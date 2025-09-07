Censo 2025: más de 10 mil comunidades indígenas serán encuestadas en su lengua originaria por el INEI para garantizar precisión

INEI inicia el censo de más de 10 mil 500 comunidades indígenas. (Foto: X/@INEI)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició el IV Censo de Comunidades Indígenas con el propósito de actualizar la información sobre las características demográficas, sociales, económicas, culturales y territoriales de más de 10.500 pueblos a nivel nacional. Esta acción forma parte de los Censos Nacionales 2025, que también incluyen el XIII de Población y el VIII de Vivienda.

La cédula censal de comunidades indígenas contiene 99 preguntas distribuidas en 12 secciones. Entre los temas que se abordarán figuran la organización comunal, migración, tierras, recursos naturales, infraestructura, transporte, acceso a programas sociales, así como los servicios de educación y salud. El cuestionario incorpora contenidos adaptados a la realidad cultural, social y lingüística de cada comunidad.

Una censista se perdió en una zona sin señal telefónica y otra fue mordida por un perro en el distrito de Coviriali, Junín. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Municipalidad de Coviriali)

Entrevistas en lenguas originarias

En un comunicado, el INEI precisó que en las 10 mil 584 comunidades indígenas registradas —3.282 nativas y 7.302 campesinas— los censistas iniciarán las entrevistas en la lengua originaria de cada localidad o, en caso de ser necesario, con el apoyo de intérpretes. El objetivo es garantizar la precisión de la información y respetar la diversidad cultural del país.

Desde Pucallpa, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que los resultados del censo permitirán elaborar planes de desarrollo, mejorar las condiciones de vida de las comunidades y reforzar el respeto a la diversidad cultural y a los derechos de los pueblos indígenas.

INEI denuncia “agresión verbal” contra censista por parte de hombre que no confiaba en dar sus datos

Lanzamiento en Yarinacocha

El lanzamiento oficial del IV Censo de Comunidades Indígenas se realizó en Yarinacocha, región Ucayali, con la participación de diversas autoridades. Entre ellas estuvieron el viceministro de Interculturalidad, Percy Yhair Barranzuela Bombilla; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay; y la alcaldesa distrital, Katherin Melissa Rodríguez Díaz.

En el marco del evento, se destacó que este proceso estadístico constituye una herramienta clave para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de los pueblos originarios, quienes históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

INEI inicia el IV Censo de Comunidades Indígenas en todo el país. (Foto: X/@INEI)

Avance de los Censos Nacionales 2025

El IV Censo de Comunidades Indígenas forma parte de los Censos Nacionales 2025, que comenzaron el pasado 4 de agosto. Según el INEI, 30.000 funcionarios recorrerán unos 14 millones de domicilios en todo el país durante dos meses, recogiendo información sobre vivienda, servicios básicos, educación, trabajo, situación migratoria e identificación étnica de aproximadamente 34 millones de personas.

Al cumplirse el primer mes de este proceso, el INEI informó que ya se han censado 4.972. 037 viviendas a nivel nacional, lo que representa un avance del 35,8 % respecto al total programado de 13.902.910.

Censos 2025. (Foto: Andina)

Llamado a la ciudadanía

Gaspar Morán Flores hizo un llamado a la población a colaborar con los censistas y brindar información veraz. “Hoy más que nunca, es fundamental que todos colaboremos con este esfuerzo nacional. Abramos nuestras puertas con confianza y brindemos los datos requeridos con total responsabilidad. Los censos nos ayudarán a saber cuántos somos, dónde estamos y qué necesitamos como país”, expresó.

De esta manera, el INEI busca no solo garantizar datos estadísticos precisos, sino también reforzar la confianza ciudadana en un proceso que será clave para el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento del desarrollo nacional.