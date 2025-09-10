Perú

Mario Irivarren responde a Onelia Molina luego de cuestionamientos sobre su relación con su madre: “No me difames”

El chico reality aclaró en vivo cómo es realmente su vínculo con su madre, luego de que la arequipeña compartiera una anécdota que desató sorpresas en el set de ‘Good Time’

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Mario Irivarren responde a Onelia Molina luego de cuestionamientos sobre su relación con su madre: “No me difames”. Video: Good Time / TikTok @francovidalclips

La odontóloga Onelia Molina sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre la relación entre Mario Irivarren y su madre durante su participación en el programa ‘Good Time’, donde compartió panel con Laura Spoya, Gerardo Pe y el propio Irivarren.

En medio de una conversación sobre la dinámica familiar de la pareja, Molina confesó: “En el transcurso de mi vida estoy muy acostumbrada a hablar con mis papás, a llegar, a besarlos, abrazarlos, a dar mucho amor”, relató la odontóloga en el set de ‘Good Time’. Esta costumbre hizo que evidenciara que había un contraste cuando empezó su relación con el chico reality.

La revelación de Onelia Molina se centró en una conducta que le llamó la atención desde el inicio de su relación con Mario Irivarren. “Las primeras veces decía: ‘Okay, de repente va cuando yo no lo veo, cuando me voy al baño, cuando me baño’, pero de ahí veía que no saludaba a su mamá y le decía: ‘Amor, ¿por qué no saludas a tu mamá?’ (…) Entonces siento que ahora sí lo hace”, explicó Molina en el programa, generando sorpresa entre los presentes.

Mario Irivarren se defiende de los comentarios de Onelia Molina

Ante la confesión de su pareja, Mario Irivarren intervino para defender el vínculo que tiene con su madre y desmentir cualquier señal de frialdad.

“Siempre voy y saludo a mi mamá. No me difames tampoco. Tú no te percatarás, pero yo todas las noches que llego a mi casa, lo primero que hago es ir, voy al cuarto de mi mamá, le abro la puerta. ‘Hola, mami, ¿cómo estás?’”, afirmó Irivarren en ‘Good Time’.
Mario Irivarren responde a Onelia
Mario Irivarren responde a Onelia Molina luego de cuestionamientos sobre su relación con su madre: “No me difames”.

El integrante de ‘Esto es guerra’ añadió que, aunque su madre suele estar enferma y no mantienen largas conversaciones, el contacto diario nunca falta. “Tal vez no converso, no le pregunto qué tal su día, pero siempre voy y la saludo y le pregunto cómo está”, aseguró Irivarren en el mismo espacio televisivo.

La odontóloga también destacó que mantiene una buena relación con Marcela León, madre de Irivarren, incluso durante los periodos en que estuvo separada de su pareja, lo que ha fortalecido la confianza entre ambas.

Mario Irivarren revela cómo Onelia Molina y su madre se han vuelto inseparables

La dinámica entre Onelia Molina y la madre de Mario Irivarren ha despertado curiosidad entre los seguidores de la pareja, especialmente tras la reciente participación de Molina en el podcast del propio Irivarren.

Durante la conversación, el conductor destacó la cercanía que existe entre su pareja y su madre, señalando: “La relación tan particular que tienes con mi mamá, que va más allá de mí. O sea, literal, hay una relación tú conmigo, tú con los gatos y tú con mi mamá”, explicó Mario Irivarren en su espacio digital.

Ante este comentario, Onelia Molina no dudó en describir la naturaleza de su vínculo con la madre de su pareja, a quien considera más que una figura política. “100%, o sea yo a Marce, más que mi suegra yo siento que es mi amiga, es mi amiga y yo hablo con ella (…) Yo confianzuda llego y le digo ‘¡Marce, hola, qué tal!’, y me lanzó encima”, afirmó Onelia Molina durante el podcast.

Mario Irivarren y su relación con la familia de Onelia Molina. Video: Good Time / TikTok @francovidalclips

La odontóloga fue más allá y compartió que las conversaciones con su suegra suelen ser profundas, llegando incluso a incluir comentarios sobre el propio Irivarren. “Yo creo que ella, y yo también ah, hemos tocado temas fuertes y sensibles, en este tiempo y Marce me escucha, y comentamos y rajamos, rajamos de él también”, confesó Onelia Molina en el mismo espacio, entre risas.

El encuentro entre las familias también fue motivo de reflexión para Molina, quien admitió haber sentido cierta inquietud ante la posibilidad de que la personalidad de Irivarren no fuera bien recibida por sus padres.

“Se controla mucho ah, yo siento que se ha controlado mucho porque Mario es a veces desatinado, yo ya lo conozco mucho, entonces a mí como que no me causa impresión lo que pueda decir o hacer”, relató Onelia Molina al referirse a la convivencia de su pareja con su familia en Arequipa.

Finalmente, Molina reveló que la primera visita de Irivarren a su entorno familiar estuvo marcada por la expectativa y el nerviosismo, consciente de que cualquier comentario fuera de lugar podría tener consecuencias en la relación.

La primera vez sí estaba nerviosa, porque si bien mis papás son muy buena onda, muy buena gente; siempre van a recibir el comentario de buena manera, pero después va a haber el comentario de ‘hijita, aquí no es’”, sentenció Onelia Molina en el podcast.

Temas Relacionados

Mario IrivarrenOnelia Molinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y la televisión peruana reacciona con impacto en vivo

Un nuevo video íntimo de Beéle e Isabela Ladera estalló en redes y encendió la televisión peruana. Ricardo Rondón y Micheille Soifer anunciaron en vivo la filtración, que circula fragmentada y promete más entregas

Filtran nuevo video íntimo de

Ministro Carlos Malaver hace mea culpa tras decir que extraña a ‘nuestros’ delincuentes: “Quizá no fue la más adecuada”

Titular del Ministerio del Interior mencionó que quiso aplicar una especia de metáfora ante la “llegada de la criminalidad extranjera”

Ministro Carlos Malaver hace mea

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

El lateral izquierdo dio fuertes declaraciones por el final de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias 2026 tras la derrota con Paraguay en Lima. También habló sobre Luis Ramos y Óscar Ibáñez

Marcos López confesó charla con

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho para este jueves 11 de septiembre

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Conoce el pronóstico del clima

Conoce el precio de la gasolina más barata de Lima este miércoles 10 de septiembre

Así amanecieron los costos de los carburantes en la capital peruana

Conoce el precio de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Carlos Malaver hace mea

Ministro Carlos Malaver hace mea culpa tras decir que extraña a ‘nuestros’ delincuentes: “Quizá no fue la más adecuada”

El fujimorismo se burla de Rafael López Aliaga por sus propuestas de seguridad: “Mucho maquillaje, cero resultados”

JEE sanciona a alcalde de Huamanga por expresar su apoyo a Martín Vizcarra y Perú Primero en mitin

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Congreso insiste en debatir ‘nueva ley mordaza’ que penaliza difusión de mensajes privados de Whatsapp y otros en medios

ENTRETENIMIENTO

Kate Candela tiene peculiar reacción

Kate Candela tiene peculiar reacción tras detener concierto en Pisco por aparición de una rata: “¿De qué tamaño es?"

El premonitorio adiós de Jaime Chincha en su último programa que conmueve al Perú

Estreno de ‘Luz de Luna 4′, final de ‘Eres mi Sangre’ y ‘Eres mi Bien’: ¿Cuánto rating hicieron el martes?

Christian Yaipén se emociona hasta las lágrimas con el debut actoral de su hijo Sebastián en ‘Luz de Luna 4’

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

DEPORTES

Sergio Peña se defendió de

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030

Marcelo Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje al Mundial 2026 con Bolivia: “Me siento bien para volver”

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026

Erick Noriega defendió el cambio generacional en Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Por algo estamos aquí”