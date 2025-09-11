Perú

Conoce el pronóstico del clima en Lima para hoy 11 de septiembre, según el Senamhi

La institución recomienda a la ciudadanía considerar la variabilidad térmica a la hora de planificar desplazamientos, especialmente durante la tarde

Jordan Arce

Por Jordan Arce

El Senamhi emitió una reciente
El Senamhi emitió una reciente nota de prensa para brindar más detalles sobre el panorama climático de los siguientes días. (Crédito: Senamhi)

Hoy, jueves 11 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima registrará cielo nublado por la mañana, variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.

Según datos del Senamhi, para hoy se prevé una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 12°C en la zona este de la ciudad, mientras que en Lima oeste y el Callao los valores oscilarán entre 18°C y 15°C. Estos valores fueron confirmados en el informe oficial publicado por la entidad.

De acuerdo con el Senamhi, el pronóstico también destaca la presencia de ráfagas de viento y posibles variaciones de nubosidad parcial durante la jornada. Durante la mañana, la costa limeña mantendrá un cielo cubierto, que progresará hacia condiciones más despejadas al mediodía, sin descartar el retorno de nubes en la tarde.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

El pronóstico del Senamhi remarca que no se prevén precipitaciones ni fenómenos extremos para Lima en las próximas horas. Las autoridades recomiendan a la población considerar la variabilidad térmica a la hora de planificar desplazamientos, especialmente durante la tarde cuando las condiciones pueden cambiar con rapidez.

¿Hoy lloverá?

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves 11 de septiembre?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Lima.

La probabilidad de lluvia para este jueves en Lima es de 3% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 65% en el transcurso del día y del 68% en el curso de la noche.

La Calle 2 de Mayo,
La Calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores, en una mañana de llovizna de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El pronóstico del Senamhi sobre
El pronóstico del Senamhi sobre el clima en Lima durante este invierno. Conoce las temperaturas mínimas y máximas para este día

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

