Perú

Corte de agua para este lunes 08 de septiembre por más de 10 horas: conoce dónde y qué distritos son los afectados

La interrupción parcial y temporal se implementa para asegurar el buen estado del suministro, por lo que es necesario que los residentes tomen precauciones

Por Alejandro Aguilar

Sedapal informó las zonas de
Sedapal informó las zonas de Lima afectadas con el corte de agua este 8 de septiembre - Créditos: Freepik.

La empresa Sedapal comunicó la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable para este lunes 8 de septiembre en los distritos de Ate, Independencia, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

En varias zonas de estas jurisdicciones, la interrupción parcial se extenderá por más de nueve horas, lo que ha motivado a los residentes a tomar medidas para asegurar el consumo y uso básico durante ese periodo.

La determinación responde a trabajos programados para mejorar la calidad y sostenibilidad del servicio hídrico a mediano plazo. Equipos técnicos especializados intervendrán distintas redes, a fin de realizar labores de mantenimiento y optimización de la infraestructura, lo que permitirá una gestión más eficiente del recurso.

Sedapal informó a los usuarios que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva conforme concluyan las tareas asignadas. La expectativa es que la ejecución de estas acciones favorezca una mejor distribución y una mayor regularidad en el acceso al agua potable en los meses siguientes.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Villa Limatambo Sector 8
  • A. H. Las Américas
  • A. H. 1ero de Enero
  • A. H. Las Lomas
  • A. H. Las Malvinas
  • A. H. Caminos de la Hermandad
  • A. H. 3 de Mayo
  • A. H. Monte Bektu

Ate

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Huaycán Zona T
  • A. H. Organización de Talleres
  • Asoc. Viv. Santa Rosa
  • A. H. Renacer de Julio
  • Franja Comercial
  • Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Av. Andrés Avelino Cáceres
Sedapal anunció que programará corte
Sedapal anunció que programará corte de agua para este 8 de septiembre - Créditos: Freepik.

Independencia

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sector 337

  • A. H. 21 de Abril
  • A. H. Cahuide
  • A. H. Corazón de Jesús
  • A. H. 1º Mayo
  • A. H. Mariano Melgar
  • A. H. El Misti
  • A. H. Nuevo Amanecer
  • A. H. Precursores
  • A. H. Santa Rosa
  • P.J. José Olaya
  • A. H. Horacio Zevallos Gámez
  • P.J. Condorcaniqui
  • U. Pop. Túpac Amaru

San Juan de Lurigancho

Sector 411

  • A. H. Los Ángeles (Huáscar)
  • A. H. Upis Huáscar (Gpo XV)
  • A. H. Upis Huáscar (3 de Octubre)
  • A. H. Upis Huáscar (Gpo XVI)
  • A. H. Upis Huáscar (Gpo XVII)
  • A. H. 24 de Abril
  • A. H. Upis Huáscar de Canto Grande
  • A. H. Brisas de San Juan
  • A. H. 8 de Octubre
  • A. H. 20 de Enero
  • A. H. 15 de Junio
  • Ampliación 2 de Enero

Consejos para ahorrar el agua

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o lavas los platos para evitar el desperdicio.
  • Toma duchas cortas en lugar de baños prolongados y utiliza un recipiente para recoger el agua fría inicial, de modo que puedas reutilizarla en riego o limpieza.
  • Repara con prontitud cualquier fuga en caños, inodoros o tuberías, ya que una gotera continua puede desperdiciar varios litros al día.
  • Riega las plantas temprano en la mañana o durante la noche para reducir la evaporación y utiliza sistemas de riego por goteo.
  • Lava el auto con balde y esponja en vez de usar manguera directa.
  • Aprovecha el agua de la lavadora o de enjuagues para limpiar patios y veredas.
  • Usa electrodomésticos con cargas completas y en modos de bajo consumo.
  • Fomenta el uso responsable del agua en casa, la escuela y la comunidad para contribuir con la sostenibilidad del recurso.

