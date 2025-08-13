El Papa León XIV recibió con mucha alegría la camiseta de Alianza Lima agradeciendo “este gesto de cercanía afectuosa”

La camiseta personalizada que recibió el papa León XIV en la Santa Sede. - Crédito: Tiendas 1901

Aunque existen muchas voces divididas con respecto a la afición futbolística de Robert Prevost, de ahora en adelante reconocido mundialmente como el papa León XIV, algunos feligreses cercanos a sus labores religiosas en Perú han dado cuenta que ha sido un seguidor de Alianza Lima, uno de los clubes más grandes y tradicionales del país.

En ese sentido, varios hinchas ‘blanquiazules’ han intentado acercarse al Vaticano para conocer al Sumo Pontífice y retratarlo con una camiseta del pueblo regalada, pero no ha sido posible del todo. Frente a esa problemática, una de las tiendas oficiales de Alianza Lima tomó una vía distinta que acaba de dar frutos: el envío de la indumentaria desde la capital.

León XIV ha iniciado un nuevo papado sustituyendo a Francisco I. - Crédito: EFE

La Tienda 1901 confeccionó una camiseta especial para Prevost Martínez y se la mandó a la Santa Sede, donde la secretaría ha tenido que observar la llegada del paquete. Con material original, inscribió el dorsal XIV acuñándole el nombre León como si de un deportista se tratase. El desprendimiento del negocio aliancista encontró respuesta un tiempo más tarde.

“Hace un par de meses le enviamos una camiseta al papa León XIV. Hoy recibimos, con mucha alegría, una respuesta de nuestro Santo Padre, confirmando que recibió la gloriosa blanquiazul. Compartimos la carta recibida con toda la familia blanquiazul. Arriba Alianza”, fue el mensaje difundido por redes sociales agregando la imagen de la remera y una foto oficial del nuevo líder de la iglesia católica.

El nuevo Sumo Pontífice se identificó con el club del pueblo que representa al Perú. | VIDEO: TV Perú

Además, se consignó el mensaje de la asesoría que trabaja y asiste a Prevost Martínez: “El papa León XIV ha recibido un obsequio y agradece este gesto de cercanía afectuosa, a la vez que imparte, de corazón, la Bendición Apostólica, que extiende complacido a su familia y demás seres queridos”.

No es la primera vez que Alianza Lima se vincula con el Sumo Pontífice. Una vez que se confirmó su papado en la Santa Sede, sucediendo a Francisco I, el club peruano emitió una publicación en X (antes Twitter) saludando su asunción. “¡Del pueblo para el mundo! Uno en la fe, otro en el fútbol, pero unidos por el corazón. ¡Oremos por nuestro León XIV!”, rezó el escrito.

El mensaje de Robert Prevost aprobado por su asesoría. - Crédito: Tiendas 1901

Aficiones deportivas de León XIV

El Papa León XIV, antes cardenal Robert Francis Prevost, destila humanidad también a través del deporte. Se declara un tenista aficionado, pasión nacida durante los más de 20 años que vivió como arzobispo en Chiclayo (Perú): “Desde que dejé Perú he tenido pocas ocasiones de jugar, así que estoy deseando volver a la pista”.

Su afinidad por el tenis se mantuvo presente, y en su primera audiencia con periodistas aceptó con humor organizar un partido benéfico, bromear con un tenista llamado Sinner y confesar “juego, pero no bien”. Además, es ferviente seguidor del béisbol estadounidense, especialmente de los Chicago White Sox, un equipo al que incluso fue vinculado mediante una gorra que portó públicamente y una camiseta personalizada enviada por el club.

Su lógica relación con el deporte peruano radica en que fue en tierras andinas donde descubrió y consolidó su gusto por el tenis, un lazo anecdótico tan fuerte como humano que conecta su identidad pastoral con su pasión personal.