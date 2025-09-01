Corredor Azul, ruta San Martín de Porres y Cercado de Lima: estos serán los paraderos oficiales y costo del pasaje

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el inicio de operaciones del nuevo Servicio extraordinario 08 del corredor Azul a partir del miércoles 3 de setiembre. La ruta unirá los distritos de San Martín de Porres y el Cercado de Lima, con un costo único de S/ 2 por viaje. El pago se realizará exclusivamente mediante las tarjetas Lima Pass y del Metropolitano, lo que deja fuera el uso de efectivo en esta modalidad.
Pavel Flores, vocero de la ATU, explicó que el lanzamiento responde a la necesidad de ofrecer una alternativa directa y económica para los pasajeros que se desplazan entre estos dos puntos. Flores realizó la supervisión de la denominada “marcha blanca” de este servicio, que comenzó el domingo 31 de agosto y se extenderá hasta el martes 2 de setiembre. Durante este periodo de prueba, los usuarios podrán utilizar el trayecto de forma gratuita, mientras se ajustan frecuencias y horarios de los buses.
La ruta del Servicio extraordinario 08 contará con 22 paraderos en la dirección hacia San Martín de Porres y 26 en sentido hacia el Cercado de Lima, todos debidamente señalizados. Entre las avenidas principales por donde circularán los buses están Tacna, Garcilaso de la Vega, Nicolás Dueñas y Perú. El servicio operará todos los días de la semana desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. La frecuencia establecida será de un bus cada cinco minutos, con lo que se busca reducir el tiempo de espera y mejorar la cobertura para los usuarios.
La implementación de este nuevo servicio atiende una demanda importante de la población que actualmente necesita realizar varios viajes y pagar tarifas acumuladas para trasladarse entre los distritos mencionados. De acuerdo con estimaciones de la ATU, más de 6,000 personas se beneficiarían a diario con esta alternativa.
Flores precisó que algunos usuarios actualmente gastan hasta S/ 10 en pasajes usando diferentes líneas, y que ahora contarán con un trayecto directo por solo S/ 2, lo que implica un ahorro significativo de hasta S/ 8 por viaje de ida y vuelta.
No se aceptarán pagos en efectivo
La decisión de aceptar únicamente pagos electrónicos, según la ATU, responde a la necesidad de mejorar la seguridad y el orden en el transporte público. Los vehículos asignados a la nueva ruta están equipados con cámaras de videovigilancia para garantizar la protección de los pasajeros y del personal. La eliminación del pago en efectivo apunta también a reducir robos y actos delictivos dentro de las unidades.
Durante la supervisión, Flores invitó a la ciudadanía a familiarizarse con la ruta del corredor azul y a adaptarse al sistema de pago electrónico antes del inicio del cobro oficial. La ATU programó varias jornadas informativas y personal en los principales paraderos para resolver dudas sobre el uso de las tarjetas habilitadas y los beneficios del nuevo servicio.
La puesta en marcha del Servicio extraordinario 08 forma parte de las acciones impulsadas para mejorar la integración del sistema de transporte en Lima y Callao. La entidad reguladora adelantó que continuará explorando la posibilidad de ampliar rutas y de aplicar mecanismos de integración tarifaria entre los diferentes corredores. De esta manera, se busca optimizar la conectividad y reducir los costos de traslado para los habitantes de la capital.
El corredor Azul, uno de los principales ejes del transporte urbano en Lima, amplía así su cobertura y refuerza su apuesta por servicios más eficientes y modernos, en línea con los desafíos de movilidad de la ciudad. Mientras tanto, el periodo de “marcha blanca” permite identificar oportunidades de mejora y adaptar la oferta antes del inicio formal de las operaciones.
Paraderos de la nueva ruta
En la dirección Cercado de Lima - San Martín de Porres, los paraderos son:
- Ica
- Nicolás de Piérola
- Villarán
- Chota
- Iquique
- Jorge Chávez
- Aguarico
- Tingo María
- Naciones Unidas
- Zorritos
- Galdeano y Mendoza
- Dansey
- Argentina
- Pedro Gárezon
- Duárez
- Perú
- Santa Domingo
- Villa Rica
- Camaná
- Iquitos
- Huancayo
- Salaverry
Para la dirección opuesta, desde San Martín de Porres hacia el Cercado de Lima, los paraderos son:
- Chilayo
- Huancayo
- Plaza de Armas
- Andahuaylas
- Abancay
- Villa Rica
- San Salvador
- Santa Fe
- Pinar del Río
- Pérez de Tudela
- Materiales
- Argentina
- Naciones Unidas
- Zorritos
- INO
- Arica
- Aguarico
- Loreto
- Huaraz
- Alfonso Ugarte
- Garcilaso de la Vega
- Uruguay
- Quilca
- Nicolás de Piérola
- Emancipación
- Callao