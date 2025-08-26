Perú

Natalia Málaga revela el motivo real de su pelea con Francisco Ayllón: “¿Querían que Eva Ayllón cante en un prostíbulo?”

Según la deportista, el conflicto surgió cuando en su función como manager rechazó un local que consideraba inadecuado para un show de la criolla

Carol Ruiz

Natalia Málaga cuenta que la disputa con el hijo de Eva Ayllón empezó por un local cuestionado. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 25 de agosto, en una edición cargada de tensión y confesiones, Magaly Medina abrió su programa con un informe clave del Ministerio Público que resolvía una parte de la denuncia que el hijo de Eva Ayllón, Francisco Manuel García Ayllón, había presentado contra Natalia Málaga.

Según el documento oficial, “no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria” respecto a la acusación por daños. Sin embargo, la otra imputación, relacionada con Jessica Patricia Zegarra, esposa de Francisco, aún sigue bajo indagación. Con esa base, Magaly planteó la pregunta que muchos se hacían: “¿Cómo inició la disputa con el hijo de Eva?”.

La respuesta llegó de la propia protagonista. Natalia, por primera vez en televisión, expuso su versión de los hechos. Con voz firme, aunque con visible cansancio por lo mediático del caso, agradeció el espacio y aseguró que mucho de lo que se había dicho no correspondía a la realidad.

Natalia Málaga sobre el hijo
Natalia Málaga sobre el hijo de Eva Ayllón: “Todo empezó por un tema laboral”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué dijo Natalia Málaga?

“Cuando Eva me dice que yo me encargue de sus contratos y sus cosas, me nombra como mánager. Siempre le dije: ‘No me digas mánager, soy tu amiga y te puedo ayudar en tu imagen, en tus contratos, en lo que necesites’”, relató. Según ella, todo empezó como un tema estrictamente laboral.

Magaly buscó detalles más personales y preguntó por el vínculo con los hijos de Eva. Natalia explicó que con Carlos, quien recién llegó a Lima, la relación era distante, y con Francisco había un trato “normal”, hasta que el saludo se perdió. “El que no saludaba cuando entraba a la casa era él”, señaló.

El verdadero quiebre, según Málaga, surgió cuando Eva pidió que ella y su asistenta, Denise Loyola, acompañaran a Francisco a revisar un local para un show en plena pandemia. Al llegar, Natalia notó que el sitio no era apropiado para la trayectoria de la cantante criolla.

Natalia Málaga sobre el hijo
Natalia Málaga sobre el hijo de Eva Ayllón: “Todo empezó por un tema laboral”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina a Natalia Málaga: “¿Es cierto que querían que Eva Ayllón cante en un prostíbulo?”

“Era un lugar imposible para que Eva cante. Nos opusimos y se lo contamos a ella”, recordó. Magaly, directa, lanzó la pregunta que retumbó en el set: “¿Es cierto que ese lugar era un prostíbulo?”. Natalia, tras un breve silencio, respondió con cautela: “No lo sé”. La periodista acotó que ese titular habría sido explosivo en plena crisis sanitaria.

La exentrenadora de vóley dejó claro que su papel nunca fue desplazar a nadie, sino velar por la imagen de Eva. “Cuando entré, todo lo veía Denise. Ella es quien se encarga de la parte económica, de los músicos, de la logística. Yo solo le daba una mano, sobre todo en contratos de imagen”, explicó. Para Natalia, lo que pudo haber detonado la fricción fue una mezcla de celos profesionales y familiares, pues Francisco percibía que su madre le confiaba a ella un rol cada vez más importante.

Natalia Málaga sobre el hijo
Natalia Málaga sobre el hijo de Eva Ayllón: “Todo empezó por un tema laboral”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Otro punto crucial que aclaró fue la posición real del hijo de Eva dentro del equipo artístico. “No era el director musical, era su ingeniero de sonido, porque era su hijo”, precisó. Esa diferencia, aparentemente menor, alimentó la tensión en un entorno donde el apellido Ayllón siempre ha pesado.

En medio de la entrevista, Natalia se mostró serena, aunque consciente de que la disputa había escalado más de lo debido. Para ella, el respeto era esencial y sentía que ese límite se había roto. “Nunca hubo una buena relación después de eso, y creo que el respeto guarda respeto”, expresó, dando a entender que la distancia con Francisco era inevitable.

Natalia Málaga sobre el hijo
Natalia Málaga sobre el hijo de Eva Ayllón: “Todo empezó por un tema laboral”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

