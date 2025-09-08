Sol Carreño y Mónica Delta le dan emotivo adiós a Jaime Chincha tras su muerte por infarto: “Lo vamos a extrañar”

Periodismo peruano de luto: Sol Carreño despide entre lágrimas a Jaime Chincha, víctima de un infarto. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión y Latina

La televisión peruana amaneció con una noticia que sacudió a colegas, amigos y televidentes: la repentina muerte de Jaime Chincha a los 48 años, aparentemente víctima de un infarto fulminante. El periodista, con una gran trayectoria, dejó un vacío inmenso en los medios de comunicación y en la memoria de quienes compartieron con él.

El recuerdo llegó de inmediato en los programas dominicales que alguna vez compartió. Desde América Televisión, la voz de Sol Carreño en Cuarto Poder se quebró al despedirse de su colega y amigo. La conductora no solo evocó su paso por ese espacio, donde fue reportero y conductor, sino que también abrió una ventana íntima de lo que significó su amistad.

“Seguramente, muchos de ustedes ya lo saben, pero el día de hoy nos enteramos con mucha tristeza que nuestro amigo y compañero Jaime Chincha había fallecido. Jaime estuvo aquí, en este lugar, muchísimas veces. Fue reportero de Cuarto Poder, condujo este programa algunas veces en mi lugar... Fue también la generación que inició Canal N. Y con esa ilusión de joven, allá por el año 99, no paró durante toda su vida de luchar por un país mejor, desde el lugar que le había tocado, desde el lugar de la información”, expresó con evidente dolor.

El recuerdo se tornó aún más emotivo cuando relató la última conversación que tuvieron. “Quedamos en buscar un tiempo para tomarnos un café. Los dos prometimos buscar un tiempo. Y el tiempo no llegó”, dijo Sol, con la voz quebrada. En ese instante, la periodista convirtió su despedida en una reflexión que resonó en los hogares peruanos:

“Ojalá que eso nos sirva a todos para reflexionar sobre la necesidad de vivir en cada momento el cariño por las personas a las que queremos. Vaya a tomarse el café con esa persona que quiere, dígale todo lo bonito que quiere decirle, aprecie a los demás”.

Mónica Delta se despide de Jaime Chincha

El homenaje también llegó desde Latina Televisión, donde Mónica Delta abrió su programa con un mensaje de luto y respeto hacia la memoria de Chincha. “Esta noche, los periodistas en el país estamos de luto. Un compañero a quien conocimos desde muy joven, Jaime Chincha, a los cuarenta y ocho años, sumamente joven, con una surtida carrera en diferentes programas de televisión y de radio. En esta casa también estuvo. Él partió súbitamente, sorpresivamente. Esta madrugada lo encontraron en casa, lamentablemente sin vida”, relató.

Delta subrayó que, más allá de las discrepancias que podían surgir en el oficio periodístico, Chincha siempre mantuvo la apertura al diálogo y la cordialidad.

“Podía tener posiciones discrepantes, pero siempre brindaba la posibilidad del diálogo más allá de su agudeza como periodista. Estamos todos consternados por esta temprana partida”, sostuvo.

La conductora también contextualizó el fallecimiento en un momento difícil para el periodismo peruano: “Jaime parte en un momento y en un contexto donde hay una enorme presión que está viviendo la clase periodista en nuestro país. Evidentemente, por una razón aparentemente de salud, que es la información que tenemos preliminarmente. Desde aquí queremos abrazar entrañablemente a la familia que deja Jaime, a sus hijos, a las personas más cercanas”, concluyó muy sentida.

Hallan sin vida a Jaime Chincha en su domicilio de Miraflores: informe policial confirma insuficiencia cardiaca

El periodista Jaime Chincha, de 48 años, fue encontrado sin vida la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025 en el interior de su domicilio en Miraflores, según confirmó el reporte de la Comisaría de Miraflores (CPNP).

De acuerdo con el parte policial, los agentes llegaron tras recibir la alerta y constataron que el comunicador ya no presentaba signos vitales. En la escena también se encontraba su médico de cabecera, el doctor Dacio Félix Maldonado Bravo, quien certificó el deceso y precisó que la causa oficial fue una insuficiencia cardiaca no especificada.

El informe descartó señales de violencia o alteraciones en el entorno inmediato. Como parte del protocolo, la zona fue asegurada por la policía hasta la llegada de representantes del Ministerio Público, quienes asumieron las diligencias correspondientes ante la sorpresiva partida del comunicador.

