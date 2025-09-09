Colombia

Isabella Ladera ya sabía de la filtración de su video íntimo con Beéle: así fue la advertencia en julio

La modelo venezolana reveló que fue alertada semanas antes sobre la posible difusión del material y que informó a su familia y a su pareja, Hugo García, para prepararlos ante la situación

Por Dahana Ospina

Isabella Ladera y Beéle continúan
Isabella Ladera y Beéle continúan compartiendo su relación en redes sociales - crédito @isabella.ladera/Instagram

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera continúa en el ojo del huracán mediático tras la difusión de un video íntimo junto al cantante colombiano Beéle. Sin embargo, en las últimas horas, la propia Ladera reveló que ya estaba advertida desde inicios de julio de que esta situación podía ocurrir.

De acuerdo con lo expuesto por la venezolana en sus redes sociales, un allegado le advirtió el pasado 9 de julio sobre un posible plan para exponerla públicamente. Además, aseguró que esa misma semana informó a su familia y a su pareja, el influencer peruano Hugo García, sobre la amenaza que pendía sobre ella.

La advertencia a Isabella Ladera sobre el video filtrado

A través de sus historias de Instagram, Ladera compartió un chat que sostiene la versión de que estaba enterada desde antes. En la captura se observa un mensaje recibido el 9 de julio, donde un contacto le escribió: “Hermana, alguien te quiere rayar con un video”.

Ladera publicó un chat con
Ladera publicó un chat con un conocido del pasado 9 de julio, en donde le hacían la advertencia sobre esta posible situación. - crédito @isabella.ladera/Instagram

Junto al mensaje, aparecía una imagen que hacía referencia al material íntimo que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. Según explicó la venezolana, en ese momento tomó precauciones y decidió conversar con las personas más cercanas a ella para prepararlas ante lo que se avecinaba.

La conversación con su madre y su pareja

Isabella Ladera detalló que el 13 de julio habló con su madre, su familia y su entonces pareja sentimental, Hugo García. En sus publicaciones, escribió: “Preparando el corazoncito de mi mamá”, evidenciando que ya había puesto sobre aviso a su círculo más íntimo.

Ladera contó que informó de
Ladera contó que informó de inmediato a su madre, a su familia. - crédito @isabella.ladera/Instagram

De esta manera, Ladera subrayó que no fue tomada por sorpresa con la filtración, sino que desde hacía semanas estaba advertida. No obstante, el hecho se concretó y la expuso a un fuerte episodio de violencia digital que hoy sigue siendo ampliamente comentado.

El silencio de Hugo García

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el silencio de Hugo García, influencer peruano y exparticipante de realities de televisión. Pese a haber sido informado con antelación, no se ha pronunciado públicamente sobre la filtración del video íntimo.

En sus redes sociales, García solo ha compartido imágenes y videos de su viaje a Australia, donde se encuentra de vacaciones, sin hacer ninguna referencia al tema que involucra a su pareja.

Este silencio ha generado reacciones divididas entre los seguidores, donde algunos lo critican por no mostrar respaldo público hacia Ladera, mientras que otros creen que se trata de una estrategia para evitar entrar en la polémica.

Beéle y el impacto en su imagen

El otro protagonista de esta controversia es el cantante colombiano Beéle, expareja de Isabella Ladera y con quien aparece en el video. Aunque el artista no ha emitido un pronunciamiento oficial, la filtración lo mantiene bajo un fuerte escrutinio mediático.

La situación ha despertado un debate en torno a la privacidad de las figuras públicas y a la responsabilidad de quienes difunden este tipo de material íntimo, que constituye una forma de violencia digital.

Isabella Ladera anuncia acciones legales

Tras la viralización del video, Ladera señaló que emprenderá acciones legales contra los responsables de la difusión. En un mensaje contundente, manifestó: “Este acto vulnera mi dignidad y atenta contra mi privacidad”.

La venezolana aclaró que no se ocultará ni permitirá que esta situación la defina. Por el contrario, aseguró que continuará activa en redes sociales y con sus proyectos profesionales: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”, expresó.

Determinada y resiliente, Isabella Ladera
Determinada y resiliente, Isabella Ladera reveló que busca justicia tras la filtración. Con asesoría legal, afirmó que no se ocultará y que su valor no depende de un acto de traición.- crédito @isabella.ladera/Instagram

Debate en redes sociales y llamado a la reflexión

La filtración del video ha generado miles de reacciones en plataformas digitales, donde muchos usuarios han exigido respeto y justicia para la modelo. Asimismo, se cuestiona por qué, pese a estar advertida con semanas de anticipación, el material terminó siendo divulgado sin que se pudiera frenar su circulación.

El caso también ha abierto un espacio de discusión sobre la violencia digital y de género, un fenómeno que afecta a miles de mujeres en todo el mundo y que cobra mayor relevancia cuando involucra a figuras públicas.

Un episodio que marcó a tres protagonistas

El escándalo no solo ha afectado a Isabella Ladera. La situación también toca la imagen de Beéle, quien aparece en el video, y de Hugo García, señalado por el público por su silencio pese a conocer desde julio la amenaza de filtración.

Mientras tanto, Ladera continúa entregando detalles de lo ocurrido y reafirmando su postura de denunciar y enfrentar legalmente la vulneración de su intimidad.

