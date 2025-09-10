Papa León XIV firmó camiseta de Universitario de Deportes y posa junto a una niña en una foto que emocionó a la hinchada crema

El Papa León XIV posa con la camiseta de Universitario y la firma: el gesto que emocionó a la hinchada crema. (X: Manuel Liceras)

En medio de un encuentro marcado por la cordialidad y la cercanía, el Papa León XIV protagonizó una escena que rápidamente se difundió en redes sociales. Una niña se le acercó con la camiseta de Universitario de Deportes y le pidió posar para una fotografía. El líder de la Iglesia Católica aceptó el pedido y, además, dejó su firma en la indumentaria, lo que despertó entusiasmo entre los seguidores del club peruano.

La imagen muestra al Pontífice sosteniendo la camiseta crema junto a la pequeña, un instante que trascendió lo protocolar para convertirse en símbolo de identidad deportiva y fe. La foto se viralizó con rapidez, multiplicando comentarios de hinchas que vieron en el gesto un reconocimiento inesperado hacia el equipo más laureado del país.

El hecho cobra relevancia por el contexto: semanas antes, Robert Prevost, nombre de nacimiento del actual Papa, recibió otra camiseta, esta vez de Alianza Lima, obsequiada por una tienda oficial. La prenda llevaba grabado su nombre en la parte posterior y la Santa Sede envió un agradecimiento por el presente. Ahora, con la camiseta crema en sus manos, el Pontífice se ha vinculado también con el eterno rival de los blanquiazules.

La camiseta personalizada que recibió el papa León XIV en la Santa Sede. - Crédito: Tiendas 1901

La anécdota estuvo acompañada de un detalle adicional. El tío de la niña, Manolo Solsol, católico devoto y simpatizante del club merengue, entregó junto a la prenda un paquete de café originario de Rioja, en la región San Martín. El producto, conocido como Café Don Néstor, completó un gesto cargado de identidad cultural y deportiva.

La fotografía del Papa León XIV con la camiseta de Universitario se convirtió en un motivo de orgullo para los aficionados. Muchos interpretaron el momento como una muestra de alcance internacional para el club. El hecho de que la camiseta haya sido autografiada por el propio Pontífice añadió un valor simbólico para la comunidad merengue.

Universitario: historia y tradición en el fútbol peruano

El Papa León XIV aceptó fotografiarse con una niña que llevaba la camiseta de Universitario y además la autografió. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

Fundado el 7 de agosto de 1924 bajo el nombre de Federación Universitaria de Fútbol, Universitario de Deportes se afilió a la Federación Peruana en 1928. Desde entonces participa de manera ininterrumpida en la Primera División, sin haber descendido en ninguna temporada. Esta permanencia lo convierte en el club peruano más antiguo que se mantiene en la máxima categoría.

El equipo disputa sus encuentros en el Estadio Monumental de Ate, con capacidad para más de 80 mil espectadores. Es considerado uno de los tres grandes del fútbol nacional y el que más títulos locales acumula: 28 campeonatos, divididos entre la era amateur y la profesional. En 1972 alcanzó la final de la Copa Libertadores, logrando el subcampeonato continental, su mejor participación internacional.

Aficiones deportivas de León XIV

El número uno del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner (izq), bromea con el papa León XIV durante una audiencia privada en el Vaticano. 14 mayo 2025. Vatican Media/entrega vía Reuters

El Papa León XIV, antes cardenal Robert Francis Prevost, destila humanidad también a través del deporte. Se declara un tenista aficionado, pasión nacida durante los más de 20 años que vivió como arzobispo en Chiclayo (Perú): “Desde que dejé Perú he tenido pocas ocasiones de jugar, así que estoy deseando volver a la pista”.

Su afinidad por el tenis se mantuvo presente, y en su primera audiencia con periodistas aceptó con humor organizar un partido benéfico, bromear con un tenista llamado Sinner y confesar “juego, pero no bien”. Además, es ferviente seguidor del béisbol estadounidense, especialmente de los Chicago White Sox, un equipo al que incluso fue vinculado mediante una gorra que portó públicamente y una camiseta personalizada enviada por el club.

Su lógica relación con el deporte peruano radica en que fue en tierras andinas donde descubrió y consolidó su gusto por el tenis, un lazo anecdótico tan fuerte como humano que conecta su identidad pastoral con su pasión personal.