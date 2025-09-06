Banda criminal ‘Los hijos de Dios’ amenaza a ronderos de Cajamarca, pero ellos les declaran la guerra: “No tenemos miedo”

Los delincuentes, que aseguraron tener presencia no solo en Cajamarca sino “en todo el mundo”, advirtieron represalias contra quienes se enfrenten a su organización. (Crédito: 24 Horas/Panamericana)

Un video que circula en redes sociales ha puesto en alerta a Cajamarca tras las amenazas de la banda criminal “Los hijos de Dios” contra las rondas campesinas y autoridades policiales de la región. En la grabación, los delincuentes aparecen encapuchados y aseguran que seguirán con sus actividades delictivas en la región y otras zonas del país.

“Aquí no nos van a parar, nosotros somos muchos. Llevamos muchos años nuestro negocio, así que no van a marear y para toda esa gente”, se les escucha decir.

En el video, los miembros de la banda advierten que quienes no paguen serán atacados y que responderán con violencia frente a cualquiera que quiera hacerles frente. “Aquellos que no se quieran alinear con realmente lo que vamos a hacer con cada uno de ustedes. Y para esos ronderos que tanto hablan, por cada uno que quemes, yo dejaré tirados tres de los tuyos. Aquí no estamos jugando. ¿Quieres guerra? Te vamos a dar guerra”, amenazaron.

Banda criminal amenaza a los ronderos de Cajamarca. (Foto: Video captura/Panamericana Televisión)

Ronderos responden con firmeza

Tras la difusión de las amenazas, el presidente de las rondas campesinas de Cajamarca, Fernando Chuquilín, respondió con firmeza y determinación: “Como dicen ellos, la guerra está declarada. Sí, la guerra está declarada. Aquí somos muchos y estamos tras de ellos. No hay que tenerle miedo y que no paguen extorsiones”, expresó para las cámaras de 24 Horas. En ese sentido, los ronderos ratificaron su compromiso de proteger a la población y no ceder ante las exigencias de la banda criminal.

El coronel Edward Iván Scott Arenaza, jefe de la Divincrim de Cajamarca, precisó que el caso ya se encuentra en investigación. “Tenemos que determinar qué tipo de armas son, si son armas de guerra y cuál es la intención de los delincuentes, porque en el video se observa que manipulan pistolas”, explicó.

Banda “Los Hijos de Dios” amenaza a rondas campesinas y a la Policía. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: 24 Horas)

Hace apenas una semana, la policía capturó a dos presuntos integrantes de la banda en un operativo, en un esfuerzo por desarticular sus actividades delictivas. Las autoridades locales continúan reforzando la vigilancia y coordinando acciones para garantizar la seguridad de la población y prevenir nuevos ataques.

Capturan a dos miembros de ‘Los Hijos de Dios’

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa intensificando su lucha contra la criminalidad organizada en Cajamarca. Agentes del Grupo Terna lograron capturar a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Hijos de Dios, quienes estarían implicados en ataques extorsivos contra empresarios de la región.

PNP captura a dos sujetos involucrados en ataques extorsivos a negocios. (Foto: El Peruano)

Los detenidos fueron identificados como Wilter Bardales Yumi (19) y Rubén Huamán Gonzáles (24), este último con requisitoria vigente por violación sexual a una menor de edad. Durante la intervención, los sujetos fueron sorprendidos a bordo de dos motocicletas, en cuyo poder se hallaron cinco municiones de arma de fuego, un cartucho explosivo y dos teléfonos celulares que contenían videos con amenazas extorsivas.

Canales de emergencia PNP

En el contexto de la creciente ola de inseguridad que atraviesa el país, las autoridades han reiterado la necesidad de que la ciudadanía conozca y tenga siempre a la mano los números de contacto para reportar cualquier tipo de emergencia. Una llamada oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo en situaciones que demandan una respuesta inmediata. Estos canales de atención, disponibles tanto en Lima como en provincias, buscan garantizar asistencia rápida y efectiva frente a delitos, accidentes o incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Entre los servicios de respuesta más importantes figura la Policía Nacional del Perú (PNP), que atiende denuncias y pedidos de auxilio a través de la línea 105, además de los canales de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506. Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) responde ante incendios, rescates y fugas de gas mediante el número 116.

En casos médicos, elServicio de Atención Móvil de Urgencia(SAMU) ofrece, de forma gratuita, ambulancias para emergencias a nivel nacional a través del 106. Asimismo, ESSALUD, mediante su Sistema de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), brinda atención y traslado para sus asegurados llamando al 117. Estos recursos están disponibles las 24 horas del día y pueden ser determinantes para salvar vida.