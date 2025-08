Andrea Llosa detalla cómo nació la idea de su segundo libro. | Infobae Perú

La periodista y conductora Andrea Llosa abre las puertas de su lado más humano en conversación con Infobae Perú, a propósito del lanzamiento de su segundo libro, Manual para decir Nunca Más. Conocida por su presencia fuerte en la televisión nacional y por abordar casos sociales de alto impacto, Llosa relata que en esta nueva etapa decidió explorar rincones personales de su vida y poner sobre la mesa experiencias y emociones que, hasta ahora, habían permanecido fuera de la esfera pública.

La autora comparte la construcción de su narrativa, la tensión de exponer su intimidad y su visión sobre las etiquetas del empoderamiento femenino, así como su compromiso con la justicia social a través de sus programas.

En esta entrevista, habla sin filtros sobre sus temores y sobre el aprendizaje que deja reconocer la fragilidad propia. A propósito de la presentación de su segundo escrito en la Feria Internacional del Libro de Lima, este domingo 3 de agosto a las 5:00 p.m.

Andrea Llosa y su ‘Manual para decir Nunca Más’: el lado más sensible de la mujer con carácter de la televisión

El origen del “Manual para decir Nunca Más”

Después de años de carrera mediática, Andrea Llosa reconoce que la idea de escribir un libro surgió hace mucho tiempo, pero la falta de un impulso concreto y el ritmo de su vida cotidiana la mantenían al margen de este proyecto, su pareja fue quien la animó a iniciar lo que hoy es una realidad.

“Hace mucho tiempo que yo quería escribir algo, pero no me animaba. Ya no tenía mucho tiempo y creo que me había desconectado un poco. Mi novio Pablo, desde el año pasado, empezó diciendo: pero escribe un libro si te gusta escribir. Insistió tanto que le dije: voy a escribir, pero sin ánimo de publicar. Empecé y la verdad no sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo”, relata Llosa.

El proceso de escritura fue transformador y se fue redefiniendo sobre la marcha. Llosa confiesa que al inicio visualizaba una guía, un manual pensado para impulsar a las mujeres a reconocerse en el camino, comprendió que muchas de las pautas que pretendía compartir partían también de su propia historia.

“Tenía la idea de que el objetivo era que las mujeres despertaran. Tenía claro que era un manual o una guía, no de autoayuda, pero sí quería que tenga pautas para empoderarte. Siempre se nos ha hecho creer que la vida es esta. Y así tenemos que continuar, a no poner límites, a callar, a complacer”.

Andrea Llosa escribió su segundo libro llamado 'Manual para decir Nunca Más'

“¿Pero cómo se hace para ser feliz? Me puse a pensar y dije aguanta, pero esa es mi vida también yo he vivido dependencia emocional, yo he sido infiel, me han metido los cachos todas las veces del mundo entero, he sido también complaciente, no he sabido durante mucho tiempo qué era lo que me gustaba una serie de cosas que yo decía: Esa ha sido mi vida", confiesa.

Así, Manual para decir Nunca Más toma forma como un paseo por experiencias sinceras, errores propios y aprendizajes dolorosos, pero siempre con la intención de tender puentes de identificación y autoconocimiento con otras mujeres: “Ahí entendí un poco lo que estaba pasando por mi cabeza, que era contar mi historia, pero no mi historia de: ‘Ay, qué chica de éxito’, no, mi historia de fracaso, mi historia de dolor, de tristeza y anexar la justamente con este ‘Manual para decir nunca más’. Un paseo a saber cómo empoderarte, pero basado en una historia que es mía”.

Las dudas y el valor de mostrarse vulnerable

Entrar en el terreno de lo íntimo y exponer pasajes delicados de la vida propia nunca es un proceso cómodo para una figura pública como Andrea Llosa. Ese temor estuvo presente durante toda la escritura y aún hoy, con el libro ya en proceso de edición, no deja de preguntarse si fue la elección correcta.

“Sí, claro (dudé). Hay cosas que de hecho hasta ahora dudo. Pero ya me jodí, porque ya se editaron jajaja, porque hay personas que han formado parte de mi vida, obviamente con otros nombres, algunos sí con nombre completo. Hasta mi propia familia, mi papá, mi mamá... ¿qué van a decir? Porque no conocen gran parte de mi historia, mis hijos también, y la gente también”, confiesa, entre la risa nerviosa y la honestidad descarnada.

Para Llosa, el balance final recae en el poder de la vulnerabilidad como hilo conductor de empatía y de identificación. Sabe que, pese a la imagen fuerte que proyecta en los medios, hay una historia personal repleta de caídas, miedos y momentos de reconstrucción que pueden resonar con muchas otras mujeres anónimas.

Andrea Llosa dudó de publicar su propio libro | Infobae Perú

“Yo estoy convencida que el mostrarte vulnerable te acerca a la gente y detrás de esa imagen que yo sé que es dura, no sé si dura, pero fuerte, también hay una mujer que se ha quebrado. Creo que eso es precisamente lo que me gusta del libro: el hecho de mostrar también el lado frágil y el lado vulnerable que he tenido. Me he conectado yo misma con una historia que probablemente no pensaba que existía”, explica.

