‘Andrea’ de Andrea Llosa saldría del aire: programa solo iría hasta octubre

El programa conducido por Andrea Llosa en la señal de ATV, conocido como ‘Andrea’, afronta la posibilidad de concluir sus emisiones en octubre, según versiones publicadas en el espacio digital ‘Chimi Churri’ de Trivu TV. Fuentes vinculadas al canal y al entorno del programa han mencionado que la producción dejaría la programación después de varios años al aire, situación que ha generado diversas especulaciones sobre el futuro de la franja televisiva en la que se emite.

Durante una reciente edición de ‘Chimi Churri’, el conductor Toñizonte indicó que recibió información sobre el presunto fin del programa mediante un conocido que trabajaba en canal 9.

“Alguien que trabajaba en canal 9 me dijo que tu madrina Andrea va hasta octubre. (…) por su fabuloso rating,” expresó textualmente el conductor, dejando entrever que los motivos estarían relacionados con el desempeño de audiencia.

Rumores de salida y posibles reemplazos en ATV

Las dudas sobre el futuro de ‘Andrea’ no solo han generado inquietud entre sus seguidores, sino que también abrieron el debate sobre qué espacio podría ocupar su horario. Durante la conversación en ‘Chimi Churri’, se plantearon alternativas como sumar una telenovela o trasladar el espacio ‘Alto al crimen’ antes de la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, uno de los platos fuertes de la noche en ATV.

Los conductores del podcast manifestaron que no existe, hasta el momento, una decisión concreta sobre el reemplazo del programa y que la televisora aún no definiría opciones definitivas.

Hasta la fecha, Andrea Llosa no se ha pronunciado públicamente sobre la versión de su retiro de pantalla ni ha confirmado ni negado la información difundida en plataformas digitales. Se espera un pronunciamiento de la conductora en los próximos días, mientras la incertidumbre persiste tanto en la audiencia como en el equipo de producción.

En el desarrollo de la conversación digital, Toñizonte mencionó: “Me encontré con mi amigo, le dije cuándo graban para que me lleves, quería ver cómo hacen los ADN porque somos chismosos. Me dice: ‘No, ya me salí porque va hasta octubre nomás y estoy buscando trabajo ahorita’.” Este testimonio alimentó la especulación sobre cambios relevantes en la parrilla de ATV.

Polémica por la autenticidad de los casos y cruce con Magaly Medina

A lo largo de su historia al aire, Andrea Llosa ha debido enfrentar críticas sobre la autenticidad de los casos presentados en su programa. En entrevista con Infobae Perú, la conductora rechazó las acusaciones de que las historias sean falseadas o representadas por actores remunerados.

“No existe ni una sola persona en mis 14 años de ‘Nunca Más’, ni de ‘Andrea’, que pueda pararse y decirme ‘esta historia ha sido falsa’, no hay forma porque yo soy la directora del programa. Ese es el gran reto de los dos programas: hacer un programa sin pagar y siendo real”, afirmó Llosa durante la conversación.

La presentadora diferenció el formato de ‘Andrea’ respecto al de ‘Nunca Más’, enfatizando que la propuesta actual tiene un enfoque menos confrontacional, pero siempre mantiene la intención de lograr justicia y concluir cada historia que aborda.

“En Andrea hemos querido darle un cierre distinto, es un formato más tranquilo que Nunca Más, pero el enfoque siempre ha estado puesto en la justicia y en que las historias tengan un desenlace,” agregó la conductora al explicar la visión detrás del programa.

En el plano de la competencia interna, la periodista Magaly Medina —conductora de ‘Magaly TV La Firme’, programa que sigue a ‘Andrea’ en el horario nocturno— ha sido una de las críticas más frecuentes del espacio conducido por Llosa. Medina ha señalado reiteradamente que el bajo rating de ‘Andrea’ afecta la audiencia acumulada para su propio programa, argumentando que la falta de un bloque previo sólido complica el crecimiento de su audiencia.