Migraciones: Nuevos horarios para las 100 mil citas habilitadas para tramitar pasaporte en Lima y Callao

Migraciones modifica su horario para facilitar trámite de pasaportes. (Foto: Andina)

El pasaporte electrónico se ha convertido en un documento indispensable para los peruanos que requieren viajar al extranjero, ya sea por motivos laborales, académicos o familiares. Contar con este documento vigente es esencial para evitar contratiempos al momento de abordar un vuelo internacional.

Acudir con anticipación a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones garantiza no solo cumplir con los plazos de viaje, sino también aprovechar la disponibilidad de citas en línea o presenciales.

Un retraso en el trámite puede generar complicaciones, especialmente en temporadas de alta demanda. Con este panorama, la institución ha anunciado nuevos horarios de atención en Lima y Callao, con el propósito de atender a más usuarios en el menor tiempo posible.

La Superintendencia informó que para septiembre se habilitaron 100 mil citas para el trámite del pasaporte electrónico, las cuales pueden gestionarse a través de la página web oficial o en las propias agencias, siempre que se haya efectuado el pago de la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en la plataforma págalo.pe, utilizando el código 01810 y el número del DNI del solicitante.

100 mil citas de pasaporte disponibles.

Nuevos horarios y sedes disponibles en Lima y Callao

La actualización de los horarios busca ampliar la cobertura en distintos puntos de la ciudad, tanto en agencias propias como en centros MAC. Entre las sedes habilitadas se encuentran:

Agencia Surco (C. C. Jockey Plaza): de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 8:30 p. m., y domingos de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Norte (Mallplaza Comas): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Primavera (Real Plaza Primavera): de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Este (Mall Aventura Santa Anita): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Ventanilla (Ex Zona Comercial Ventanilla): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Callao (Mallplaza Bellavista): de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Puruchuco (Real Plaza Puruchuco): de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Villa María (Real Plaza Villa María): de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

La disponibilidad de horarios extendidos en algunos locales permite que los usuarios puedan acceder a citas incluso los domingos, lo que representa una alternativa adicional para quienes necesitan obtener el documento con rapidez.