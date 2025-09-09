La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro. 'Amor y Fuego'.

El nombre de Natalia Málaga, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez no por sus logros deportivos ni por sus declaraciones directas, sino por un proceso judicial que la enfrenta a la esposa del hijo de Eva Ayllón, Jessica Segarra, quien la acusa de haber dañado su vehículo.

Según el requerimiento fiscal, la sanción solicitada para Málaga es de un año de prisión efectiva y el pago de una multa de treinta días, equivalente a S/ 255 soles, a favor del Tesoro Público. El caso, que parecía cerrado en el pasado, ha sido reactivado y tendrá una nueva audiencia este 30 de septiembre de 2025.

Francisco García confirma que su madre, Eva Ayllón, lo autorizó a denunciar a Natalia Málaga

El origen de la denuncia

El conflicto se remonta a un episodio conocido mediáticamente como la “famosa rayadura de autos”. El vehículo en cuestión pertenecía a Francisco Manuel García John, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón, y en ese entonces pareja de Jessica Segarra, hoy su esposa.

En aquella ocasión, un video captado por una cámara instalada en la zona registró a Natalia Málaga cerca del automóvil, lo que generó suspicacias. En las imágenes se observa lo que parece ser un rayón en el vehículo, algo que la exvoleibolista explicó como un simple “tropezón”.

“Me tropecé, fue casual, lo arañé. Ese carro rojo no tiene por qué estar ahí”, declaró en su momento a Magaly Medina, restando importancia al hecho. Sin embargo, la versión no convenció ni a los agraviados ni al público, que cuestionó sus justificaciones.

Hijo de Eva Ayllón muestra todas sus pruebas contra Natalia Málaga y cuenta su verdad. (Captura: Día D)

La defensa de Natalia Málaga

Fiel a su estilo frontal, Natalia Málaga nunca admitió una falta. Incluso, en declaraciones posteriores minimizó el incidente y sugirió que las imágenes podían prestarse a confusión.

“Esa grabación es una grabación de una GoPro que graba en time lapse. Son ochenta fotogramas por segundo, y cuando tú lo repites parece que estás haciendo un rayón de una limosina. Me tropecé, hasta tengo el espejo roto”, aseguró.

Estas afirmaciones, lejos de aclarar lo sucedido, aumentaron la polémica. Muchos consideraron que la exentrenadora intentaba restar seriedad a un hecho que había generado un perjuicio material evidente.

Archivo inicial del caso

En un inicio, la denuncia presentada por Francisco García fue archivada por la Fiscalía. La decisión generó malestar en la familia afectada, pero dio cierta tranquilidad a Málaga, quien en entrevistas posteriores señaló sentirse respaldada por la resolución.

“En ese carro no hay nada, ¿el fiscal qué, está loco para decir que no hay nada?”, comentó en tono desafiante.

No obstante, la situación dio un giro inesperado. Aunque la investigación inicial fue cerrada, Jessica Segarra, esposa de García, continuó con el proceso en defensa de sus derechos como propietaria afectada.

La nueva acusación de Jessica Segarra

Hoy, después del incidente, el caso ha tomado un nuevo rumbo. Jessica Segarra, ahora esposa de Francisco García, logró que se formalice un proceso en su favor. El expediente está a cargo del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia, que citó a Natalia Málaga a una audiencia virtual para el próximo 30 de septiembre de 2025.

La acusación es clara: daño contra el patrimonio, tipificado en el artículo 205 del Código Penal. La fiscalía ha solicitado una condena de un año de prisión efectiva para la exvoleibolista y el pago de una reparación.

El tono desafiante de Natalia

A lo largo del proceso, Natalia Málaga ha mantenido una postura firme y sin arrepentimiento. En varias oportunidades, ha cuestionado la versión de los denunciantes e incluso se ha referido a Segarra como la “novia de turno”, comentario que generó críticas por considerarse despectivo.

Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Segarra, quien hoy es esposa de García y la principal impulsora de la denuncia que mantiene a Málaga frente a la justicia.

El pedido de prisión efectiva marca un precedente importante en este caso, ya que, de concretarse, significaría que una figura pública y reconocida del deporte peruano podría enfrentar un proceso penal con consecuencias reales.

Además, el proceso refleja cómo las víctimas de un presunto daño patrimonial pueden insistir en la vía judicial, incluso cuando las primeras instancias han archivado la causa.

Natalia Málaga cuenta que la disputa con el hijo de Eva Ayllón empezó por un local cuestionado. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Expectativa por la audiencia

La audiencia programada para el 30 de septiembre será determinante. Tanto la defensa de Jessica Segarra como la de Natalia Málaga expondrán sus argumentos frente al juez, en un proceso que será seguido de cerca por la prensa y la opinión pública.

Por ahora, Natalia Málaga continúa en calidad de reo libre, con domicilio real registrado en RENIEC, donde debe recibir las notificaciones judiciales.

