Perú

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

El alcalde de Lima confirmó que dejará temporalmente su cargo el 12 de octubre para evaluar su candidatura presidencial en 2026. “Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, afirmó

Por Luis Paucar

Guardar
Rafael López Aliaga anunció que
Rafael López Aliaga anunció que dejará temporalmente la Alcaldía de Lima el 12 de octubre para evaluar una posible candidatura presidencial en 2026

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, confirmó este lunes que dejará temporalmente la Municipalidad Metropolitana (MML) el próximo 12 de octubre para analizar su posible candidatura a la presidencia del país en las elecciones de 2026.

“Sí, me voy a retirar. (...) Finalmente, está en juego mi vida. No solamente es el tiempo. He dedicado tres años de mi vida personal, que estaba pensada para otros temas, con mucho amor, cariño y muchos resultados”, expresó a los periodistas que lo abordaron al salir del Congreso.

López Aliaga señaló que esta determinación también responde a inquietudes relacionadas con la seguridad política en la región, especialmente tras el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien lanzó su precandidatura presidencial, y el asesinato a tiros en 2023 del aspirante ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido pocos días antes de la primera vuelta en su país.

“Ese retiro tiene que ver también por un elemento más. Mire Colombia. ¿Qué le ha pasado al postulante? Le han metido una cabeza y lo han matado. En Ecuador, un candidato también (recibió) un disparo en la cabeza. Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, concluyó.

Fuente: Canal N

Las declaraciones del burgomaestre coinciden con el día en que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro le pidió abstenerse de hacer campaña mientras permanezca en funciones. Esto ocurre dentro de un proceso sancionador por la aparición de 53 pintas, carteles y paneles en Lima con la frase “Rafael López Aliaga, presidente”.

Aunque el JEE determinó que no se vulnera la neutralidad electoral, sí califica el hecho como propaganda anticipada. También indica que López Aliaga no ha tomado medidas para retirar los anuncios, a pesar de ser presidente del partido y haber negado su aprobación.

El organismo recordó que, según la Constitución, los alcaldes que aspiren a la Presidencia deben dejar el cargo seis meses antes de los comicios, es decir, antes del 13 de octubre de 2025. Esta norma busca impedir el uso del puesto con fines electorales y asegurar igualdad entre postulantes.

“Le agradezco al Jurado que archive algo, porque mi trabajo es hacer obra y tengo que entregarla. Hay una costumbre en nuestro país de no usar la obra hasta que no la inauguran. (...) El Jurado no puede prohibirme hacer mi trabajo. No hay nada más que hablar sobre el tema”, dijo al respecto.

Según una encuesta nacional de
Según una encuesta nacional de Ipsos Perú, López Aliaga encabeza las preferencias presidenciales con 11%, seguido por Keiko Fujimori (7%) y Carlos Álvarez (más del 5%)

De acuerdo con la última encuesta nacional de Ipsos Perú, la autoridad capitalina lidera las preferencias con 11% de respaldo, seguida por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (7%) y el cómico Carlos Álvarez, quien supera el 5%.

Derrota pasada

En 2021, López Aliaga se presentó como candidato presidencial por el partido Renovación Popular. Durante su campaña, defendió posturas sociales conservadoras, como la prohibición del aborto, del matrimonio igualitario y de la educación sexual. En la primera vuelta obtuvo el tercer lugar, con aproximadamente el 11.8 % de los votos válidos, y luego expresó su apoyo a Fujimori en la segunda vuelta.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaMMLMunicipalidad Metropolitana de LimaElecciones 2026Renovación Popular

Más Noticias

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Según informó RPP a través de sus redes sociales, el entrenador nacional se despedirá de los jugadores luego del choque con los ‘guaraníes’ en el Estadio Nacional de Lima

Óscar Ibáñez no continuaría al

Cómo los traumas infantiles afectan la salud mental de las personas en su adultez

Los traumas infantiles no tratados adecuadamente pueden ser la raíz de múltiples trastornos mentales en la adultez

Cómo los traumas infantiles afectan

Más de 3.6 millones de peruanos viven con obesidad clínica, revela estudio en The Lancet

Una investigación publicada en The Lancet Regional Health – Americas advierte que al menos el 15% de los adultos peruanos tiene obesidad clínica, condición que no solo implica exceso de grasa corporal, sino también enfermedades como hipertensión y diabetes

Más de 3.6 millones de

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

El abogado resaltó que la conducta del ministro de Justicia frente a la pericia fonética no lo favorece. La Fiscalía confirmó que su voz aparece en un audio de más de dos horas que menciona la fuga de Vladimir Cerrón y otras operaciones sensibles

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando

Camión lleno de aceite vegetal volcó a la altura del puente Caquetá y generó congestión vehicular en la Línea Amarilla

El conductor resultó con heridas leves, mientras que el cargamento quedó esparcido en la vía. El bloqueo de un carril generó largas filas en los alrededores de la Panamericana Norte

Camión lleno de aceite vegetal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Dina Boluarte pide que Perú no repita otro fallido golpe como el de Pedro Castillo ni caídas presidenciales consecutivas

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

ENTRETENIMIENTO

Sin Bandera celebrará sus 25

Sin Bandera celebrará sus 25 años en Lima con un concierto inolvidable: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que necesitas saber

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

DEPORTES

Óscar Ibáñez no continuaría al

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Bolivia vs Brasil: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”