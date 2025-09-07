Murió periodista Jaime Chincha a los 48 años

El periodista Jaime Chincha falleció hoy domingo a los 48 años de edad, así lo confirmó el medio donde laboró en sus últimos días, La República. Los motivos de su deceso todavía siguen siendo materia de investigación. El velatorio se dará a las 5 de la tarde en la iglesia Virgen de Fátima.

De acuerdo a información de la PNP, la muerte del reconocido hombre de prensa se reportó a las 7:13 de la mañana en su domicilio ubicado en Miraflores. Su médico de cabecera certificó el deceso por "insuficiencia cardiaca no especificada".

Se despiden de Jaime Chincha

Diversas personalidades del periodismo y la política en Perú manifestaron públicamente sus condolencias tras la muerte de Jaime Chincha. Entre los primeros mensajes, la periodista Juliana Oxenford compartió en redes sociales palabras emotivas para su colega, recordando los momentos compartidos y la amistad que los unía dentro del mundo periodístico. También el periodista Carlos Villarreal, quien colaboró con Chincha en espacios informativos, resaltó el profesionalismo y la calidad humana del conductor, expresando su aprecio y reconocimiento por los años de trabajo conjunto en medios nacionales.

Publicación de Juliana Oxenford.

En el ámbito político, las muestras de pesar incluyeron mensajes de figuras como el excongresista Juan Sheput y el parlamentario Guillermo Bermejo, quienes reconocieron el aporte de Chincha al debate público y a la defensa de los valores democráticos. Ambos destacaron el perfil crítico e incisivo del periodista, así como su impacto dentro de la sociedad y la comunidad de profesionales de la comunicación, extendiendo sus condolencias a la familia y allegados del presentador fallecido.

Trayectoria de Jaime Chincha

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima el 23 de diciembre de 1976 y forjó una amplia carrera periodística que se extendió desde 1999 hasta 2025. Inició su recorrido en el periodismo integrando el equipo fundador de Canal N. Pronto, fue contratado por Frecuencia Latina, donde condujo programas como A primera hora, Frecuencia al día, 90 segundos y Contrapunto, desempeñándose en formatos tanto informativos como de análisis hasta su salida de la señal en 2004.

Tras su paso por Frecuencia Latina, Chincha realizó reportajes de investigación en Cuarto Poder (América Televisión), sumándose luego a la producción de espacios como Dos dedos de frente. También participó en reportajes para La ventana indiscreta, demostrando su versatilidad en distintos formatos de televisión.

Jaime Chincha regresó a la conducción de “VIII Octavo Mandamiento”. (Canal N)

En 2009, fue parte del equipo que fundó Willax Televisión, donde ejerció funciones de dirección, conducción y producción hasta 2012. Continuó su camino como presentador del noticiero Buenos días, Perú en Panamericana Televisión, logrando tres nominaciones consecutivas al Premio Luces al mejor noticiero. Posteriormente, regresó a Willax para dirigir Mira quién habla y, entre 2016 y 2018, se desempeñó como conductor y director del programa informativo Primer plano.

Desde 2018, Chincha dirigió Nada está dicho en RPP TV, colaborando también en espacios como La rotativa del aire y Ampliación de noticias. En 2022 volvió a Canal N para liderar Octavo mandamiento, dedicándose en sus últimos años al pódcast La tuerca. Su fallecimiento se registró el 7 de septiembre de 2025, dejando una huella significativa en el periodismo peruano a lo largo de más de dos décadas.