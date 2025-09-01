Corredor Azul, ruta San Martín de Porres y Cercado de Lima: estos serán los paraderos oficiales y costo del pasaje

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el inicio de operaciones del nuevo Servicio extraordinario 08 del corredor Azul a partir del miércoles 3 de setiembre. La ruta unirá los distritos de San Martín de Porres y el Cercado de Lima, con un costo único de S/ 2 por viaje. El pago se realizará exclusivamente mediante las tarjetas Lima Pass y del Metropolitano, lo que deja fuera el uso de efectivo en esta modalidad.

Pavel Flores, vocero de la ATU, explicó que el lanzamiento responde a la necesidad de ofrecer una alternativa directa y económica para los pasajeros que se desplazan entre estos dos puntos. Flores realizó la supervisión de la denominada “marcha blanca” de este servicio, que comenzó el domingo 31 de agosto y se extenderá hasta el martes 2 de setiembre. Durante este periodo de prueba, los usuarios podrán utilizar el trayecto de forma gratuita, mientras se ajustan frecuencias y horarios de los buses.

La ruta del Servicio extraordinario 08 contará con 22 paraderos en la dirección hacia San Martín de Porres y 26 en sentido hacia el Cercado de Lima, todos debidamente señalizados. Entre las avenidas principales por donde circularán los buses están Tacna, Garcilaso de la Vega, Nicolás Dueñas y Perú. El servicio operará todos los días de la semana desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. La frecuencia establecida será de un bus cada cinco minutos, con lo que se busca reducir el tiempo de espera y mejorar la cobertura para los usuarios.

La implementación de este nuevo servicio atiende una demanda importante de la población que actualmente necesita realizar varios viajes y pagar tarifas acumuladas para trasladarse entre los distritos mencionados. De acuerdo con estimaciones de la ATU, más de 6,000 personas se beneficiarían a diario con esta alternativa.

Flores precisó que algunos usuarios actualmente gastan hasta S/ 10 en pasajes usando diferentes líneas, y que ahora contarán con un trayecto directo por solo S/ 2, lo que implica un ahorro significativo de hasta S/ 8 por viaje de ida y vuelta.

No se aceptarán pagos en efectivo

La decisión de aceptar únicamente pagos electrónicos, según la ATU, responde a la necesidad de mejorar la seguridad y el orden en el transporte público. Los vehículos asignados a la nueva ruta están equipados con cámaras de videovigilancia para garantizar la protección de los pasajeros y del personal. La eliminación del pago en efectivo apunta también a reducir robos y actos delictivos dentro de las unidades.

Durante la supervisión, Flores invitó a la ciudadanía a familiarizarse con la ruta del corredor azul y a adaptarse al sistema de pago electrónico antes del inicio del cobro oficial. La ATU programó varias jornadas informativas y personal en los principales paraderos para resolver dudas sobre el uso de las tarjetas habilitadas y los beneficios del nuevo servicio.

La puesta en marcha del Servicio extraordinario 08 forma parte de las acciones impulsadas para mejorar la integración del sistema de transporte en Lima y Callao. La entidad reguladora adelantó que continuará explorando la posibilidad de ampliar rutas y de aplicar mecanismos de integración tarifaria entre los diferentes corredores. De esta manera, se busca optimizar la conectividad y reducir los costos de traslado para los habitantes de la capital.

El corredor Azul, uno de los principales ejes del transporte urbano en Lima, amplía así su cobertura y refuerza su apuesta por servicios más eficientes y modernos, en línea con los desafíos de movilidad de la ciudad. Mientras tanto, el periodo de “marcha blanca” permite identificar oportunidades de mejora y adaptar la oferta antes del inicio formal de las operaciones.

Paraderos de la nueva ruta

En la dirección Cercado de Lima - San Martín de Porres, los paraderos son:

Ica Nicolás de Piérola Villarán Chota Iquique Jorge Chávez Aguarico Tingo María Naciones Unidas Zorritos Galdeano y Mendoza Dansey Argentina Pedro Gárezon Duárez Perú Santa Domingo Villa Rica Camaná Iquitos Huancayo Salaverry

Ruta del corredor azul desde Cercado de Lima hasta San Martín de Porres

Para la dirección opuesta, desde San Martín de Porres hacia el Cercado de Lima, los paraderos son:

Chilayo Huancayo Plaza de Armas Andahuaylas Abancay Villa Rica San Salvador Santa Fe Pinar del Río Pérez de Tudela Materiales Argentina Naciones Unidas Zorritos INO Arica Aguarico Loreto Huaraz Alfonso Ugarte Garcilaso de la Vega Uruguay Quilca Nicolás de Piérola Emancipación Callao

Ruta del corredor azul desde San Martín de Porres hasta Cercado de Lima