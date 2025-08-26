Natalia Málaga niega haber rayado el carro del hijo de Eva Ayllón tras archivarse denuncia: “Me tropecé, fue casual”

Se archiva denuncia contra Natalia Málaga por carro rayado del hijo de Eva Ayllón. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El caso que enfrentó a la reconocida exvoleibolista Natalia Málaga con Francisco García, hijo de Eva Ayllón, volvió a ocupar la agenda mediática este 25 de agosto, cuando la entrenadora decidió romper su silencio en el programa de Magaly Medina.

La periodista no solo presentó un reportaje detallando el largo proceso legal, sino que también conversó en vivo con Málaga, quien se defendió de las acusaciones que por más de un año han marcado su nombre.

Todo comenzó en marzo del año pasado, cuando García y su esposa, Jessica Zegarra, denunciaron a Málaga por presuntos daños a dos de sus vehículos en un episodio ocurrido dentro del mismo condominio donde vivían. El caso recién salió a la luz pública en agosto, causando un revuelo que evidenció un fuerte distanciamiento entre el hijo menor de la criolla y su madre.

Natalia Málaga se defiende en Magaly TV: “Yo no rayé el carro del hijo de Eva Ayllón”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ministerio Público archivó denuncia de Francisco Ayllón

“Yo no veo a mi hijo desde septiembre del año pasado. Necesito que entienda el daño emocional que me ha hecho. Todo puede mejorarse cuando él empiece pidiendo disculpas. Mi hijo se ha transformado en mi enemigo”, expresó con dolor Eva Ayllón en una declaración que reflejó el quiebre definitivo de su relación con Francisco.

El Ministerio Público investigó durante meses y finalmente decidió archivar una de las denuncias, la referida al carro de Francisco. Sin embargo, en el caso del vehículo de Jessica Zegarra, la Fiscalía pidió que sea el Poder Judicial quien decida si existe responsabilidad de parte de la exvoleibolista.

Natalia Málaga se defiende en Magaly TV: “Yo no rayé el carro del hijo de Eva Ayllón”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Natalia Málaga se pronuncia

En la entrevista con Magaly Medina, Natalia Málaga aseguró que jamás tuvo intención de dañar ningún auto y calificó de “distorsionadas” muchas versiones.

“Me tropecé, fue casual. Hasta yo tengo rayones en mi carro. No es cierto que haya hecho lo que me acusan”, dijo con firmeza, mientras mostraba documentos que avalaban la decisión de archivar parte del proceso.

Además, acusó a Francisco de manipular información y de generar rumores con el fin de afectar tanto a ella como a su madre. “Ha cometido muchas infidencias que a mí me decepcionan. Esa grabación que presentaron está manipulada. No había pruebas y por eso archivaron el caso”, sostuvo.

Natalia Málaga se defiende en Magaly TV: “Yo no rayé el carro del hijo de Eva Ayllón”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Abogado de Natalia Málaga advierte que no hay evidencias

El abogado de Málaga, presente en el set, confirmó que después de diez meses de investigación, la Fiscalía no encontró evidencia que la vincule con los daños denunciados por Francisco.

Natalia Málaga se defiende en Magaly TV: “Yo no rayé el carro del hijo de Eva Ayllón”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“El caso está completamente archivado. No hay pruebas. Lo único que queda en evaluación es la denuncia presentada por Jessica Zegarra”, explicó.

La entrevista, cargada de momentos tensos y reveladores, no solo sirvió para que Málaga expusiera su verdad, sino también para evidenciar la fractura en la familia de Eva Ayllón, cuya ausencia en la boda de su hijo Francisco este año fue interpretada como una confirmación del distanciamiento.

Natalia Málaga se defiende en Magaly TV: “Yo no rayé el carro del hijo de Eva Ayllón”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme