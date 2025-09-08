Perú

Rafael López Aliaga denuncia manipulación con IA en video sobre Jaime Chincha y anuncia acción legal: “Esto no lo perdono”

El alcalde de Lima anunció que denunciará penalmente a un usuario por difundir un video manipulado con IA que lo hace parecer despectivo hacia el fallecido periodista Jaime Chincha, a quien rindió homenaje en un acto público

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, interrumpió este lunes una ceremonia de reconocimiento organizada por los comerciantes del conglomerado Las Malvinas para anunciar que presentará una denuncia penal por la difusión de un video manipulado con inteligencia artificial (IA), en el que supuestamente despotrica contra el fallecido periodista Jaime Chincha.

“Ayer, en una actividad, rendí homenaje a una persona con la cual he discrepado, y dije (...) ‘vamos a hacer un minuto de silencio’. He discrepado mucho, pero estamos hablando de un ser humano. Uno puede discrepar con las ideas, pero al ser humano y a la familia se le quiere y se le respeta”, afirmó durante su intervención.

El burgomaestre señaló a un usuario identificado como Salvaje Digital en la red social X (antes Twitter) de crear un video con IA que lo presenta diciendo lo contrario a sus palabras reales. “¿Qué hace un canalla que ya está denunciado penalmente, que se llama Salvaje Digital? Saca un video con IA", indicó.

“Procederé con una segunda denuncia penal porque tengo identificado al sujeto que maneja esa cuenta, pero esto no lo perdono porque está jugando con una persona que ha fallecido. No puede seguir utilizando las redes sociales a su antojo”, agregó.

Fuente: Canal N

López Aliaga mencionó que el día anterior, cuando se confirmó el deceso del periodista, fue “la primera autoridad en rendir homenaje” a su memoria. “Lamento que personas difundan información sin verificar. Se lo digo al periodismo. Salvaje Digital se llama. La prensa no es una salvajada. La prensa es una profesión honesta”, sostuvo.

La cuenta en cuestión difundió un clip donde se observa al alcalde diciendo que “que la prensa mermelera cada vez va desapareciendo uno a uno” y que “ya hay uno menos”.

“Este es el despreciable sujeto que se muere por ser presidente a toda costa. Ah, y a cada rato te menciona a Dios y te habla de amor para que creas que es buen hombre”, se lee junto a la publicación, que se ha viralizado en la plataforma social.

El último domingo, la autoridad limeña solicitó un momento de silencio por el comunicador, a pesar de las “conocidas discrepancias” que mantuvo con él. “Voy a hacer un alto porque me ha llegado una noticia hace poco. Quiero pedir un minuto de silencio por el periodista Jaime Chincha. Espero que esté en el cielo. He tenido grandes discrepancias con él, pero en este momento estamos hablando del ser humano, del ser cristiano”, manifestó.

Chincha desarrolló su carrera en distintos medios de comunicación, entre ellos el diario La República, al que López Aliaga ha criticado de forma constante e incluso excluido de ciertos eventos, como la presentación del material rodante del proyecto del tren Lima–Chosica.

A pesar de las diferencias
A pesar de las diferencias que mantuvo con el periodista fallecido, López Aliaga rindió homenaje y pidió un minuto de silencio en su memoria

De hecho, en uno de sus últimos programas, el periodista señaló que la iniciativa no cuenta con un expediente técnico y opinó que obedece más a fines políticos —como ganar “votos en una posible campaña presidencial”— que a un proyecto serio.

Muerte por causa natural

Según el reporte de la Policía Nacional, Chincha, de 48 años, fue hallado sin vida la mañana del sábado en su domicilio en Miraflores. El deceso se registró a las 7:13 a.m. y fue certificado por su médico personal, quien señaló como causa una “insuficiencia cardiaca no especificada”. Las circunstancias aún se encuentran en investigación.

El comunicador nació en Lima en 1976 y dedicó más de 25 años al periodismo. Fue parte del equipo fundador de Canal N y tuvo una destacada trayectoria en medios como Frecuencia Latina, América Televisión, Willax, Panamericana y RPP. Condujo espacios clave como Octavo Mandamiento, Nada está dicho, Mira quién habla y Primer plano. También participó en programas de investigación como Cuarto Poder y La ventana indiscreta.

