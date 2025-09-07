Perú

Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, ¿quién es y por qué fue declarado ‘el primer santo de la generación Millennial’?

El vicario de la Parroquia Santa María de Nazareth, padre Luis Gaspar, dio detalles sobre el también conocido como ‘el influencer de Dios’. Además, develó que “el obispo de entonces, monseñor Prevost, hoy papa León XIV, conocía muy bien a este joven adolescente”

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
El vicario de la Parroquia Santa María de Nazareth, padre Luis Gaspar, se refirió a la canonización de Carlo Acutis.| Exitosa

Este domingo, la plaza de San Pedro en el Vaticano fue escenario de una ceremonia histórica presidida por el papa León XIV, quien canonizó a Carlo Acutis, convirtiéndolo en el primer “santo millennial” de la Iglesia Católica. La celebración congregó a decenas de miles de fieles y marcó un punto de encuentro entre la fe tradicional y la cultura digital contemporánea.

El evento comenzó a las 10:00 (hora local), con la tradicional fórmula en latín que inscribió a los jóvenes en el libro de los santos y permitió el inicio de su veneración universal. La celebración reunió a una multitud, especialmente de jóvenes católicos, y consolidó el legado del joven beato como un modelo de santidad que combinó espiritualidad, compromiso social y uso positivo de la tecnología en la fe.

¿Quién fue Carlo Acutis?&nbsp;

Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991 y criado mayormente en Milán, Carlo Acutis falleció a los 15 años a causa de una leucemia fulminante. Según relató el padre Luis Gaspar, vicario de la Parroquia Santa María de Nazareth, en entrevista con Exitosa, “él se ha convertido en el primer santo de la generación millennial”. Su vida se caracterizó por la devoción católica desde temprana edad: tras su primera comunión a los siete años, incorporó la misa diaria y la adoración eucarística a su rutina y se involucró activamente en obras de caridad.

Tan importante fue su fe que, durante su enfermedad, Carlo ofreció todos sus sufrimientos “por la Iglesia”. Como reconoció su madre, Antonia Salzano, “su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad”. Combinó la vida escolar y el gusto por los videojuegos con un profundo compromiso social, colaborando como catequista y ayudando a personas en situación de calle.

Reconocido por su creatividad y cercanía con los jóvenes, Acutis se valió de la tecnología para evangelizar. Utilizó sus conocimientos informáticos para desarrollar páginas web para su colegio y parroquia, y creó una exposición digital con más de cien milagros eucarísticos celebrados en el mundo, proyecto que permanece activo en línea. “Él tenía el talento de las nuevas tecnologías y movido por su amor a Dios, evangelizaba a través de las redes sociales”, afirmó el padre Luis Gaspar.

Esta labor lo llevó a ser considerado el “patrón de Internet” y a ganarse los apodos de “influencer de Dios” y “ciberapóstol”. Su exposición itinerante, organizada a los 14 años, ha cruzado fronteras y se exhibió en miles de parroquias en todos los continentes, incluso en el Perú, donde destacó el milagro eucarístico de Etén, en Chiclayo.

¿Por qué fue declarado santo?

En el caso de Carlo Acutis, se reconocieron dos curaciones inexplicables: la de un niño brasileño que tocó una reliquia suya y sanó de una malformación congenital del páncreas, y la recuperación total de una joven costarricense después de sufrir un grave accidente en Italia. Estos hechos fueron clave para que el Vaticano aprobara su canonización.

Su beatificación fue celebrada en 2020 por el papa Francisco. Sin embargo, la canonización se produjo recién este año, presidida por el papa León XIV, quien había tenido un conocimiento personal de su vida y obra. Según testimonió el padre Gaspar, “el obispo de entonces, monseñor Prevost, hoy papa León XIV, conocía muy bien a este joven adolescente”.

Su canonización representa un acercamiento de la Iglesia a las nuevas generaciones. El papa León XIV destacó durante la ceremonia que los nuevos santos son “modelos de vida en la cotidianidad” y que Carlo “supieron hacer de la fe una realidad viva y creativa”. La proclamación responde al llamado de atraer a más jóvenes hacia la fe, mostrando un modelo de santidad contemporáneo, cercano a la tecnología y comprometido con la solidaridad.

Temas Relacionados

Papa León XIVLeón XIVCarlo Acutisperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por cancelarle cita y advierte que tren Lima-Chosica va “por las buenas o las malas”

El alcalde de Lima cuestionó al Ejecutivo por obstaculizar su proyecto ferroviario, aunque aseguró que la obra se realizará de todas formas. Además, señaló a César Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón como responsables de interferencias políticas en su contra

Rafael López Aliaga critica a

Cómo ahorrar en gasolina en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de combustible

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Cómo ahorrar en gasolina en

“Perú ha batido récord de votos”: Ibai Llanos y su respuesta a la histórica votación del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

La semifinal entre Perú y Chile fue la más votada del torneo: el pan con chicharrón se impuso a la marraqueta y buscará el título mundial

“Perú ha batido récord de

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Clima en Trujillo: el pronóstico

Empresaria de Gamarra recibe amenaza de muerte y extorsionadores le exigen pago de 30.000 soles

Comerciante del emporio textil denuncia que delincuentes detonaron dinamita en su vivienda y le exigen dinero a cambio de no atentar contra su familia. El caso ya está en manos de la PNP

Empresaria de Gamarra recibe amenaza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga critica a

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por cancelarle cita y advierte que tren Lima-Chosica va “por las buenas o las malas”

Elmer Schialer confirma investigación por izamiento de bandera de Colombia en Tres Fronteras: “No sabemos si fue una provocación o una broma”

PPK denuncia que la Fiscalía busca su muerte: “A Alan García lo aniquilaron ellos, quieren hacer lo mismo conmigo”

Boluarte y Santiváñez insisten en El Frontón mientras el megapenal de Ica sigue paralizado hasta 2027

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: la segunda parte con Milena Zárate promete más secretos y emociones fuertes

Bryan Arámbulo reacciona a su imitador Marlon Ugaz en ‘Yo Soy’, mientras usuarios en las redes recordaron su paso por el programa

Este es el lujoso Ferrari rojo que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola y está valorizado en más de un millón de soles

Carlos Galdós revela por qué le negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

Hermanos Yaipén sobre salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

DEPORTES

Ignacio Buse no se desenfoca

Ignacio Buse no se desenfoca pese a la obtención del Challenger de Sevilla: “La semana que viene hay que estar a full de nuevo”

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati reveló la insólita postura que habría tomado la FPF para no renovar a Ricardo Gareca: “Es caro y tampoco es la gran maravilla”

André Carrillo reveló todos los berrinches que le hizo a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era insoportable”

Néstor Gorosito explotó por rumores de Piero Cari en Bayer Leverkusen, y le dedicó un valioso consejo: “Terminen con mentiras”