que tras meses de investigación, finalmente lograron corroborar información que señalaría a la exreina de belleza como protagonista de un romance con su productor de televisión, Cristian Rodríguez Portugal.

Manejamos cierta información varios meses atrás, una información que estuvimos siguiéndole el rastro hasta que no pudimos corroborarla y decidimos emprender nuestras investigaciones. Hasta que nos ha llegado un material que hemos podido corroborar”, sostuvo Magaly al iniciar su programa, dejando claro que no se trataba de simples especulaciones.

Gustavo Salcedo confirma infidelidad

La revelación tomó más fuerza cuando el propio Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora de Arriba mi gente, rompió su silencio frente a las cámaras del programa. “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, dijo, refiriéndose a Rodríguez Portugal. Con esas palabras, Salcedo confirmó no solo su incomodidad, sino también el dolor de sentirse desplazado en su matrimonio.

El empresario incluso reconoció que habría sorprendido a Maju Mantilla en una situación comprometedora. “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, le preguntó el reportero. A lo que él respondió sin titubear: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”. Una declaración breve, pero contundente, que dejó entrever que sus sospechas no eran infundadas.

Gustavo Salcedo y el anuncio de su separación con Maju Mantilla

En este contexto, el anuncio de separación que Gustavo Salcedo publicó en su cuenta de Instagram semanas atrás cobra un nuevo matiz. El pasado 20 de agosto, él había confirmado que su matrimonio con la conductora había llegado a su fin, aunque en ese momento no mencionó la razón concreta. “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió entonces.

Con un tono más conciliador en aquel comunicado, Salcedo resaltó que, pese al quiebre, su prioridad seguían siendo los hijos que compartía con la ex Miss Mundo.

Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, finalizó.

Sin embargo, lo dicho en Magaly TV La Firme revela un trasfondo distinto. No se trataría de un acuerdo pacífico que llegó tras una relación desgastada, sino de una separación marcada por la infidelidad. Para Salcedo, lo más doloroso sería que la persona con quien Maju habría iniciado esta relación no es un desconocido, sino alguien de su entorno laboral.

La noticia generó un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con sorpresa y críticas. Algunos se solidarizaron con Salcedo, mientras que otros cuestionaron la aparente falta de transparencia de Maju, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

