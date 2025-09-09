Perú

Un tren para Chosica. El Científico y el Político en el desarrollo urbano

Mirando retrospectivamente, “tradicionalmente” el Estado otorga a desarrolladores los grandes proyectos de infraestructura, conceptualizándolos como piezas aisladas que no se articulan entre sí

Por José Ignacio Pacheco

Guardar
Así es el interior del
Así es el interior del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Municipalidad de Lima)

El gran pensador alemán Max Weber dijo en “La política como vocación”, que la grandeza del Científico radica en su honestidad intelectual y la del Político en su capacidad de actuar con responsabilidad y honradez en un mundo inevitablemente conflictivo. La cita viene a cuento porque en un Estado fuerte además de Políticos honestos, debe haber Científicos; es decir cuadros de técnicos profesionalizados y preparados al más alto nivel para proponer las grandes obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de sus habitantes en todos sus niveles. Esto considerando el desarrollo urbano sostenible que toda metrópoli requiere, y con la mirada de considerar a la ciudad como un organismo vivo y complejo que tiene arterias, vías, medios de comunicación y transporte. Además, con un manejo adecuado de flujos de personas, autos, mercancías y plasmado en planes de desarrollo urbano.

Mirando retrospectivamente, “tradicionalmente” el Estado otorga a desarrolladores los grandes proyectos de infraestructura conceptualizándolos como piezas aisladas que no se articulan entre sí. El caso flagrante lo tenemos entre dos grandes obras de transporte: el Corredor Segregado Metropolitano y el Tren Eléctrico, distantes 2.5 km entre sus estaciones más próximas, sin posibilidad de conmutabilidad física y de pago. Aunque ahora se aprecian esfuerzos por elaborar planes urbanos más completos, como el PLANMET2040, elaborado por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), el Estado y sus Científicos -para ponerlo en términos weberianos-, no llegan a proponer todo lo que la ciudad requiere ni su detalle, solo se plantean ideas generales, porque esta instancia tiene una visión macro, insuficiente. Es así que de pronto el Político propone un tren para Chosica que no está contemplado ni en el PLANMET, ni en su Cuadro Matriz de Proyectos Estratégicos, ni en el Plan de Desarrollo Concertado de Lima 2023-2035, anunciado como “un instrumento de desarrollo territorial”. Por cierto, en este último documento se plantea una gran verdad: que en todo gobierno debe haber “…mitigación del derroche de recursos por una cultura del ahorro”.

Este tren, que según publicaciones periodísticas, lleva un gasto mayor a los 22 millones de dólares (una “donación” de 9 millones de dólares, una inspección técnica valorizada en 100 mil y 13 millones en traslado). Además, se afirma que se requerirían otros 500 millones de dólares para acondicionar vías, estaciones, etc.

Este tren tiene 90 vagones y 19 locomotoras para cubrir una única ruta: de Lima a Chosica, 30 km. Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha calculado, dada la escasa frecuencia de paso de cada tren (utilizando una vía única, es decir, solo puede ir y volver por la misma), en medio centenar los pasajeros de ida y vuelta transportados. Es decir, tendríamos una locomotora de 18 mil caballos de fuerza para un solo vagón ocupado. Estaría subutilizado y económicamente no sería rentable, considerando que, para obras de esta envergadura, el Banco Mundial establece movilizar 1 millón de personas.

En cuanto a la parte medioambiental: son trenes desechados, motores diésel de 40 años de tecnología caduca, altamente contaminantes: la ciudad perderá calidad del aire que respiramos todos. El MTC ha tomado cartas en el asunto afirmando que la marcha blanca y ejecución del tren Lima–Chosica no es viable: no hay expediente técnico y no existe infraestructura esencial para operar. La solución sería extender la Línea 4 proyectada del Metro de Lima que va del Callao a Ate Vitarte, hasta Chosica y asunto arreglado.

Es indudable que en Lima se necesitan trenes, trenes eléctricos no contaminantes que desincentiven el uso de automóvil, pero no a cualquier costo y para unos cuantos. Considero que hay otros problemas acuciantes: gente sin vivienda, sin agua potable, por mencionar algunos urgentes que los Científicos y los Políticos deben abordar. Y honrar lo dicho: “mitigación del derroche de recursos por una cultura del ahorro”.

José Ignacio Pacheco
José Ignacio Pacheco

Temas Relacionados

Tren Lima - ChosicaInfraestructuraPolíticosOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Óscar ibáñez recuperará a jugador clave, pero también hará modificaciones en el once inicial, en busca de cerrar con un triunfo las Clasificatorias Sudamericanas. Conoce cómo saldrían ambos equipos

Alineaciones de Perú vs Paraguay

A qué hora juega Perú vs Paraguay HOY: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘blanquirroja’ buscará despedirse con un triunfo ante los paraguayos, en lo que también será el último encuentro de Óscar Ibáñez como entrenador. Conoce los horarios del cotejo para no perderte ningún detalle

A qué hora juega Perú

Sol Carreño y Mónica Delta le dan emotivo adiós a Jaime Chincha tras su muerte por infarto: “Lo vamos a extrañar”

Las periodistas usaron sus programas dominicales para rendir homenaje al comunicador fallecido de manera repentina por causas naturales. Carreño recordó que la última vez que se vio con Jaime Chincha que quedaron en tomarse un café

Sol Carreño y Mónica Delta

Magaly Medina duda tras actitud de la familia de Jaime Chincha y cuestiona a la fiscalía: “Había un protocolo que no se cumplió”

“¿Qué es lo que no quieren que se sepa?”, la periodista citó el parte policial que indica que los deudos se opusieron a brindar detalles y a permitir registros en el domicilio

Magaly Medina duda tras actitud

Chechito y Angye Zapata protagonizan besos en nuevo ampay: “Esperemos que el ex de la bailarina no se ponga celoso”

La bailarina evitó responder a la prensa después de ser captada en besos con el popular cantante de cumbia

Chechito y Angye Zapata protagonizan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Declaran persona no grata

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

ENTRETENIMIENTO

Sol Carreño y Mónica Delta

Sol Carreño y Mónica Delta le dan emotivo adiós a Jaime Chincha tras su muerte por infarto: “Lo vamos a extrañar”

Magaly Medina duda tras actitud de la familia de Jaime Chincha y cuestiona a la fiscalía: “Había un protocolo que no se cumplió”

Chechito y Angye Zapata protagonizan besos en nuevo ampay: “Esperemos que el ex de la bailarina no se ponga celoso”

Milagros Leiva indignada tras certificado irregular de Jaime Chincha: “Cómo puede un doctor decir que falleció si no lo vio”

Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

DEPORTES

Venezuela y Bolivia buscan repechaje

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Perú vs Paraguay HOY: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así se mueven las selecciones en la fecha 18

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo