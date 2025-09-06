Hermanos Yaipén revelan detalles de la salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”. Video: Magaly TV La Firme

La celebración de los 25 años de Hermanos Yaipén en Plaza Norte ha reavivado antiguos conflictos dentro de la agrupación, especialmente tras la mención de la salida de Christian Domínguez, quien en su momento fue una de las figuras más reconocidas del grupo.

Durante un informe emitido por ‘Magaly TV La Firme’, el reportero recordó el episodio en el que Domínguez abandonó la orquesta, señalando: “quien le dio una puñalada a Walter y Javier cuando se llevó casi media orquesta”.

La reacción de los fundadores no tardó en llegar. Walter Yaipén explicó el impacto que tuvo la partida de Domínguez y otros miembros, revelando detalles que antes no habían mencionado: “Se fueron los integrantes que había convocado y bueno, nosotros tuvimos que seguir. Técnicos, choferes. Todo”, explicó.

Por su parte, su hermano, Javier Yaipén profundizó en la magnitud de la desbandada: “Se llevó músicos, chóferes, se llevó todo. Hasta la oficina”. Ante estas declaraciones, Walter añadió un dato que sorprendió a los presentes: “Claro, se fue con nuestro mánager”.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su salida de Hermanos Yaipén?

La versión de Christian Domínguez sobre su salida fue expuesta en mayo del año pasado, cuando participó como primer invitado en el podcast de Yahaira Plasencia, ‘Hablando con la Yaha’ y dista mucho de lo que acaban de señalar los fundadores y líderes de la agrupación.

El cantante de cumbia explicó el motivo por el que renunció a la orquesta que lo tenía como una de sus figuras principales y emprendió el vuelo a su propia agrupación.

Allí, el cantante relató que su decisión de dejar la agrupación no fue premeditada, sino consecuencia de un conflicto interno: “Yo hubiera seguido ahí, en los Yaipén si no hubiera pasado ese conflicto. Cuando me proponen esta idea de una orquesta propia. Yo dije que no estaba seguro hasta que pasa un altercado que a mí no me pareció y yo decido retirarme en ese momento”, afirmó Domínguez.

El artista también defendió su lealtad a la agrupación, en un contexto donde la rotación de integrantes era frecuente: “En ese entonces todos se iban por todos lados y nadie se identificaba”, sostuvo Domínguez.

Además, agregó y quiso aclarar que su salida, en aquel entonces, coincidió con la de otros músicos, pero que no los reclutó activamente: “Cuando me retiro, todos quisieron venirse conmigo, incluidos músicos, pero yo no toqué a ningún músico. Yo nunca dije nada, dijeron de todo. No respondía nada”, afirmó el cantante de cumbia.

La enemistad entre Christian Domínguez con Hermanos Yaipén

El retiro de Christian Domínguez de la orquesta Hermanos Yaipén en 2014 marcó un punto de inflexión en la cumbia peruana, generando una rivalidad que se intensificó con el paso de los años.

En ese momento, el artista se encontraba en plena transición profesional, combinando su faceta musical con nuevos proyectos en la actuación y el emprendimiento.

Según relató Erick Elera, quien compartía escenario con Domínguez en la agrupación, “Christian ha entrado a una nueva etapa de su vida y ahora es empresario, no tiene mucho tiempo por la actuación. Se le complicaba llegar a todas las presentaciones del grupo. Se ha dado un tiempo para él, pero sabemos que tarde o temprano regresará”.

La salida de Domínguez coincidió con el inicio de las grabaciones de la telenovela ‘Mi amor, el wachimán 2′, donde compartió protagonismo con Maria Grazia Gamarra, y el lanzamiento de su propio negocio. Esta sobrecarga de compromisos fue, según la versión oficial, el motivo principal de su alejamiento de los Hermanos Yaipén.

No obstante, la relación cordial que existía entre Domínguez y los líderes de la orquesta, Walter y Javier Yaipén, se deterioró drásticamente en 2015, cuando el cantante fundó la Gran Orquesta Internacional. El conflicto surgió a raíz de la interpretación de temas emblemáticos como ‘Mi estrella’ y ‘Necesito un amor’, compuestos por los Yaipén, lo que llevó a una denuncia formal.

“Christian ha incumplido con respetar los derechos autorales y eso es un delito. Apdayc nos ha dado todo el apoyo para iniciar una demanda y lo vamos a hacer porque es una falta de respeto a nuestro trabajo. En el programa ‘Domingos de fiesta’ hay un video donde Christian canta el tema ‘Necesito un amor’ y pone como autor derechos reservados, sabiendo que nosotros somos los compositores. Esto no se va a quedar así porque ya nuestros abogados están viendo el tema e iremos hasta las últimas consecuencias”, afirmó Walter Yaipén en diálogo con RPP.

La tensión escaló aún más cuando dos integrantes de los Hermanos Yaipén, Dimas Isla y Ángelo Fukuy, abandonaron la agrupación para unirse al nuevo proyecto de Domínguez, hecho que, según el propio Walter Yaipén, agravó la ruptura entre ambas partes.