Televisión, justicia y crítica: 14 años de historias reales

El espacio público y mediático le dieron la oportunidad de llevar historias de violencia, injusticia y resiliencia a la televisión, pero también grandes exigencias de veracidad y exposición a la crítica. Llosa defiende de manera enfática el trabajo de investigación detrás de sus programas y aclara que, frente a cualquier duda sobre la autenticidad de los casos, la transparencia es absoluta.

“No existe ni una sola persona en mis 14 años de ‘Nunca Más’, ni de ‘Andrea’, que pueda pararse y decirme ‘esta historia ha sido falsa’, no hay forma porque yo soy la directora del programa. Ese es el gran reto de los dos programas: hacer un programa sin pagar y siendo real”, asegura.

La periodista reconoce que, en los primeros años, los cuestionamientos por casos supuestamente inventados le afectaban. “Cuando han dicho eso, al inicio me picaba también, pero después empecé a ver los comentarios: ‘no son reales porque mi tía salió ahí’, ‘mi hermana’, ‘mi vecina’, ‘mi primo’, ‘mi cuñado’, ‘yo’. O sea, que de repente no te guste, porque tú sentiste que fui un poco injusta con el hombre o con la mujer, pero de que haya un caso falso, ninguno. No soy la conductora que llega, se maquilla y sale. Yo hablo con los investigadores, pasa por acá. Hay un equipo, luego salgo, y no soy idiota”.

La presentadora de TV asegura que al inicio le molestaba los comentarios en contra, pero ahora no duda en defenderse de ello. | Infobae Perú

La búsqueda de justicia es un aspecto central en la trayectoria de Llosa como comunicadora y productora. Ella misma explica que, tras muchos años de reportera en escenarios extremos, empezó a sentir la necesidad de pasar de la denuncia a la acción

“‘Nunca más’ nace cuando yo era reportera y toda la vida me encantaba meterme en los barrios más peligrosos hasta que un día fui a la Mara Salvatrucha y vi que no podía existir nada más maleado que eso, y se me acabó la gracia, dije: ‘¿y ahora qué hago?’ Ahí fue cuando me encontré con el caso de una chica que estaba peleando la tenencia con la mamá, y empezó esta historia de enfrentamiento de madre e hija. Luego llegó el caso de un agresor".

“Cuando empezó eso, comencé a sentir otro tipo de emoción. Me di cuenta que este era un terreno al que no se le estaba dando suficiente espacio en televisión. Yo no quería que las historias solo quedaran en ‘saquen sus propias conclusiones’, buscaba que realmente tuvieran un cierre y para lograrlo era necesario tener tiempo, no se podía hacer en los quince minutos de un reportaje”, confiesa.

Andrea Llosa tiene dos exitosos programas en ATV, que son 'Nunca Más' y 'Andrea'. (IG)

Así propuso el proyecto y, tras una positiva recepción por parte del canal, lleva ya más de una década al aire. “Por eso propuse el proyecto de ‘Nunca Más’, lo presenté a gerencia, me mandaron a grabar el piloto, les gustó y así comenzó la historia. Ya van 14 años. Ese ha sido siempre el reto: hacer un programa sin pagar para que participen, con historias reales y con un cierre. En Andrea hemos querido darle un cierre distinto, es un formato más tranquilo que Nunca Más, pero el enfoque siempre ha estado puesto en la justicia y en que las historias tengan un desenlace”, cuenta.

“Mis hijos no ven mi programa”

Una mujer que empodera a mujeres, curiosamente tiene dos hijos varones. Andrea, confiesa que ha decidido ser una madre que no juzga, sino que habla con la verdad, lo que ha ayudado a construir una relación cercana con sus hijos.

“Mis hijos son chicos tranquilos y yo he generado con ellos gran confianza. Y eso es una chamba que ha hecho su papá y yo, he mos tratado siempre de hablarles con la verdad, de ser claros en las cosas. Ellos a mí me cuentan todas sus decepciones amorosas y cosas que tengan que ver básicamente con el amor. o los escucho, no les hablo de que hay ‘hijito’, les digo ‘bueno, la cag***, hiciste esto mal, jódete, pues’. He generado con ellos una confianza bien valiosa para mí”, relata.

Andrea Llosa tiene dos hijos, Cristobal y Juanteo, frutos de su relación con el periodista Luis Avalos.

Aunque están muy felices por ella, no son de los que consuman su contenido. Andrea respeta sus decisiones sobre aparecer en redes sociales; sin embargo, relata que sus hijos no ven lo que hace en televisión.

“A veces los expongo, aunque no les gusta mucho. Cuando vamos de viaje, en mis redes se muestran, pero a regañadientes y a veces quedamos: les digo ‘yo te voy a grabar’, y aceptan. Han salido a veces en los periódicos, o bien por algún TikTok, y se ríen. No se ofenden, pero no están muy enganchados con eso. No ven mis programas, nunca les importa. En serio, no les importa”, cuenta.

Andrea Llosa en la FIL Lima 2025

Andrea Llosa presentará ‘Manual para decir nunca más’ este domingo 3 de agosto a las 5:00 p.m. en el auditorio César Vallejo de la FIL Lima 2025. La periodista se reencontrará con sus excompañeros de Día D, Pamela Vértiz y Fernando Díaz, quienes serán parte de esta presentación.

Andrea Llosa presentará su segundo libro en la FIL Lima 2025.