Perú

El mega centro comercial de 14 niveles y 200 tiendas que se construye en Chile

Con una inversión de USD 200 millones, el Mall Vivo Santiago se levanta en Ñuñoa como un complejo de 14 niveles y más de 200 tiendas. Su diseño mixto, que incluye vivienda, entretenimiento y conexión directa al Metro, busca transformar la experiencia comercial y urbana en la capital chilena

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
El complejo contará con espacios
El complejo contará con espacios de entretenimiento, áreas deportivas, opciones gastronómicas, compras y atención en salud. Foto: difusión

En medio de la transformación que atraviesa el sector retail en Sudamérica, marcado por la digitalización y la búsqueda de experiencias más completas, Chile apuesta por un proyecto sin precedentes: el Mall Vivo Santiago. Este complejo de gran escala no solo busca convertirse en un centro de compras, sino también en un referente urbano que combine comercio, vivienda y entretenimiento.

Con una inversión que asciende a USD 200 millones, el desarrollo promete modificar el mapa inmobiliario y comercial de Santiago. Sus dimensiones y características lo posicionan como uno de los proyectos más ambiciosos en la región, con un diseño que apunta a redefinir el concepto de centro comercial en Latinoamérica.

Una inversión inédita y un diseño multifuncional

El Mall Vivo Santiago es impulsado por Vivo SpA y se levanta en la comuna de Ñuñoa. Su infraestructura superará los 217 mil metros cuadrados construidos e incluirá siete pisos destinados al comercio y siete niveles subterráneos. A ello se suma una torre residencial de 22 pisos, concebida tanto para alquiler como para un apart hotel.

La apuesta por integrar vivienda, servicios y entretenimiento en un mismo espacio refleja una tendencia creciente en la planificación urbana: responder a una demanda que prioriza la practicidad y la concentración de actividades en un solo lugar. De esta manera, el proyecto busca maximizar el potencial del terreno y ofrecer un entorno de uso mixto que combine las necesidades de los habitantes con la dinámica comercial.

La comuna de Ñuñoa. Foto:
La comuna de Ñuñoa. Foto: ADN Radio

Conectividad y accesibilidad al mega centro comercial

Uno de los mayores atributos del Mall Vivo Santiago será su conexión directa con la estación Ñuble del Metro de Santiago. Esta ventaja garantizará un flujo constante de visitantes al permitir un acceso rápido y eficiente desde distintos puntos de la ciudad.

A la infraestructura subterránea y su enlace con el transporte público se suman 2.500 estacionamientos, lo que refuerza su papel como nodo estratégico de movilidad en la capital chilena. Esta característica le otorga una ventaja competitiva frente a otros complejos comerciales de la ciudad.

Impacto en el comercio y en la vida urbana de Santiago de Chile

El nuevo mall no solo se plantea como un centro de consumo, sino como un espacio de experiencias. Incluirá cines, gimnasios, un supermercado, restaurantes y servicios médicos, con el fin de atraer a distintos públicos y convertirse en un punto de encuentro social.

Esta diversificación responde a una tendencia global que busca transformar los centros comerciales en lugares de ocio y bienestar, más allá de las compras. En el caso de Santiago, la llegada del Mall Vivo podría influir en la reconfiguración del comercio local y en la manera en que los ciudadanos utilizan estos espacios en su vida cotidiana.

El proyecto no se limita
El proyecto no se limita a ofrecer tiendas, sino que busca consolidarse como un lugar integral de recreación y servicios. Foto: Dreamstime

Retos y cronograma de apertura

El desarrollo del proyecto no ha estado exento de dificultades. Su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2019 generó cuestionamientos de vecinos y autoridades municipales, lo que retrasó el inicio de las obras.

Tras superar estas etapas, la construcción se encuentra en fase de cimentación y ya muestra avances en las estructuras subterráneas. Sin embargo, aunque la empresa proyecta su inauguración para 2029, aún no hay una fecha exacta, manteniendo en expectativa a quienes siguen de cerca el progreso del megaproyecto.

Temas Relacionados

centros comercialesmallsChileperu-economia

Más Noticias

Alfredo Benavides defiende a sus hijos tras críticas contra Zaca TV y lanza advertencia: “Ellos siempre han sido muy independientes”

En el podcast de Magaly Medina, el humorista rechazó las acusaciones contra el canal de Giacomo y Doménico Benavides y defendió su independencia

Alfredo Benavides defiende a sus

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, conquista a dominicanos en reality ‘La Casa de Alofoke’

El modelo venezolano es conocido como Giuseppe Trujillo y su estilo irreverente y confesiones conmovedoras lo han convertido en la figura más comentada del show.

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle

Banda criminal ‘Los hijos de Dios’ amenaza a ronderos de Cajamarca, pero ellos les declaran la guerra: “No tenemos miedo”

Las autoridades policiales de Cajamarca confirmaron que el caso ya está en investigación, mientras los ronderos advierten que no cederán ante la violencia de los criminales

Banda criminal ‘Los hijos de

Dramático caso de abandono en Puno: ancianos viven en condiciones infrahumanas con sus tres hijos con problemas mentales

Las estremecedoras imágenes difundidas revelaron el abandono de una familia en Pucará, donde los adultos viven sin alimentos ni camas junto a tres hijos enfermos, uno de ellos permanece atado “por su seguridad”

Dramático caso de abandono en

Top 10 de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Top 10 de Netflix en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Silvana Carrión expone chats y

Silvana Carrión expone chats y acusa a Rafael López Aliaga de impulsar su destitución con apoyo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte anuncia medidas tras atentado en Trujillo y exige a jueces y fiscales frenar liberación de criminales ante ola de violencia

Juan José Santiváñez fue denunciado por estafar con más de S/12 mil al padre de una policía, revela H13

Congreso: Proponen agilizar proceso de adopción de niños y adolescentes en el Perú

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Benavides defiende a sus

Alfredo Benavides defiende a sus hijos tras críticas contra Zaca TV y lanza advertencia: “Ellos siempre han sido muy independientes”

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, conquista a dominicanos en reality ‘La Casa de Alofoke’

Top 10 de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Tilsa Salazar, hija de Federico Salazar, sorprende al dedicarle un emotivo mensaje a su madre Katia Condos

DEPORTES

¿Perú se queda sin DT?

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026