Trujillo: Lanzan un huevo a la cabeza del alcalde Wilmer Sánchez tras su conferencia sobre el ataque con explosivos

Fuente: Epicentro TV

Un hombre lanzó este viernes un huevo a la cabeza del alcalde de La Esperanza (Trujillo), Wilmer Sánchez, luego de una conferencia de prensa junto al gobernador César Acuña, en la cual rechazaron el atentado con explosivos ocurrido la noche anterior en la ciudad.

El suceso tuvo lugar en la Plaza de Armas de Trujillo durante una protesta de taxistas que demandaban una respuesta urgente de las autoridades ante la serie de ataques con dinamita que han afectado la zona. Según imágenes difundidas por el portal de investigación Epicentro TV, la Policía Nacional (PNP) detuvo de inmediato a un ciudadano.

Sánchez salía de la rueda de prensa cuando fue increpado por los manifestantes, quienes le gritaban consignas como “en lugar de dar explicaciones, se ríe”. El alcalde se disponía a subir a su vehículo cuando uno de los asistentes lo sorprendió por detrás y lanzó el huevo, manchando su saco.

Los agentes policiales rodearon al agresor y lo llevaron a un lado. “Es una falta de respeto”, manifestó el burgomaestre, mientras continuaba siendo increpado por los protestantes, que pedían a los oficiales no actuar contra el detenido. Finalmente, el alcalde se retiró.

"Trujillo es la cuna de la criminalidad en el Perú", sostiene Cluber Aliaga tras nuevo atentado | Canal N

Previamente, Sánchez había solicitado medidas drásticas por parte de la PNP para garantizar la seguridad en la ciudad. El atentado con explosivos dejó al menos nueve heridos y daños en más de treinta viviendas, de las cuales dos resultaron inhabitables.

El ataque

La detonación ocurrió en la urbanización Las Quintanas, según informó la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad. Wilfredo Agustín, subgerente de Defensa Civil, indicó que los especialistas evalúan los daños para entregar un informe definitivo.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó sobre la captura de tres presuntos responsables del atentado. Dos, de 19 y 32 años, fueron detenidos mientras intentaban huir en motocicleta. Poco después, se capturó a un tercer implicado, de 22 años, acusado de contratar a los otros dos para colocar el explosivo. Uno de los arrestados confesó el crimen ante la PNP.

Dina Boluarte anuncia medidas tras atentado en Trujillo y pide al sistema judicial evitar la liberación de delincuentes capturados por la Policía. | TV Perú

La institución policial también intervino un inmueble en Trujillo, donde supuestamente se reunía la banda criminal y encontró explosivos similares a los usados en el atentado.

Aunque la investigación continúa, las autoridades sospechan que el ataque está vinculado con actividades mineras. La vivienda afectada pertenece a una persona relacionada con la minería en la provincia de Pataz, zona en estado de emergencia desde el año pasado debido a la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.

Actualmente, las Fuerzas Armadas y la PNP ejecutan operativos conjuntos para desarticular esas bandas, combatir la minería ilegal y proteger las actividades mineras legales en la región.