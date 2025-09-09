Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

En redes sociales se burlaron de la situación pública de Beéle e Isabella Ladera - crédito @angelitaaes/TikTok

La filtración del video íntimo entre el cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera no solo generó revuelo en plataformas digitales, sino que desató una ola masiva de memes que dominaron las redes durante todo el día.

Desde tempranas horas del lunes 8 de septiembre de 2025, usuarios en X, Instagram, Facebook y TikTok comenzaron a compartir imágenes, montajes, clips editados y frases irónicas que abordaban el escándalo desde un ángulo humorístico. A pesar de la gravedad del hecho y del pronunciamiento público de la modelo, que aseguró sentirse “devastada”, las redes sociales no detuvieron el fenómeno de burlas.

“Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, escribió Isabella Ladera en una publicación de Instagram, en la que también desactivó los comentarios ante la avalancha de reacciones.

Aunque su pronunciamiento buscaba generar reflexión, la publicación pareció pasar desapercibida entre la avalancha de memes que inundaron la red. Muchos se centraron en lo absurdo de la situación, en particular por el contraste entre las canciones que Beéle habría dedicado a Ladera y la dinámica del video filtrado.

Una de las piezas más virales mostraba un montaje con la letra de la canción Top Diesel, en la que Beéle canta: “Estoy viendo a la más linda / Le haría un hijo con ganas / Si así como baila, chinga / Voy a ser su playlist en la cama”, acompañada de un clip editado donde usuarios contrastaban la expectativa con lo que vieron en el video. El meme se compartió miles de veces y se convirtió en plantilla para cientos de nuevas versiones que satirizaban la misma línea.

Otros memes tomaron como referencia el videoclip de Frente al mar, en el que el artista canta: “Hicimos de todo, hicimos de todo, hicimos de todo / Ojalá que un día diga qué habría pasado si no / Me fuera escapado contigo pa ver llegar el sol / Donde nadie nos vea”. La frase “hicimos de todo” fue el centro de múltiples burlas que insinuaban que, en realidad, no ocurrió tanto como se decía.

La situación se intensificó cuando se recordó que Beéle, en el periodo en que aparentemente fue grabado el video, tenía el cabello teñido de rosado. Esta coincidencia avivó las sospechas sobre la posible infidelidad a su entonces esposa, justo cuando esperaban a su segundo hijo. Esto no pasó desapercibido por los creadores de contenido, quienes mezclaron imágenes de su celebración de paternidad con escenas editadas del video.

La historia tomó otra dimensión cuando algunos usuarios revivieron el episodio con Camila Rodríguez, conocida como Cara, exesposa de Beéle. Ella había denunciado públicamente una infidelidad, sin dar nombres, y al siguiente día, Isabella Ladera respondió con un video en tono sarcástico: “Yo no le haría daño a otra mujer”, decía mientras reía frente a la cámara. Esa escena también volvió a circular, ahora acompañada de frases como “karma digital” y “la reina del slow motion”.

Aunque el foco mediático se mantuvo en el contenido filtrado, el verdadero fenómeno fue el de los memes. Las redes sociales se convirtieron en un gigantesco escenario donde la creatividad colectiva transformó un momento íntimo en motivo de burla. Para muchos, este episodio no dejó espacio para el respeto ni para la empatía.

Ni Beéle ni su equipo de prensa se pronunciaron sobre el video, tampoco hubo declaraciones formales por parte de sus representantes. La única voz que intentó poner freno fue la de Isabella Ladera y la de sus abogados, pero su mensaje no logró detener el aluvión de publicaciones humorísticas.

Por ahora, el contenido continúa circulando pese a las solicitudes de eliminación, mientras los memes siguen apareciendo con nuevas versiones. A cada intento de borrar el contenido, surgen más capturas, reacciones, canciones reeditadas y frases satíricas que mantienen el escándalo en el centro de la conversación digital.

