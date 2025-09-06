Perú

Cajamarca se hunde: Ingemmet alertó riesgo en Celendín por desprendimiento del suelo y pide frenar construcciones

Las lluvias intensas registradas entre enero y marzo de este año intensificaron la infiltración de agua en el subsuelo y aceleraron la disolución de las calizas

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Ingemmet alertó de la problemática.
Ingemmet alertó de la problemática. (Foto: Andina)

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) detectó cinco zonas afectadas por hundimientos progresivos en el caserío de San Juan de Piobamba, distrito de Oxamarca, en la provincia cajamarquina de Celendín.

De acuerdo con el reporte técnico, los hundimientos constituyen depresiones que se forman en la superficie del suelo de manera progresiva y representan un riesgo tanto para las viviendas como para la infraestructura local.

El informe advierte que la población debe ser consciente de la peligrosidad de este fenómeno y de las limitaciones del terreno para soportar actividades urbanas o agrícolas intensivas. La recomendación principal es evitar nuevas construcciones en zonas de alto riesgo.

El hundimiento más extenso identificado supera los 200 metros de longitud, lo que evidencia la magnitud de la amenaza. A pesar de que los pobladores han intentado rellenar artesanalmente las depresiones, estas acciones no garantizan la estabilidad del suelo ni reducen el peligro de futuros colapsos.

Factores geológicos y climáticos

Ingemmet alertó de la problemática.
Ingemmet alertó de la problemática. (Foto: Andina)

El Ingemmet explicó que la zona está compuesta principalmente por rocas calizas, materiales que se disuelven con el agua en un proceso conocido como karstificación. Este fenómeno provoca la formación de cavidades subterráneas que, con el tiempo, ceden y originan hundimientos en la superficie.

Las lluvias intensas registradas entre enero y marzo de este año, que alcanzaron acumulados superiores a 40 milímetros en un solo día, intensificaron la infiltración de agua en el subsuelo y aceleraron la disolución de las calizas.

Además de las condiciones naturales, intervienen factores humanos como:

  • Falta de drenajes adecuados, que facilita la acumulación de agua en la superficie.
  • Excavaciones para construcciones, que alteran la estabilidad del suelo.
  • Acumulación de humedad por vegetación densa, que favorece el debilitamiento del terreno.

El informe precisa que la pendiente suave de entre 1 y 15 grados en el caserío de San Juan de Piobamba facilita la infiltración del agua en el terreno y contribuye a la expansión del proceso de karstificación.

Recomendaciones del Ingemmet

Sede de Ingemmet en San
Sede de Ingemmet en San Borja.

Frente a este escenario, el Ingemmet recomienda implementar medidas preventivas inmediatas:

  • Evitar nuevas construcciones en zonas de alto riesgo, dado que la inestabilidad del suelo no garantiza seguridad para viviendas ni infraestructuras.
  • Construir sistemas de drenaje impermeables que canalicen el agua de lluvia y reduzcan la filtración hacia el subsuelo.
  • Señalizar las áreas afectadas, para advertir a la población y prevenir el tránsito por zonas con riesgo de colapso.
  • Realizar estudios geológicos detallados, con el fin de determinar la extensión, profundidad y morfología de las cavidades subterráneas.

El instituto enfatizó que estas medidas deben ser coordinadas con las autoridades locales y regionales, ya que el fenómeno compromete directamente la seguridad de los habitantes del caserío y el futuro de la infraestructura de la zona.

Coordinación con autoridades locales

El informe técnico fue elaborado en estrecha coordinación con las autoridades locales de Oxamarca y Celendín. El objetivo es proveer información útil para la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo de desastres.

Se recomendó que el municipio de Oxamarca y la Municipalidad Provincial de Celendín prioricen proyectos de infraestructura resiliente, así como campañas de sensibilización dirigidas a los pobladores para reforzar la importancia de mantener medidas preventivas.

Asimismo, se sugirió establecer un plan de monitoreo comunitario en las áreas críticas, con apoyo técnico del Ingemmet, a fin de que los propios habitantes participen en la identificación temprana de nuevos hundimientos o cambios en el terreno.

Temas Relacionados

IngemmetCajamarcaSan Juan de PiobambaCelendinperu-noticias

Más Noticias

Dramático caso de abandono en Puno: ancianos viven en condiciones infrahumanas con sus tres hijos con problemas mentales

Las estremecedoras imágenes difundidas revelaron el abandono de una familia en Pucará, donde los adultos viven sin alimentos ni camas junto a tres hijos enfermos, uno de ellos permanece atado “por su seguridad”

Dramático caso de abandono en

Top 10 de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Top 10 de Netflix en

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Estas son las series de

Pan con chicharrón enfrenta a Chile en semifinales del Mundial de Desayunos de Ibai y resalta el valor nutricional del cerdo

La tradicional receta peruana avanza en la competencia internacional, destacando por su aporte nutricional y el entusiasmo de miles de seguidores que celebran la diversidad culinaria y el valor de los ingredientes locales

Pan con chicharrón enfrenta a

Silvana Carrión expone chats y acusa a Rafael López Aliaga de impulsar su destitución con apoyo de Juan José Santiváñez

La exprocuradora denunció presiones políticas por parte del alcalde de Lima y señaló que su remoción se concretó únicamente tras la llegada de Santiváñez al Ministerio de Justicia

Silvana Carrión expone chats y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Silvana Carrión expone chats y

Silvana Carrión expone chats y acusa a Rafael López Aliaga de impulsar su destitución con apoyo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte anuncia medidas tras atentado en Trujillo y exige a jueces y fiscales frenar liberación de criminales ante ola de violencia

Juan José Santiváñez fue denunciado por estafar con más de S/12 mil al padre de una policía, revela H13

Congreso: Proponen agilizar proceso de adopción de niños y adolescentes en el Perú

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de Netflix en

Top 10 de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Alfredo Benavides defiende a sus hijos tras críticas contra Zaca TV y lanza advertencia: “En redes también hay responsabilidad legal”

Tilsa Salazar, hija de Federico Salazar, sorprende al dedicarle un emotivo mensaje a su madre Katia Condos

Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”

DEPORTES

¿Perú se queda sin DT?

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026