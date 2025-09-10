Regidora de la MML defiende inauguración incompleta de la Vía Expresa Sur y dice que la obra está al 96 %

Regidora de la MML defiende inauguración incompleta de la Vía Expresa Sur

“¿Cómo van a entregar una obra así?”. Molestia e indignación: ese era el sentimiento de vecinos, transeúntes y conductores que recorrían la recién inaugurada Vía Expresa Sur. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, entregó los primeros 5 kilómetros del tramo principal, pero la pista aún no cuenta con señalización y los carriles auxiliares no están asfaltados.

A un día de su inauguración, la obra que se presentaba como una solución para el tráfico de la capital generó el efecto contrario. Se registraron cuellos de botella y conductores varados en la salida hacia la Panamericana Sur, quienes expresaban su frustración por el estado de la nueva vía.

A esta situación se suma que, como los trabajos todavía continúan, las pistas están llenas de desmonte y basura, lo que expone a los transeúntes a posibles accidentes. Los más vulnerables son los menores de edad, ya que en la zona existen colegios cercanos.

Pese a los reclamos, la regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Giuliana Calambrogio, defendió el proyecto y aclaró que la inauguración fue un acto simbólico. Precisó que la vía será entregada en condiciones completas recién en diez días.

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Giuliana Calambrogio, salió al frente de las críticas surgidas tras la puesta en funcionamiento de la primera etapa de la Vía Expresa.

“Hoy era como poner el punto final a la etapa constructiva de estos 5 km. Se ha dicho esta mañana, la operatividad no va a ser hasta dentro de 10 días. Porque vamos a proceder a la implementación semafórica y a la señalización horizontal y vertical, porque como se dan cuenta todavía no está pintada”, declaró en 24 Horas.

Resalta trabajo de Rafael López Aliaga

Asimismo, la regidora explicó que el retraso en la ejecución de la Vía Expresa Sur se debió más a decisiones políticas de gestiones anteriores que a la complejidad técnica del proyecto. En ese sentido, resaltó el trabajo realizado por la actual administración municipal, que sí logró sacar adelante la obra pese a todas las advertencias.

“En la gestión del señor Muñoz dijo que era inviable porque lo que se tenía que pagar para las personas y expropiar los terrenos era hasta dos veces más el valor constructivo de la obra y tampoco se hizo. Entonces, incrementando el retraso para una obra que realmente no era ni tan cara ni tan complicada, ¿no?”, señaló.

Vecinos y conductores expresaron su malestar por el estado en que fue entregado el proyecto

La regidora comparó esas proyecciones con las cifras oficiales presentadas por la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Según indicó, el costo final ha sido considerablemente menor al estimado por administraciones pasadas.

“El alcalde ha dicho que la obra, bueno, la obra solamente la pavimentación hasta ahora han sido alrededor de 60 millones y los cinco puentes que se van a hacer van a bordear los 320 millones más”, precisó.

Uno de los puntos más controvertidos en torno al proyecto es el referido a los terrenos ocupados por viviendas informales. Calambrogio defendió que la municipalidad actuó conforme a ley, dado que esos espacios estaban destinados a uso vial desde hace décadas.

Diferencias. La avenida Haya de la Torre, recientemente inaugurada por la MML, contrasta de manera evidente con la Vía Expresa Sur presentada por López Aliaga.

“Eso no ha costado nada más que la maquinaria y las horas hombre de la municipalidad, porque todos estos terrenos estaban con los gravámenes, ¿no? Separados como vía metropolitana, y por lo tanto no se le puede dar ningún justiprecio ni ninguna expropiación ni ninguna compensación a quienes han invadido de manera ilegal, ¿no?, los terrenos de la municipalidad”, puntualizó.

No obstante, el regidor Aarón Espinoza advirtió que todos los integrantes del concejo metropolitano han sido denunciados por los desalojos realizados en el marco de la construcción de esta vía rápida, lo que añade un nuevo capítulo de controversia al proyecto.