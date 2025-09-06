Perú

Migraciones inicia formalización para extranjeros desde el 15 de septiembre: requisitos, plazos y quiénes no podrán acceder

El programa busca regularizar la situación de extranjeros con permanencia o residencia vencida, pero excluye a quienes ingresaron de manera irregular al Perú

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Migraciones anunció campaña. (Foto: Migraciones)
Migraciones anunció campaña. (Foto: Migraciones)

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el próximo 15 de septiembre dará inicio al nuevo proceso de formalización migratoria, dirigido a personas extranjeras que se encuentren con exceso de permanencia o residencia en el país. La medida forma parte del plan aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 000110-2025-MIGRACIONES, que contempla, además, la intensificación de operativos de verificación y fiscalización en todo el territorio nacional.

El programa ha sido denominado “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, y se diferencia de anteriores regularizaciones por establecer un marco más estricto: no aplicará a personas que ingresaron de manera irregular al Perú. Esto responde a lo estipulado en el Decreto Legislativo 1582, promulgado en noviembre de 2023, que modificó la Ley de Migraciones (DL 1350) y definió que el ingreso sin control migratorio constituye una infracción sancionable con expulsión inmediata mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

Con esta política, el Estado peruano busca reforzar el principio de soberanía y seguridad nacional, contribuyendo al orden interno y la seguridad ciudadana. Migraciones recordó que, como parte del proceso, también se recaba información socioeconómica de los extranjeros tanto en los trámites como en plataformas vinculadas a registros de hospedajes, con el fin de tener un mayor control sobre la población foránea en el país.

¿Quiénes pueden acceder al proceso de formalización?

De acuerdo con Migraciones, el proceso está dirigido a tres grupos principales de personas extranjeras:

  • Exceso de permanencia: Aquellos que tuvieron un Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP/PTP) previamente emitido por Migraciones y que ahora se encuentra vencido.
  • Exceso de residencia: Extranjeros que contaban con un Carné de Extranjería y cuya residencia migratoria haya caducado.
  • Niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular, quienes podrán acceder a este procedimiento para regularizar su situación.

En todos los casos, la persona solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos: no registrar antecedentes penales, judiciales o policiales en el Perú ni en el extranjero, y no tener alertas activas en INTERPOL.

Trámites y requisitos a través de la Agencia Digital

Migraciones ha precisado que el proceso se desarrollará principalmente a través de la Agencia Digital (https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad), donde los usuarios podrán iniciar y dar seguimiento a sus solicitudes.

En el caso de permanencia vencida, la persona deberá solicitar el cambio de calidad migratoria. Mientras que en el caso de residencia vencida, el trámite requerido será la prórroga de residencia.

Ambos procesos implican la presentación de documentación básica, entre la que figuran:

  • Copia del carné vencido (CPP/PTP o de Extranjería).
  • Declaración jurada de no tener antecedentes.
  • Documento de identidad válido del país de origen.
  • En el caso de menores, partida de nacimiento y documentos del padre, madre o tutor legal.

Migraciones indicó que estos trámites son estrictamente personales y deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales, evitando intermediarios o gestores que ofrezcan servicios fraudulentos.

Intensificación de operativos de fiscalización

En paralelo al proceso de formalización, Migraciones anunció que se reforzarán los operativos de control y verificación migratoria en todo el país. Estas acciones se realizarán en conjunto con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

El objetivo es identificar a las personas que ingresaron al Perú de manera irregular y que, por lo tanto, no podrán acceder al proceso de formalización, sino que serán pasibles de procedimientos de expulsión bajo el marco del Decreto Legislativo 1582.

Temas Relacionados

MigracionesMigración irregularExtranjeros en el PerúCarné de extranjeríaperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ lanza duras críticas hacia la figura de la Teletón y recuerda el escándalo que tuvo la ‘Señito’ con América Televisión

Magaly Medina arremete contra Gisela

Ordenan la inmediata libertad del chofer que atropelló a Furrey: PJ revoca prisión preventiva

Sala de Apelaciones declara fundada apelación de Pablo Castillo Ticerán, quien abandonará el penal donde se encuentra recluido. Decisión no responde a los peritajes de parte, sino a una incorrecta argumentación del juez de primera instancia

Ordenan la inmediata libertad del

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no dudo en defender a los hijos de Alfredo Benavides y tildó de mezquinos a sus detractores.

Magaly Medina saca cara por

Salio nueva lista del Bono BAE de S/500 para arrendamientos por emergencias: conoce si eres beneficiario

El beneficio económico se entregará por un plazo máximo de dos años y busca garantizar techo temporal a los afectados por lluvias

Salio nueva lista del Bono

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Clima en Trujillo: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lima Expresa tendrá la concesión

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

ENTRETENIMIENTO

Bus de la orquesta Son

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”

Elvia Abril destapa la millonaria cifra que Leslie Shaw le habría exigido para un dueto: “Pedía 45 000 soles”

Alfredo Benavides defiende a sus hijos tras críticas contra Zaca TV: “Un canal de YouTube no cuesta mucho”

DEPORTES

Campeón peruano en España: Ignacio

Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV