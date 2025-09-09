Perú

Municipalidad de Lima inaugura hoy una Vía Expresa Sur con pista a nivel, sin semáforos ni cruces peatonales

La nueva conexión vial entre Luis Bedoya Reyes y la Panamericana Sur aun no cuenta con señales ni alumbrado, mientras las autoridades aseguran que el proyecto está completado en un 90%

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

La Municipalidad de Lima tiene previsto inaugurar este martes la Vía Expresa Sur, una obra que conecta la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur a lo largo de cinco kilómetros. La presentación oficial se realiza pese a que reportes en la zona y declaraciones de funcionarios reconocen avances incompletos en elementos básicos como bermas, señalización, semáforos y alumbrado público.

Una infraestructura que evidencia retrasos

Durante la noche anterior, un recorrido por el nuevo corredor vial hecho Exitosa Noticias permitió observar montículos de tierra en el área destinada a la berma central, arena acumulada entre ambos sentidos y pistas con zonas de concreto sin terminar. Algunos cruceros peatonales solo existen en la vía auxiliar y carecen de señalización y semáforos en la nueva arteria principal, generando incertidumbre entre quienes transitan el lugar.

Personal municipal continuaba con trabajos en el cruce de avenida Los Próceres, un tramo estratégico donde los obreros buscaban avanzar en las obras pendientes antes del evento de apertura. La ausencia de alumbrado público en este sector fue otra de las falencias reportadas in situ.

Reconocimiento de una obra inconclusa

Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad de Lima, reconoció públicamente este martes que la Vía Expresa Sur aún no se encuentra concluida y presenta importantes carencias. La vía no está concluida y no tiene semáforos, indicó en entrevista matutina para El Comercio. Estimó que la construcción de los cruces a desnivel comenzaría recién en enero de 2026 y terminaría ese mismo año.

La funcionaria sostuvo que el avance físico de la obra ronda el 90%, mientras la circulación hoy se realizará sin los elementos esenciales de seguridad y orden vial para peatones o conductores.

Promesas y expectativas del proyecto

La Vía Expresa Sur ha sido presentada por la Municipalidad de Lima como parte del plan de integración para la capital, cuyo objetivo principal consiste en reducir el tiempo de viaje entre Lima centro y la Panamericana Sur de 2 horas a 40 minutos, según cálculos difundidos oficialmente. Los beneficios prometidos hacen hincapié en el impacto positivo sobre la congestión vehicular, aunque persisten dudas sobre el cumplimiento de los parámetros de seguridad y urbanismo requeridos para un proyecto de esta magnitud.

El proyecto contempla eventualmente la ejecución de pasos a desnivel y mejoras en señalización, de cara a convertir este corredor en una alternativa moderna y eficiente para Lima Sur.

Riesgos y cuestionamientos por la falta de condiciones mínimas

La inminente inauguración de la Vía Expresa Sur con tramos incompletos y ausencia de semáforos, bermas y alumbrado pone en el centro del debate la seguridad de peatones y conductores. Técnicos y autoridades han advertido sobre los riesgos de accidentes, en especial durante las noches, ante los desniveles y la falta de iluminación.

El acto programado muestra una obra en avance, pero aún distante del estándar requerido para una infraestructura vial de alto tránsito. La perspectiva oficial indica que las intervenciones definitivas para los cruces peatonales y pasos a desnivel se postergan hasta el próximo año, mientras la vía comenzaría a funcionar este martes.

