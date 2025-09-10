Perú

Con desmonte, sin señalización y a medio construir: así luce la Vía Expresa Sur a un día de su inauguración

La MML presentó los 5 km de las vías principales de la nueva vía rápida. Sin embargo, los carriles auxiliares permanecen sin pavimentar, lo que ha generado malestar entre los vecinos de la zona, quienes expresaron su inconformidad con la ejecución del proyecto

Mariana Quilca Catacora

Vía Expresa Sur: inauguran tramo con desmonte y sin medidas de seguridad vial

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró la Vía Expresa Sur, un proyecto que presentó como la gran alternativa para aliviar el tráfico limeño y reducir hasta en 40 minutos el viaje entre el Centro de Lima y la Panamericana Sur.

Durante la ceremonia, calificó la obra como un “hito histórico” y un homenaje al exalcalde Luis Bedoya Reyes, creador de la idea original de construir una vía expresa. Sin embargo, la realidad dista mucho de las palabras: el megaproyecto, lejos de solucionar el tráfico, parece agravar los problemas y representar un riesgo para peatones, conductores y vecinos.

Para empezar, solo se entregaron 5 kilómetros de las vías principales, mientras que los carriles auxiliares siguen sin asfaltar. Incluso la pista central está inconclusa: no cuenta con la señalización reglamentaria.

López Aliaga inaugura la Vía Expresa Sur pese a obras inconclusas y falta de señalización

Un equipo de Buenos Días Perú comprobó en el lugar lo que los vecinos ya habían advertido: pese a que la obra no está terminada, el alcalde se apresuró a inaugurarla.

Alrededor de la pista hay cúmulos de desmonte, basura, muebles viejos y tierra acumulada, lo que complica el paso peatonal. La situación es aún más grave porque cerca funciona un colegio, lo que expone a niños y adolescentes a accidentes.

Además, en el tramo que entra directamente hacia la panamericana sur, se forman embotellamientos por la falta de semáforos. Aunque un inspector de tránsito intenta ordenar el flujo, los “cuellos de botella” son inevitables en la recién inaugurada vía.

Diferencias. La avenida Haya de la Torre, recientemente inaugurada por la MML, contrasta de manera evidente con la Vía Expresa Sur presentada por López Aliaga.

Los vecinos ya habían advertido de estas falencias. Ahora, con la apertura de la pista, denuncian un nuevo problema: la contaminación. Uno de los residentes señaló que cuando pasaron vehículos de la Municipalidad y de la PNP, se levantó una nube de polvo que terminó afectando a las viviendas cercanas.

Demolición de terminal Atocongo

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aceleró los trabajos de la Vía Expresa Sur y, un día antes de la inauguración, demolió parte del terminal Atocongo, un histórico paradero de buses que ha operado por más de 60 años.

Ubicado en una zona estratégica entre San Juan de Miraflores, Surco y Villa María del Triunfo, este terminal es considerado un punto clave para el proyecto, pues allí se dará la conexión directa entre la Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur.

Histórico terminal Atocongo es derribado tras 60 años para conectar la Vía Expresa Sur con la Panamericana Sur. Video: San Juan de Miraflores Noticias

Sin embargo, la medida ha despertado preocupación entre vecinos y comerciantes, que temen futuros desalojos. Las juntas vecinales acudieron al lugar para supervisar los trabajos y manifestar su malestar, sobre todo por el futuro del mercado de la zona. “Nos han dicho que la vía pasará por aquí, pero no sabemos qué ocurrirá con nuestros puestos. Nadie nos ha dado información clara”, declaró una vendedora al canal Forever 26, que transmitía en vivo el operativo.

Histórico terminal Atocongo es derribado tras 60 años para conectar la Vía Expresa Sur con la Panamericana Sur. Foto: captura Forever 26

Por ahora, el terminal seguirá operando de manera temporal, aunque todo indica que en el futuro la infraestructura será demolida por completo. A ello se suma que el alcalde afronta una multa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por haber iniciado la obra sin los permisos ambientales correspondientes, lo que refuerza las críticas sobre la improvisación y falta de planificación en la ejecución de la Vía Expresa Sur.

