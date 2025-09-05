Perú

MEF bloqueará retiro AFP si se aprueba: Reglamento incluye medida para desincentivarlo

Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía, ha sido directo al hablar del retiro AFP. El Gobierno observará la medida si pasa los filtros del Congreso

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Ley del retiro AFP se observaría si llega a aprobarse, ha afirmado Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía. - Crédito MEF

Si el retiro AFP se aprueba en el Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas hará lo suyo y observará la norma, bloqueandola efectivamente. Así lo ha revelado Raúl Pérez-Reyes, titular del MEF, quien fue consultado por el tema a la salida de la Comisión de Presupuesto.

“La ley ya no lo plantea [en referencia al séptimo retiro AFP]. Lo que tendría que ocurrir es que tendría que plantearse una nueva ley si se quisiera un octavo retiro, a la que nosotros observaríamos obviamente”, aclaro el representante del Ejecutivo.

Como se recuerda, hoy se promulgó finalmente (tras dos meses de plazo incumplido) el reglamento de la reforma de pensiones, el cual se prepara en caso se apruebe un retiro AFP. Pero no prohibiéndolo (dado que el MEF reconoció la posibilidad de que se podría aprobar la medida), sino desincentivándolo para que la gente accede a la pensión mínima de S/600.

Este 3 de septiembre se tuvo en la misma sesión al titular del MEF y a congresistas a favor y en contra del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso

MEF en contra del retiro AFP

No es novedad que el MEF esté en contra del retiro AFP. Desde Alex Contreras, quien de hecho abrió la posibilidad de que el retiro pueda ser acotado, hasta Raúl Pérez-Reyes, todos los titulares de la cartera se pronunciaron no apoyando la medida.

Pero ahora Raúl Pérez-Reyes hace lo suyo y confirmó que si la ley del octavo retiro AFP pasa los filtros del Congreso, la observaría; es decir, desde la presidenta Dina Boluarte y el Ejecutivo bloquearían la ley, y la mandarían de vuelta al Congreso.

Sin embargo, como se sabe, el tema aún está ‘verde’ en el Congreso. Aún se espera que se agende su debate en la Comisión de Economía, pero no parece que el presidente Victor Flores Ruíz priorice esta medida, dado que él personalmente no está a favor de la medida.

El reglamento de la reforma de pensiones detalla cuáles son las condiciones para entregar la pensión mínima de S/600. Una de ellas es no retirar AFP. - Crédito Andina/Carla Patiño

Sin embargo, sí ha escuchado a las opiniones de otros parlamentarios, quienes le pidieron que agende el tema, aunque sea para que se vote ya sea a favor y en contra y deje de ser una expectativa. Así, lo que está pendiente son dos temas alrededor de esto:

  • Guido Bellido le dio un predictamen de retiro AFP de 4 UIT al presidente de la comisión y espera que se agende el debate para el próximo miércoles 10 de septiembre
  • Alejandro Cavero pidió que se convoque a autoridades competentes para discutir el tema, como el MEF, BCRP, SBS y más.
José Jerí dice que no es momento para hablar del retiro AFP, pero tiene un proyecto para acceso de 4 UIT esperando debate en la Comisión de Economía. - Crédito Congreso

Reglamento busca desincentivar retiro AFP

Dado que el MEF señaló que observaría la medida del retiro AFP, sí vacila que esta pueda aprobarse en el Congreso. Pero, aún cuando esta sea observa y pueda volver a aprobarse para promulgarse, el reglamento de la reforma de pensiones se ha preparado para esto.

A pesar de que la norma señalaba que se prohibían los retiros AFP, esto realmente no tiene el peso para impedir una ley. El MEF reconoció eso y planteó un desincentivo para el retiro AFP: el reglamento señala que quienes retiren su AFP, no podrán acceder a la pensión mínima de S/600 (para lo cual también, sin importar el monto, se deben cumplir con haber haecho 240 aportes a la cuenta AFP).

