Jaime Chincha fue hallado sin vida en su departamento, ¿qué dice el reporte policial?

Exteriores del domicilio de Jaime Chincha. - Crédito: Infobae Perú / Carlos Díaz

El hallazgo del cuerpo sin vida de Jaime Chincha fue reportado este domingo 7 de setiembre de 2025 por personal de la Comisaría de Miraflores (CPNP Miraflores). El periodista, de 48 años de edad, conocido por su amplia trayectoria en medios de comunicación, fue encontrado en el interior de su domicilio ubicado en la avenida Santa Isabel, en el distrito miraflorino.

La comunicación policial indica que, tras recibir el aviso, personal de la CPNP Miraflores acudió al inmueble y tuvo acceso al lugar donde yacía el periodista. El informe detalla que el periodista fue hallado tendido sobre la bañera de su baño, en posición decúbito dorsal, es decir, acostado boca arriba, sin signos vitales. El hecho se produjo en una zona residencial conocida por su tranquilidad en el distrito.

En la escena también se encontraba presente el médico de cabecera de Chincha, identificado como el Dr. Dacio Félix Maldonado Bravo, quien fue la primera persona en certificar el fallecimiento. Según el reporte, el profesional de la salud determinó como causa oficial de muerte una insuficiencia cardiaca no especificada. Esta información fue validada ante el personal policial encargado de las diligencias preliminares.

El registro oficial no reporta señales visibles de violencia o alteración del entorno inmediato. La autoridad policial inició las diligencias correspondientes, dentro del protocolo establecido para casos de fallecimiento súbito en el domicilio. Según el procedimiento habitual, la escena permaneció bajo resguardo hasta la llegada y evaluación de las autoridades competentes y del personal del Ministerio Público.

Exteriores del domicilio de Jaime Chincha. - Crédito: Infobae Perú / Carlos Díaz

La muerte de Jaime Chincha generó un fuerte impacto en el ámbito periodístico y político nacional desde las primeras horas en que se hizo pública la noticia. Diversos gremios profesionales, colegas y figuras públicas compartieron mensajes de condolencia, destacando la influencia que tuvo en la televisión y las plataformas digitales del país. Muchos recordaron a Chincha como uno de los rostros más reconocibles del periodismo político de las últimas dos décadas, con espacios destacados en América Televisión, Frecuencia Latina, Willax y, más recientemente, como conductor de “Del Hecho al Dicho” en La República.

El periodista, cuya carrera inició en 1999, se posicionó notablemente en la conducción y análisis de fenómenos políticos, sociales y culturales en el Perú. A lo largo de los años, diversas organizaciones reconocieron su labor en la promoción de valores democráticos y defensa de la libertad de prensa. Los reportes de medios como La República señalaron que Chincha mantuvo una agenda de trabajo activa hasta fechas recientes, donde lideró debates y entrevistas en vivo sobre actualidad nacional.

El caso se encuentra en manos de las instancias fiscales competentes, que determinarán si corresponde profundizar la investigación o cerrar el expediente como muerte súbita atribuida a causas naturales. Entre tanto, la comunidad periodística y los entornos cercanos a Chincha le rindieron homenajes virtuales y organizaron actos conmemorativos para honrar su legado profesional y humano.

“Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova”, escribió Juliana Oxenford, una de las periodistas que primero se pronunció en redes sociales.

Publicación de Juliana Oxenford.

Carlos Villarreal, periodista de RPP con quien trabajó en ampliación de noticias, también le dedicó sentidas palabras. “Descansa en paz querido amigo Jaime Chincha. Mis condolencias a su familia. Tuve la suerte de compartir trabajo con él. Dios lo tenga en su Gloria”, detalló.

Rosa María Palacios, conductora de ‘Sin Guion’, calificó de trágica la noticia. “Se va un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas, un hombre bueno. Muy joven para decirle adiós”, señaló.