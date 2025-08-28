Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este 29 de agosto, según Sedapal

En la mayoría de los casos, la interrupción del servicio será por más de 10 horas. (Composición: Infobae Perú)

Varios sectores de la población de Lima deben estar preparados para enfrentar un corte temporal del servicio de agua potable hoy, viernes 29 de agosto. Según informó Sedapal, al menos tres distritos de la capital tendrán restricciones que impactarán hogares, comercios y servicios básicos durante varias horas.

El anuncio de la empresa estatal precisa áreas y horarios específicos, lo que motivará a los residentes a adoptar medidas de contingencia para afrontar la interrupción parcial del servicio de agua potable.

Sedapal detalló que la suspensión del suministro responde a labores de limpieza de reservorios, mantenimiento y ejecución de empalmes en diversos puntos estratégicos. Los distritos afectados serán Comas, San Juan de Lurigancho y San Isidro. Los trabajos se realizarán en horarios diferenciados, pero todos el 29 de agosto.

Un usuario se lava las manos en el caño de su casa. (Andina)

La medida busca asegurar la calidad y continuidad del servicio, priorizando la seguridad de la infraestructura, precisó Sedapal. Esta decisión afectará a numerosos usuarios.

Horarios y duración

El corte de agua no será uniforme en cuanto a duración. En Comas y San Juan de Lurigancho, la restricción se extenderá durante ocho horas, aunque el tramo horario no será el mismo en cada caso. San Isidro, por su parte, experimentará la interrupción más prolongada de la jornada, con once horas sin agua potable.

La empresa indicó que los ciudadanos pueden consultar canales digitales para obtener actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio. Además, recomendó almacenar agua con anticipación y optimizar su uso mientras dure la contingencia.

(Instagram/Sedapal)

Comas

De acuerdo con la información revisada, Comas tendrá suspensión del suministro desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. Las áreas afectadas incluyen:

A.H. El Carmen Bajo

A.H. Uchumayo

P.J. El Carmen Bajo

P.J. El Carmen

P.J. Santa Rosa

P.J. Señor de los Milagros

Urb. La Pascana

Urb. Reposo

A.H. Pasamayoc

A.H. Señor de los Milagros

Cuadrante: A.H. Virgen de las Nieves

A.H. El Cerro Calvario

A.H. Dios es Amor

A.H. Nuevo San José

P.J. El Carmen

P.J. Santa Rosa

P.J. Señor de los Milagros

Sector 343 ha sido identificado por Sedapal como el recinto técnico principal del operativo en este distrito.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 29 de agosto. | Andina

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, el servicio se restringirá desde las 9:00 a.m. y se normalizará a las 5:00 p.m., según informes de RPP Noticias. Las zonas que registrarán la suspensión son:

Av. Independencia

Av. Próceres de la Independencia

Av. Tusilagos Este

Av. Flores de Primavera

Av. Los Jardines Oeste

Av. Central

Av. Basadre Este

Urb. Santa Elizabeth

Urb. Canto Grande

Urb. Los ÁNGELES

Los Flores

Urb. Sinchi Roca

Urb. Carlos

San Hilarión II

Cooperativa La Huayrona II

Urb. La Viña

El corte en esta jurisdicción está vinculado a la limpieza y mantenimiento preventivo del Reservorio N° 5 Vicentelo.

Un vocero de Sedapal añadió que la intervención cubrirá todas las viviendas y centros comerciales ubicados en estas avenidas principales.

El corte de agua programado afectará zonas específicas en varios distritos de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

San Isidro

En el caso de San Isidro, la restricción comenzará a las 12:00 m. y se prevé el restablecimiento hacia las 11:00 p.m. Entre las zonas involucradas se encuentran:

Urb. Country Club

Cuadrante: Av. Coronel Pedro Portillo

Av. General Juan Antonio Pezet

Av. General Salaverry

Av. Alberto del Campo

El sector 49 ha sido delimitado para priorizar la ejecución de empalmes, considerados por Sedapal como esenciales para la mejora del suministro a los usuarios de esta parte de la capital.

Recomendaciones ante el corte

Frente a la magnitud del operativo, Sedapal reiteró la importancia de llenar depósitos y envases limpios antes del inicio de las labores. La empresa también recordó no manipular reservorios individuales ni intentar reiniciar el suministro por medios propios, para evitar daños en la red.

La autoridad sugiere monitorear avisos oficiales a través de la página web de la entidad (https://www.sedapal.com.pe/) y líneas telefónicas. Ante cualquier emergencia, los centros hospitalarios y entidades públicas cuentan con protocolos alternativos para acceder a agua potable mientras persista la interrupción.

La interrupción del servicio tendrá un efecto considerable en la rutina cotidiana de residentes, empresas y servicios públicos ubicados en las zonas afectadas.

La medida de Sedapal forma parte de un plan de mantenimiento que incluye operativos individuales en otros puntos de la ciudad durante los próximos meses.