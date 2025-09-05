Atentado en Trujillo: Nuevo video muestra desde el interior el momento de la explosión en una vivienda

Nuevos videos del atentado en Trujillo| Cosmos

Un nuevo video captado por una cámara de seguridad en el interior de una vivienda reveló el momento exacto en que el explosivo detona y destruye la fachada de un edificio de cuatro pisos en la urbanización Las Quintanas, cerca del Centro Histórico de Trujillo. El atentado, ocurrido en horas de la noche, provocó que los vecinos salieran alarmados de sus domicilios al escuchar el estruendo y observar los escombros esparcidos en la calle.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el impacto de la explosión en la estructura principal del inmueble, mientras que otras viviendas y comercios aledaños también sufrieron daños. En otro material audiovisual, se registra a uno de los presuntos implicados huyendo a toda prisa segundos antes de la detonación.

Miembros del serenazgo municipal llegaron rápidamente a la zona. Con el apoyo de las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad, los agentes lograron capturar a dos sospechosos cuando intentaban escapar, quienes fueron trasladados a la comisaría para las diligencias e investigaciones que permitan esclarecer el ataque.

Relacionan atentado en Trujillo con minería ilegal en Pataz

Este atentado no es el primero que sucede en la ciudad, debido a que en menos de un mes otra vivienda sufrió los mismos daños. Mientras tanto, los vecinos piden a las autoridades a tomar medidas ante la ola de la criminalidad; así como también están a la espera de avances en las investigaciones sobre el origen y autores del hecho.

Por su parte, el personal del SAMU acudió a las viviendas afectadas para brindar los primeros auxilios a los adultos mayores.

Alcalde de Trujillo se pronuncia por atentado

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, expresó su inquietud ante la ineficacia de las actuales políticas de seguridad frente al crecimiento del crimen organizado en la ciudad. Según manifestó, tanto adultos mayores como niños viven bajo constante temor por las explosiones registradas en zonas residenciales.

Nuevas imágenes del atentado contra vivienda en Trujillo| Cosmos Noticias

Los vecinos cuestionaron el accionar de las autoridades luego de que la Policía Nacional recibiera nuevo equipamiento como patrulleros, motocicletas, drones y sistemas de comunicación. En su declaración, Reyna consideró que ni el Ejecutivo ni el Congreso han asumido posiciones contundentes para estos casos.

Por otro lado, pidió sanciones más severas para quienes utilizan explosivos, solicitando una reforma legal que endurezca las penas y cierre la posibilidad de reincidencia de los delincuentes una vez en prisión. Señaló que algunos criminales terminan perfeccionando sus métodos dentro de las cárceles, por lo que espera que no sean liberados los dos detenidos.

Cabe precisar que uno de los involucrados ha confesado en haber participado y que recibió a cambio S/200.

Jefe de la Policía de La Libertad confirma la detención de tres personas | América TV

Empadronamiento a afectados

La Municipalidad Provincial informó mediante redes sociales que equipos de funcionarios se desplazaron hasta la zona del atentado para realizar el empadronamiento de las familias afectadas por el reciente hecho de inseguridad.

El objetivo de este registro es identificar a las víctimas y gestionar la asistencia correspondiente. Las autoridades recordaron que, tras un incidente similar ocurrido anteriormente, el Gobierno otorgó un bono de apoyo a los damnificados y no se descarta que pueda implementarse una medida similar en esta ocasión, en coordinación con los organismos competentes.