Perú

Migraciones: Nuevos horarios para las 100 mil citas habilitadas para tramitar pasaporte en Lima y Callao

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció modificaciones en los horarios de atención para tramitar el pasaporte electrónico en distintas sedes de la ciudad, con la meta de facilitar el acceso a más ciudadanos

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Migraciones modifica su horario para
Migraciones modifica su horario para facilitar trámite de pasaportes. (Foto: Andina)

El pasaporte electrónico se ha convertido en un documento indispensable para los peruanos que requieren viajar al extranjero, ya sea por motivos laborales, académicos o familiares. Contar con este documento vigente es esencial para evitar contratiempos al momento de abordar un vuelo internacional.

Acudir con anticipación a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones garantiza no solo cumplir con los plazos de viaje, sino también aprovechar la disponibilidad de citas en línea o presenciales.

Un retraso en el trámite puede generar complicaciones, especialmente en temporadas de alta demanda. Con este panorama, la institución ha anunciado nuevos horarios de atención en Lima y Callao, con el propósito de atender a más usuarios en el menor tiempo posible.

La Superintendencia informó que para septiembre se habilitaron 100 mil citas para el trámite del pasaporte electrónico, las cuales pueden gestionarse a través de la página web oficial o en las propias agencias, siempre que se haya efectuado el pago de la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en la plataforma págalo.pe, utilizando el código 01810 y el número del DNI del solicitante.

100 mil citas de pasaporte
100 mil citas de pasaporte disponibles.

Nuevos horarios y sedes disponibles en Lima y Callao

La actualización de los horarios busca ampliar la cobertura en distintos puntos de la ciudad, tanto en agencias propias como en centros MAC. Entre las sedes habilitadas se encuentran:

  • Agencia Surco (C. C. Jockey Plaza): de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 8:30 p. m., y domingos de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Lima Norte (Mallplaza Comas): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Migracentro Primavera (Real Plaza Primavera): de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Lima Este (Mall Aventura Santa Anita): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Ventanilla (Ex Zona Comercial Ventanilla): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Callao (Mallplaza Bellavista): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Migracentro Puruchuco (Real Plaza Puruchuco): de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Migracentro Villa María (Real Plaza Villa María): de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

La disponibilidad de horarios extendidos en algunos locales permite que los usuarios puedan acceder a citas incluso los domingos, lo que representa una alternativa adicional para quienes necesitan obtener el documento con rapidez.

Temas Relacionados

MigracionesPasaporteLima MetropolitanaCallaoperu-noticias

Últimas Noticias

Le exigieron S/ 3.000: Tres policías sentenciados por cobrar coima vía Yape a chofer que trasladaba extranjeros

Los efectivos policiales fueron condenados a cinco años de cárcel. La pena también contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de S/19.500

Le exigieron S/ 3.000: Tres

Terror en Lince: Asesinan a balazos a diplomático de la embajada de Indonesia en la puerta de su vivienda

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando el crimen

Terror en Lince: Asesinan a

Alondra García Miró mostró feliz su nuevo depa en Lima: “Es un hogar para estar conectada a mi familia”

La modelo celebró uno de sus más grandes sueños y adelantó que compartirá la evolución de la decoración de su nuevo hogar

Alondra García Miró mostró feliz

‘Cri Cri’ responde a posible apelación: “Va a ser el mismo resultado, cero pruebas”

El primo de Jefferson Farfán descartó que una apelación pueda cambiar el fallo de la justicia peruana

‘Cri Cri’ responde a posible

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, habla tras recuperar su libertad: “Sabes bien que soy inocente”

El primo de la ‘Foquita’ recuperó su libertad tras once meses en prisión y asegura que la justicia confirmó su inocencia

Cristian Martínez Guadalupe, primo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un simple cambio en la

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

INFOBAE AMÉRICA
Catástrofe en Sudán: un deslizamiento

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

TELESHOW
La Voz Argentina estrenó Los

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país

Erika de Sautu Riestra de En el barro defendió a la China Suárez: “Es bullying lo que le hacen”

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita