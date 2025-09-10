Mario Irivarren responde a Onelia Molina luego de cuestionamientos sobre su relación con su madre: “No me difames”. Video: Good Time / TikTok @francovidalclips

La odontóloga Onelia Molina sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre la relación entre Mario Irivarren y su madre durante su participación en el programa ‘Good Time’, donde compartió panel con Laura Spoya, Gerardo Pe y el propio Irivarren.

En medio de una conversación sobre la dinámica familiar de la pareja, Molina confesó: “En el transcurso de mi vida estoy muy acostumbrada a hablar con mis papás, a llegar, a besarlos, abrazarlos, a dar mucho amor”, relató la odontóloga en el set de ‘Good Time’. Esta costumbre hizo que evidenciara que había un contraste cuando empezó su relación con el chico reality.

La revelación de Onelia Molina se centró en una conducta que le llamó la atención desde el inicio de su relación con Mario Irivarren. “Las primeras veces decía: ‘Okay, de repente va cuando yo no lo veo, cuando me voy al baño, cuando me baño’, pero de ahí veía que no saludaba a su mamá y le decía: ‘Amor, ¿por qué no saludas a tu mamá?’ (…) Entonces siento que ahora sí lo hace”, explicó Molina en el programa, generando sorpresa entre los presentes.

Mario Irivarren se defiende de los comentarios de Onelia Molina

Ante la confesión de su pareja, Mario Irivarren intervino para defender el vínculo que tiene con su madre y desmentir cualquier señal de frialdad.

“Siempre voy y saludo a mi mamá. No me difames tampoco. Tú no te percatarás, pero yo todas las noches que llego a mi casa, lo primero que hago es ir, voy al cuarto de mi mamá, le abro la puerta. ‘Hola, mami, ¿cómo estás?’”, afirmó Irivarren en ‘Good Time’.

El integrante de ‘Esto es guerra’ añadió que, aunque su madre suele estar enferma y no mantienen largas conversaciones, el contacto diario nunca falta. “Tal vez no converso, no le pregunto qué tal su día, pero siempre voy y la saludo y le pregunto cómo está”, aseguró Irivarren en el mismo espacio televisivo.

La odontóloga también destacó que mantiene una buena relación con Marcela León, madre de Irivarren, incluso durante los periodos en que estuvo separada de su pareja, lo que ha fortalecido la confianza entre ambas.

Mario Irivarren revela cómo Onelia Molina y su madre se han vuelto inseparables

La dinámica entre Onelia Molina y la madre de Mario Irivarren ha despertado curiosidad entre los seguidores de la pareja, especialmente tras la reciente participación de Molina en el podcast del propio Irivarren.

Durante la conversación, el conductor destacó la cercanía que existe entre su pareja y su madre, señalando: “La relación tan particular que tienes con mi mamá, que va más allá de mí. O sea, literal, hay una relación tú conmigo, tú con los gatos y tú con mi mamá”, explicó Mario Irivarren en su espacio digital.

Ante este comentario, Onelia Molina no dudó en describir la naturaleza de su vínculo con la madre de su pareja, a quien considera más que una figura política. “100%, o sea yo a Marce, más que mi suegra yo siento que es mi amiga, es mi amiga y yo hablo con ella (…) Yo confianzuda llego y le digo ‘¡Marce, hola, qué tal!’, y me lanzó encima”, afirmó Onelia Molina durante el podcast.

Mario Irivarren y su relación con la familia de Onelia Molina. Video: Good Time / TikTok @francovidalclips

La odontóloga fue más allá y compartió que las conversaciones con su suegra suelen ser profundas, llegando incluso a incluir comentarios sobre el propio Irivarren. “Yo creo que ella, y yo también ah, hemos tocado temas fuertes y sensibles, en este tiempo y Marce me escucha, y comentamos y rajamos, rajamos de él también”, confesó Onelia Molina en el mismo espacio, entre risas.

El encuentro entre las familias también fue motivo de reflexión para Molina, quien admitió haber sentido cierta inquietud ante la posibilidad de que la personalidad de Irivarren no fuera bien recibida por sus padres.

“Se controla mucho ah, yo siento que se ha controlado mucho porque Mario es a veces desatinado, yo ya lo conozco mucho, entonces a mí como que no me causa impresión lo que pueda decir o hacer”, relató Onelia Molina al referirse a la convivencia de su pareja con su familia en Arequipa.

Finalmente, Molina reveló que la primera visita de Irivarren a su entorno familiar estuvo marcada por la expectativa y el nerviosismo, consciente de que cualquier comentario fuera de lugar podría tener consecuencias en la relación.

“La primera vez sí estaba nerviosa, porque si bien mis papás son muy buena onda, muy buena gente; siempre van a recibir el comentario de buena manera, pero después va a haber el comentario de ‘hijita, aquí no es’”, sentenció Onelia Molina en el podcast.