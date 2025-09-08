Perú

Irregularidades en la muerte de Jaime Chincha: PNP revela certificado sin sustento y negativa de la Fiscalía a autorizar necropsia de ley

El pronunciamiento de la PNP precisa que el médico que firmó el certificado nunca acudió al lugar del deceso ni trató al periodista. Aunque se alertó de la irregularidad y de las consecuencias médico-legales de validar dicho documento, la Fiscalía descartó investigar y rechazó ordenar la necropsia de ley

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El comunicado policial (N.° 015-2025)
El comunicado policial (N.° 015-2025) detalla que el certificado de defunción de Jaime Chincha fue expedido por un médico de 87 años que admitió no haberlo tratado. (Composición: Infobae)

El periodismo peruano recibió un golpe inesperado con la repentina muerte de Jaime Chincha, uno de los rostros más reconocidos de la televisión y la radio nacional. El comunicador fue hallado sin vida en su vivienda de Miraflores la mañana del domingo 7 de septiembre, a los 48 años. La noticia sorprendió tanto a colegas como a seguidores, quienes recordaron la intensa actividad profesional que había mantenido en los últimos meses.

La primera alerta sobre su estado fue registrada por los servicios de emergencia a tempranas horas de la mañana. Bomberos llegaron a su domicilio y, tras confirmar la situación, informaron a la Comisaría de Miraflores.

Con el transcurso de las horas, el caso adquirió una dimensión mayor debido a las irregularidades detectadas en el trámite de certificación de su defunción. La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de un comunicado oficial, expuso detalles que colocaron en debate el procedimiento realizado y las decisiones adoptadas por el Ministerio Público.

Irregularidades en el certificado de defunción

Murió periodista Jaime Chincha a
Murió periodista Jaime Chincha a los 48 años

Según el comunicado N.° 015-2025 emitido por la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP, el certificado de defunción de Jaime Chincha fue expedido por el médico Dacio Félix Maldonado Bravo, de 87 años, quien reconoció no haber tratado al periodista ni haber acudido al lugar del deceso. El propio profesional admitió que extendió el documento a pedido de un familiar, a través de una agencia funeraria.

El pronunciamiento policial remarca que el personal de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI se constituyó en el domicilio en coordinación con la Comisaría de Miraflores y el Departamento de Investigación Criminal, constatando la irregularidad en el proceso. “Durante las diligencias iniciales se constató que el certificado de defunción fue expedido de manera irregular”, indicó la institución.

Acciones de la PNP y respuesta fiscal

Ante lo ocurrido, la PNP notificó de inmediato al Ministerio Público para solicitar las disposiciones correspondientes, según informó en el comunicado. El pedido incluía el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal con el propósito de practicar la necropsia y determinar con precisión la causa de muerte.

No obstante, el documento policial señala que el Ministerio Público, mediante la Disposición Fiscal N.° 02 del 8 de septiembre, decidió no iniciar investigación preliminar, ni autorizar la necropsia ni el levantamiento del cuerpo. La decisión contrastó con las advertencias de la Policía Nacional, que había resaltado los riesgos de validar un certificado emitido de forma irregular y las consecuencias médico-legales que esa situación podría acarrear.

“No obstante, mediante Disposición Fiscal N.° 02 de fecha 8 de setiembre de 2025, el Ministerio Público resolvió NO HA LUGAR iniciar investigación preliminar en torno al fallecimiento de Jaime Miguel Chincha Ravines, así como NO HABER MÉRITO para realizar el levantamiento de cadáver ni la necropsia de ley, pese a las advertencias formuladas por la Policía Nacional sobre la irregularidad en la certificación del deceso y las consecuencias médico-legales que ello acarrearía", se lee en el comunicado.

Comunicado de la PNP
Comunicado de la PNP

La Policía Nacional indicó en su comunicado que actuó dentro del marco de sus competencias y cumplió con las acciones urgentes para garantizar un procedimiento transparente. “La Policía Nacional del Perú reafirma ante la ciudadanía que ha cumplido con realizar todas las acciones urgentes dentro del marco de sus competencias, garantizando la transparencia de las investigaciones y la defensa de los procedimientos establecidos en resguardo de la legalidad y del derecho a la verdad”, expresó la institución en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Jaime Chinchafallecimiento de Jaime ChinchaPNPMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Cercado de Lima: Jalador de combis baleado mientras desayunaba un caldo de gallina a metros de la Plaza Dos de Mayo

La víctima recibió un disparo en el rostro y logró caminar 40 metros antes de desplomarse sobre el pavimento. Sobrevivió al ataque y permanece en observación médica en el Hospital Ramón Castilla

Cercado de Lima: Jalador de

Este es el superalimento andino que regula el azúcar, combate el envejecimiento y fortalece la salud integral

Esta fruta, conocida como el “oro de los incas”, destaca por su bajo índice glucémico, su alto contenido antioxidante y su aporte nutricional. Su consumo ayuda a regular el azúcar, prevenir el envejecimiento y fortalecer la salud integral

Este es el superalimento andino

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

Suspendida congresista, acusada por el presunto delito de rebelión, fue excarcelada el pasado 4 de setiembre por orden del Tribunal Constitucional

Impedimento de salida para Betssy

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

La consecución del título en Andalucía le otorgó 125 puntos al máximo exponente de la raqueta peruano. Su nueva plaza demuestra su constante crecimiento e innegable irrupción a nivel mundial

Ignacio Buse se asoma al

Reniec confirma que su oficina de Miraflores atiende todos los domingos hasta el mediodía

La entidad amplía sus horarios de atención para trámites de DNI y recolección del documento, a pocos días del cierre del padrón electoral de las Elecciones Generales 2026.

Reniec confirma que su oficina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impedimento de salida para Betssy

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

Betssy Chávez queda vetada del Congreso luego de su excarcelación: “Trabajará donde tenga la oportunidad, pero aquí no”

Archivan proceso contra Rafael López Aliaga por presunta infracción a la neutralidad: estos fueron los argumentos del JEE

Juan José Santiváñez anunció peritaje de parte para impugnar informe fiscal que concluyó “alta probabilidad” de su voz en audio

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confiesa que el

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones y más para el concierto

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

DEPORTES

Ignacio Buse se asoma al

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay