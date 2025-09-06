Corte de agua para este lunes 08 de septiembre por más de 10 horas: conoce dónde y qué distritos son los afectados

La empresa Sedapal comunicó la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable para este lunes 8 de septiembre en los distritos de Ate, Independencia, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.
En varias zonas de estas jurisdicciones, la interrupción parcial se extenderá por más de nueve horas, lo que ha motivado a los residentes a tomar medidas para asegurar el consumo y uso básico durante ese periodo.
La determinación responde a trabajos programados para mejorar la calidad y sostenibilidad del servicio hídrico a mediano plazo. Equipos técnicos especializados intervendrán distintas redes, a fin de realizar labores de mantenimiento y optimización de la infraestructura, lo que permitirá una gestión más eficiente del recurso.
Sedapal informó a los usuarios que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva conforme concluyan las tareas asignadas. La expectativa es que la ejecución de estas acciones favorezca una mejor distribución y una mayor regularidad en el acceso al agua potable en los meses siguientes.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Villa Limatambo Sector 8
- A. H. Las Américas
- A. H. 1ero de Enero
- A. H. Las Lomas
- A. H. Las Malvinas
- A. H. Caminos de la Hermandad
- A. H. 3 de Mayo
- A. H. Monte Bektu
Ate
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Huaycán Zona T
- A. H. Organización de Talleres
- Asoc. Viv. Santa Rosa
- A. H. Renacer de Julio
- Franja Comercial
- Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Av. Andrés Avelino Cáceres
Independencia
Hora: 12 m - 8 p. m.
Sector 337
- A. H. 21 de Abril
- A. H. Cahuide
- A. H. Corazón de Jesús
- A. H. 1º Mayo
- A. H. Mariano Melgar
- A. H. El Misti
- A. H. Nuevo Amanecer
- A. H. Precursores
- A. H. Santa Rosa
- P.J. José Olaya
- A. H. Horacio Zevallos Gámez
- P.J. Condorcaniqui
- U. Pop. Túpac Amaru
San Juan de Lurigancho
Sector 411
- A. H. Los Ángeles (Huáscar)
- A. H. Upis Huáscar (Gpo XV)
- A. H. Upis Huáscar (3 de Octubre)
- A. H. Upis Huáscar (Gpo XVI)
- A. H. Upis Huáscar (Gpo XVII)
- A. H. 24 de Abril
- A. H. Upis Huáscar de Canto Grande
- A. H. Brisas de San Juan
- A. H. 8 de Octubre
- A. H. 20 de Enero
- A. H. 15 de Junio
- Ampliación 2 de Enero
Consejos para ahorrar el agua
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o lavas los platos para evitar el desperdicio.
- Toma duchas cortas en lugar de baños prolongados y utiliza un recipiente para recoger el agua fría inicial, de modo que puedas reutilizarla en riego o limpieza.
- Repara con prontitud cualquier fuga en caños, inodoros o tuberías, ya que una gotera continua puede desperdiciar varios litros al día.
- Riega las plantas temprano en la mañana o durante la noche para reducir la evaporación y utiliza sistemas de riego por goteo.
- Lava el auto con balde y esponja en vez de usar manguera directa.
- Aprovecha el agua de la lavadora o de enjuagues para limpiar patios y veredas.
- Usa electrodomésticos con cargas completas y en modos de bajo consumo.
- Fomenta el uso responsable del agua en casa, la escuela y la comunidad para contribuir con la sostenibilidad del recurso.