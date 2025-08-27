Shopping Angamos, el nuevo centro comercial de Cencosud en Miraflores: ¿cuándo abrirá y dónde estará ubicado?

Cencosud Perú Shopping S.A.C. invertirá más de US$33 millones en el desarrollo del Shopping Angamos, confirmó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El nuevo centro comercial Shopping Angamos se viene desarrollando por parte de Cencosud Perú Shopping S.A.C. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó que se otorga a la empresa el acceso al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV. Este régimen permitirá la devolución del impuesto pagado en la etapa preoperativa para una inversión total estimada en 33 millones 537.131 dólares estadounidenses, según la Resolución Ministerial N° 213-2025-VIVIENDA.

Si bien en la resolución ministerial publicada este miércoles en El Peruano, se señala que el proyecto tiene plazo de ejecución al 30 de noviembre de 2026, la empresa explica que todavía no tienen una fecha prevista de apertura.

Cencosud mencionó a través de un comunicado que, a la fecha, el proyecto en Miraflores avanza conforme al proceso regular de tramitación ante las autoridades públicas competentes. Sin embargo, respecto a la fecha de apertura, indicaron que “la definición del cronograma de construcción se realizará una vez concluida esta etapa”.

En relación con la aprobación para acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, otorgada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, “esta fue gestionada el año pasado, incluyendo fechas y montos de inversión estimados que podrán ser actualizados conforme se obtengan las autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución”.

Una vez finalizada esta fase, señalan que se informarán de las fechas actualizadas vinculadas al desarrollo del proyecto.

Shopping Angamos abrirá sus puertas en Miraflores

La construcción del Shopping Angamos se realiza en la intersección de las avenidas Petit Thouars y Angamos, en el distrito de Miraflores, uno de los sectores comerciales con mayor actividad de la capital. La obra inició en septiembre de 2024 con la demolición de infraestructuras existentes en el predio, mientras que los contratos de servicios complementarios arrancaron en agosto del mismo año.

El marco normativo invocado por el gobierno —el Decreto Legislativo N° 973— autoriza la recuperación anticipada a inversiones nuevas que superen los 5 millones de dólares, sin incluir IGV, y supongan una etapa preproductiva superior a dos años. Para el caso de Cencosud, la ejecución del Shopping Angamos cubre un plazo de dos años, un mes y veintiséis días, contados desde la presentación de la solicitud el 4 de octubre de 2024.

Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV. Cencosud solo podrá solicitar la devolución del impuesto respecto a los conceptos directamente vinculados a la ejecución del compromiso de inversión en la etapa preproductiva, y comprendidos entre la fecha de la solicitud y el inicio de operaciones productivas.

Todo en orden, según Proinversión

El informe oficial resalta que Cencosud Perú Shopping S.A.C. cumple con todos los requisitos legales y técnicos para acceder al beneficio tributario, incluyendo la presentación de listas detalladas de bienes de capital, servicios, contratos de construcción y un cronograma desglosado de ejecución de inversiones.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) realizó las fases de revisión y verificación de documentos, concluyendo la admisibilidad y procedencia de la solicitud presentada. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió opinión favorable respecto a la lista de bienes y servicios propuestos, remarcando su coherencia con los objetivos y códigos vigentes en el régimen tributario especial.

ProInversión y el MEF validaron la lista de bienes y servicios del proyecto Shopping Angamos. El cronograma de ejecución abarca dos años, un mes y veintiséis días.

Miraflores sumará nuevo centro comercial en 2026: hay otro en camino

Sobre el avance de las obras, la demolición del antiguo local precedió el inicio del contrato de construcción principal, mientras se implementaban otros contratos de servicios en paralelo para asegurar el cumplimiento del cronograma. La publicación oficial y los anexos correspondientes —que incluyen los detalles de la lista de bienes, servicios y tramos de inversión— están disponibles en la sede digital del MVCS y en el diario oficial El Peruano.

El desarrollo de Shopping Angamos se suma a la creciente oferta de centros comerciales en Miraflores. Según información de la Municipalidad del distrito, existen planes para otro complejo comercial en las inmediaciones de la avenida Benavides con la avenida La Merced, también sobre un terreno donde se efectuó primero la demolición de infraestructuras previas.