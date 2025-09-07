Rafael López Aliaga realiza minuto de silencio por Jaime Chincha en acto público: “Por encima de la discrepancia, está el respeto”

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, interrumpió este domingo una actividad pública en el distrito de Manchay para dedicar un homenaje al periodista Jaime Chincha, cuyo deceso fue confirmado en las últimas horas.

Durante su intervención, el burgomaestre expresó su pesar ante los asistentes y pidió un momento de silencio por el comunicador, a pesar de las “conocidas discrepancias” que mantuvo con él.

“Voy a hacer un alto porque me ha llegado una noticia hace poco. Quiero pedir un minuto de silencio por el periodista Jaime Chincha. Espero que esté en el cielo. He tenido grandes discrepancias con él, pero en este momento estamos hablando del ser humano, del ser cristiano”, dijo.

“Un saludo hasta el cielo, Jaime Chincha. Creo que por encima de la política o la discrepancia ideológica, está el respeto y la fraternidad. Querernos, eso es la base”, agregó.

Jaime Chincha tuvo una carrera de más de 25 años en diversos medios, incluyendo La República, Canal N, Frecuencia Latina, Willax, Panamericana y RPP

Chincha desarrolló su carrera en distintos medios de comunicación, entre ellos el diario La República, al que López Aliaga ha criticado de forma constante e incluso excluido de ciertos eventos, como la presentación del material rodante del proyecto del tren Lima–Chosica.

De hecho, en uno de sus últimos programas, el periodista señaló que la iniciativa no cuenta con un expediente técnico y opinó que obedece más a fines políticos —como ganar “votos en una posible campaña presidencial”— que a un proyecto serio.

Según el reporte de la Policía Nacional, Chincha, de 48 años, fue hallado sin vida la mañana del sábado en su domicilio en Miraflores. El deceso se registró a las 7:13 a.m. y fue certificado por su médico personal, quien señaló como causa una “insuficiencia cardiaca no especificada”. Las circunstancias aún se encuentran en investigación.

El comunicador nació en Lima en 1976 y dedicó más de 25 años al periodismo. Fue parte del equipo fundador de Canal N y tuvo una destacada trayectoria en medios como Frecuencia Latina, América Televisión, Willax, Panamericana y RPP. Condujo espacios clave como Octavo Mandamiento, Nada está dicho, Mira quién habla y Primer plano. También participó en programas de investigación como Cuarto Poder y La ventana indiscreta.

Chincha fue encontrado sin vida en su casa en Miraflores; su deceso fue certificado por insuficiencia cardiaca no especificada y permanece en investigación

Reacciones

Figuras del periodismo y la política expresaron su pesar en redes sociales y medios digitales. Juliana Oxenford recordó con cariño las conversaciones y momentos compartidos con Chincha, mientras Carlos Villarreal destacó su profesionalismo y amistad. René Gastelumendi y Rosa María Palacios también manifestaron su tristeza por la pérdida de un colega y amigo joven y comprometido.

Hugo Coya, expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), calificó a Chincha como “un periodista incómodo para el poder” y un amigo, y ofreció condolencias a su familia. En el ámbito político, Juan Sheput, Guillermo Bermejo, Mesías Guevara, Patricia Chirinos y Guido Bellido resaltaron su aporte al debate público, su carácter crítico y su legado en el periodismo peruano.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también lamentó la partida del comunicador, y destacó su compromiso con la agenda pública del país en los últimos años.