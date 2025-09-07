Mundo

El papa León XIV canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

La primera ceremonia de canonización del pontífice se celebrará en la Plaza de San Pedro. Durante el acto, también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925

Guardar
El papa León XIV canonizará
El papa León XIV canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial (REUTERS)

Este domingo, la Iglesia Católica celebrará un hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación millennial. La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de San Pedro y será presidida por el papa León XIV, con la participación de decenas de miles de fieles provenientes de todo el mundo. Durante el acto, también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925 a causa de poliomielitis.

El evento está programado para comenzar a las 10:00 (hora local), con la tradicional fórmula en latín que inscribirá a los jóvenes en el libro de los santos y permitirá el inicio de su veneración universal. Se espera una celebración multitudinaria, especialmente de jóvenes católicos, consolidando el legado de Carlo Acutis como un modelo de santidad que combina espiritualidad, compromiso social y uso positivo de la tecnología en la fe.

Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció en 2006 a los 15 años debido a leucemia fulminante. Fue beatificado en octubre de 2020 por el papa Francisco, quien había previsto canonizarlo durante el Jubileo de los Adolescentes, pero su muerte postergó la ceremonia.

“Carlo era un niño normal y corriente como los demás. Jugaba, tenía amigos e iba al colegio. Pero su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad”, expresó su madre, Antonia Salzano, en una entrevista con Reuters.

Acutis nació en Londres el
Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció en 2006 a los 15 años debido a leucemia fulminante. Fue beatificado en octubre de 2020 por el papa Francisco, quien había previsto canonizarlo durante el Jubileo de los Adolescentes, pero su muerte postergó la ceremonia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Acutis creció en Milán, Italia, donde cursó sus estudios y recibió la Primera Comunión a los siete años. Desde entonces, la misa diaria, el rezo del rosario y la adoración eucarística formaron parte de su rutina. Aunque disfrutaba de videojuegos, excursiones y la compañía de amigos, Carlo se destacó por su compromiso con la fe y con los más necesitados. Participó como catequista en su parroquia, ayudó en comedores populares y apoyó a personas en situación de calle.

Su pasión por la informática lo llevó a crear sitios web para su colegio y su parroquia, además de diseñar una exposición digital de más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Este proyecto, aún disponible en línea, fue considerado un aporte innovador para la evangelización en la era digital, lo que le valió el apodo de “influencer de Dios” o “ciberapóstol”.

El Vaticano le atribuyó dos milagros: la curación de un niño en Brasil y la recuperación total de una adolescente costarricense tras un grave accidente. Estos hechos fueron determinantes para la aprobación de su canonización.

Su tumba se encuentra en el Santuario de la Spogliazione, en Asís, donde cada año cientos de miles de peregrinos visitan el lugar. “Carlo es recordado por su amor a la Eucaristía, su sensibilidad con los pobres y su uso de la tecnología al servicio de la fe”, señaló Vatican News.

Un visitante toca el cristal
Un visitante toca el cristal de la tumba de Carlo Acutis con una pequeña cruz, en el Santuario del Despojo de la Iglesia de Santa Maria Maggiore en Asís, Italia (REUTERS/Remo Casilli)

Durante la ceremonia, el papa León XIV también canonizará a Pier Giorgio Frassati, hijo del fundador del diario La Stampa. Frassati se dedicó a ayudar a los pobres, practicó el alpinismo y resumía su ideal en el lema “Verso l’alto”.

Falleció a los 24 años y fue beatificado por Juan Pablo II en 1990. A finales de 2024 se reconoció un segundo milagro, la inexplicable curación de un joven estadounidense en coma, lo que permitió su canonización.

La canonización de Acutis y Frassati busca acercar la Iglesia a las nuevas generaciones. “Este santo es increíble, y además tan joven. Podemos presentarlo como ejemplo para nuestra gente, porque todos estamos llamados a la santidad”, afirmó el padre Jacinto Bento, sacerdote portugués que peregrinó a Asís.

El papa León XIV subrayó que estas figuras representan “santos de la calle”, cercanos a la vida cotidiana y capaces de inspirar a jóvenes contemporáneos.

Una persona sostiene una imagen
Una persona sostiene una imagen que representa a Carlo Acutis (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En escuelas y parroquias católicas de todo el mundo, como la parroquia Beato Carlo Acutis en Chicago, los estudiantes participan de talleres y recrean escenas de la vida de Carlo. Dibujan objetos que él podría haber usado, como una computadora, un balón de fútbol o un rosario, mientras conversan sobre los milagros atribuidos a su intercesión.

“Cuando leí su historia por primera vez, fue simplemente impactante para mí, porque desde muy joven, él estaba realmente atraído por Jesucristo y asistía a misa todo el tiempo”, dijo Sona Harrison, estudiante de octavo grado.

(Con información de EFE y AP)

Temas Relacionados

Carlo Acutisprimer santo millennialPapa León XIVVaticanoPlaza de San PedroIglesia CatólicaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El futuro de Bayrou y Francia, en manos de la Asamblea: ¿qué pasará mañana?

Este lunes, los diputados franceses votarán una moción de confianza que amenaza con derribar el gobierno de Emmanuel Macron y desatar una inestabilidad política sin precedentes

El futuro de Bayrou y

Los milagros de Carlo Acutis: cuáles son los dos hechos reconocidos por el Vaticano que lo llevaron a la canonización

Durante su papado, Francisco aprobó la canonización del joven tras ser reconocidos como milagros la curación de un niño en Brasil y la recuperación total de una adolescente costarricense tras un grave accidente

Los milagros de Carlo Acutis:

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Kiev: hay al menos dos muertos y un edificio gubernamental resultó dañado

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano precisó que el bombardeo contra la capital dañó varios edificios y confirmó que los fallecidos son una mujer mayor que se encontraba en un refugio en el distrito de Darnytskyi y un niño de un año

Rusia lanzó un ataque masivo

Un surfista australiano murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Sydney

La intervención de los equipos de rescate derivó en un amplio operativo para resguardar a quienes se encontraban en el sector y evitar nuevos incidentes

Un surfista australiano murió tras

El régimen de Irán expresó su disposición a retomar las negociaciones nucleares con EEUU bajo nuevas condiciones

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, aclaró que los diálogos “no pueden tener la misma forma que antes de la guerra” de los 12 días con Israel

El régimen de Irán expresó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detienen a hombre con arma

Detienen a hombre con arma de fuego en Terminal Autobuses del Norte, iba a viajar a Zacatecas

Federico Gutiérrez por viajar a Washington: “los alcaldes no somos empleados de Petro, vamos a gestionar por nuestras ciudades”

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 7 de septiembre de 2025

Resultados ganadores de la Lotería del Cauca del sábado 6 de septiembre de 2025

Científicos descubren cómo revertir las canas y recuperar el color natural del cabello

INFOBAE AMÉRICA
Mueren unas 30 personas y

Mueren unas 30 personas y decenas de miles se ven desplazadas por combates intercomunitarios en Ghana

El futuro de Bayrou y Francia, en manos de la Asamblea: ¿qué pasará mañana?

Gloria Camila e Iván González protagonizan la primera bronca de 'Supervivientes All Stars'

Rusia ataca la sede del Gobierno de Ucrania en un bombardeo que deja al menos dos muertos en Kiev

Los milagros de Carlo Acutis: cuáles son los dos hechos reconocidos por el Vaticano que lo llevaron a la canonización

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer captada

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

El líder de R.E.M. puso fin a una polémica histórica sobre una de sus letras más icónicas