ATU decomisa más de 2.500 tarjetas preferenciales del Metropolitano y Lima Pass por uso indebido

ATU planea la integración de todas las tarjetas de transporte. (Foto: Andina)

Más de 2 mil tarjetas preferenciales del Metropolitano y Lima Pass estaban siendo usadas de manera irregular por usuarios del transporte público. Así lo informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que reportó un incremento en estos casos durante el presente año. La entidad enfatiza que estas acciones afectan la correcta aplicación de los beneficios destinados a estudiantes y personas con discapacidad.

La Autoridad de Transporte Urbano detalló que, hasta la fecha, se han incautado 2.503 tarjetas preferenciales del Metropolitano por uso indebido. Pavel Flores, vocero de la ATU, indicó que la estación Central concentró la mayor cantidad de casos detectados. Este hallazgo fue presentado durante una reciente conferencia de prensa, donde también se explicaron los procedimientos que se aplican ante estas irregularidades.

Flores explicó que cuando los fiscalizadores detectan un uso indebido de las tarjetas preferenciales, se procede a decomisarlas y retirar el beneficio correspondiente al usuario.

“Si una persona que no es estudiante universitario usa la tarjeta para pagar medio pasaje, perderá automáticamente ese beneficio hasta que concluya su etapa de estudios”, detalló a la Agencia Andina. La medida aplica tanto para el Metropolitano como para Lima Pass, evitando que se aprovechen indebidamente las tarifas reducidas.

El vocero enfatizó que la ATU actúa dentro del marco administrativo, sin denunciar penalmente a los infractores. Las tarjetas incautadas son enviadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT) del lado sur de la estación Central. Allí, los titulares pueden recuperar su saldo, pero no el beneficio de tarifa preferencial, lo que refuerza la importancia de respetar las normas establecidas para el uso de estos servicios.

Más de 1.700 tarjetas de universitarios eran usadas de manera irregular

Del total de tarjetas incautadas, 1.737 pertenecían a estudiantes universitarios y 655 a escolares, quienes tienen derecho a pagar medio pasaje. Además, 111 tarjetas correspondían a personas con discapacidad, que no pagan pasaje. Estos números reflejan un patrón preocupante de uso indebido que vulnera los beneficios otorgados a quienes realmente cumplen con los requisitos establecidos.

Pavel Flores agregó que los fiscalizadores solicitan el DNI para verificar la identidad del usuario con el nombre registrado en la tarjeta. “Si el usuario se niega a mostrar su documento, estamos ante un incumplimiento que amerita la incautación inmediata”, afirmó. Este procedimiento permite mantener la transparencia en la entrega de beneficios y evita que los recursos destinados a estudiantes y personas con discapacidad sean utilizados de manera indebida.

El vocero también explicó que las tarjetas decomisadas se mantienen bajo custodia en el CAT, donde los usuarios pueden recuperar su saldo. Sin embargo, el beneficio de tarifa preferencial queda suspendido hasta que se compruebe su derecho. Estas acciones buscan educar a los usuarios sobre la importancia de respetar las normas, evitando cualquier uso fraudulento de los beneficios del transporte público.

Recomendaciones para portar documentos y proteger beneficios

La ATU hizo un llamado a los usuarios para no intentar aprovecharse de los beneficios de otras personas. “Esto constituye una infracción contra el reglamento de estaciones y afecta la operación correcta del transporte”, señaló Flores. Además, recordó que la estación Central concentró la mayor cantidad de operativos debido a la alta incidencia de casos irregulares en ese lugar.

Asimismo, se recomendó a los usuarios portar siempre su DNI, carnet universitario o documento de Conadis. Esto permite acreditar la titularidad de la tarjeta y evita inconvenientes durante los operativos de fiscalización. En caso de pérdida o robo de la tarjeta, los usuarios deben presentar la denuncia correspondiente para recuperar su saldo de manera segura.

Finalmente, el vocero recordó que el año pasado se incautaron cerca de 4.200 tarjetas preferenciales del Metropolitano usadas de manera irregular. La ATU reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta asignación de beneficios, buscando que los usuarios cumplan con las normas y respeten los derechos de quienes realmente califican para acceder a tarifas preferenciales.