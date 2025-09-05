Empadronan a vecinos afectados por atentado en Trujillo: Ministerio de Vivienda deberá evaluar bono

Municipalidad de Trujillo realiza empadronamiento a vecinos afectado por la explosión| RPP Noticias

La detonación de treinta cartuchos de dinamita en la calle Lizarzaburu, ubicada en la urbanización Las Quintanas, dejó un saldo de dos viviendas destruidas y al menos 28 afectadas. Ante el impacto de esta explosión y los daños, la Municipalidad Provincial de Trujillo inició un proceso de inspección y empadronamiento de las familias damnificadas por la inseguridad en la ciudad.

De acuerdo con declaraciones de Richard Asmad, gerente de gestión del riesgo de desastres de la municipalidad, la información recabada será compartida con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para determinar las acciones de asistencia posteriores.

Asmad señaló en entrevista con RPP Noticias que se espera la intervención de esta cartera para evaluar. En tanto, sobre la posibilidad de un bono, dependerá de los materiales afectados; como ha sucedido en casos similares, a reposición de elementos básicos, tales como vidrios y puertas en las viviendas dañadas.

“Viene el soporte por parte del Ministerio de Vivienda, que se va a ver el mismo tratamiento tal cual se ha dado en la otra avenida. Es factible que Vivienda considere un tema de bono u otras observaciones como lo que también se ha dado en la otra avenida en el tema de reposición de vidrios, puertas [...]”, manifestó.

Las autoridades municipales confirmaron que el registro detallado de los afectados busca agilizar la entrega de ayuda y coordinar medidas de reparación para los inmuebles, tras el atentado que generó conmoción y pérdidas materiales en el sector.

Asimismo, en horas de la mañana, personal de limpieza de la vivienda se acercó para realizar el recojo de los residuos de la calle.

¿Cómo actúo en el anterior atentado?

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) hace dos semanas inició labores de reparación a las viviendas dañadas. En ese entonces, el ministro Durich Whittembury explicó cómo se realizará.

El titular clasificó los daños en dos grupos. El primero, que reunió la mayor cantidad de viviendas afectadas, incluyó roturas de vidrios, lunas, marcos y puertas. El segundo grupo correspondió a las casas situadas más cerca del epicentro de la explosión, las cuales presentaron daños estructurales de mayor gravedad e incluso colapsos parciales.

Primero se realizó el empadronamiento y luego comenzó la colocación de nuevos vidrios, marcos y puertas, cuya fabricación se aceleró para agilizar los trabajos de recuperación.

Entre los hogares más afectados, que sufrieron colapsos parciales y daños estructurales, el MVCS dispuso la entrega del Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE), equivalente a S/ 500 mensuales por hasta dos años, destinado a cubrir alquiler temporal de espacios habitables.

Atentado tendría relación con la minería ilegal

Este atentado habría estado dirigido a una mujer identificada como Sánchez Iparraguirre, quien residía hasta hace pocos días en el inmueble atacado y mantiene vínculos con actividades extractivas de mineral. Así lo confirmó el general PNP Carlos Llerena, jefe de la III Macro Región Policial, quien explicó que el ataque se inscribe en un contexto donde organizaciones criminales buscan expandirse ante los operativos policiales y militares en Pataz, fenómeno que el oficial denominó “efecto Pataz”.

Según la investigación, las autoridades lograron la captura inmediata de dos sospechosos, identificados como Nilton Isaías Ravello Ramos, de 19 años, y Everet Emilio Quintero Monasteridos, de 32 años y nacionalidad venezolana, quienes no lograron huir debido a una falla en la motocicleta que tenían para escapar. Los detenidos confesaron en la sede policial haber sido contratados por un sujeto apodado “Pelado”, cuyo nombre es Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez.