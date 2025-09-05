Suheyn Cipriani confiesa los lujosos regalos que ha dado a sus exparejas y sorprende a todos: “iPhones, relojes, ropa, viajes”

Suheyn Cipriani confiesa los lujosos regalos que ha dado a sus exparejas y sorprende a todos: “He regalado iPhones, relojes, viajes”. Video: Ponte en la cola

La modelo Suheyn Cipriani sorprendió al público al revelar en el programa ‘Ponte en la cola’ la magnitud de los obsequios que ha entregado a sus exparejas, entre los que destacan iPhones, relojes y viajes. Al ser consultada sobre si regalaría unas zapatillas de 1500 dólares, la exMiss Perú no dudó en afirmar que ese tipo de detalles no le resultan ajenos.

“Yo he regalado iPhones, relojes”, enfatizó Suheyn Cipriani entre risas, mientras la conductora Belén Estévez le advertía: “Amiga, date cuenta”. La modelo profundizó en su postura respecto a los regalos costosos, asegurando que no ha tenido reparos en hacerlos.

“He regalado iPhones, relojes, ropa, viajes. Todo tiene una explicación, para mí es bonito. Yo creo que tu trabajo, es importante compartirlo”, detalló Suheyn Cipriani con cierta timidez. La reacción de Belén Estévez no se hizo esperar y reiteró: “Date cuenta, amiga, te queremos”.

La conversación tomó un giro humorístico cuando Flor Ortola intervino con una broma dirigida a la modelo: “¿No quieres salir conmigo?, ¿no te gustan las chicas?”. Ante la ocurrencia, Suheyn Cipriani respondió con una carcajada y un gesto de complicidad.

El conductor Ricardo Rondón quiso saber si alguna vez se había arrepentido de haber hecho esos regalos. La respuesta de Suheyn Cipriani fue tajante: “No, para nada. Es una muestra de cariño (¿a ti te regalaban?) Por supuesto, es mutuo”.

No obstante, la modelo también relató una experiencia menos grata relacionada con los obsequios recibidos. “Me hicieron la de Rafael Cardozo. Se quedó con todas las joyas que me había regalado. Mi ropa, mis zapatillas que ni siquiera me las regaló él, devuélvemelas por favor. No me devuelven porque dicen que desapareció”, concluyó Suheyn Cipriani.

Suheyn Cipriani revela detalles de su nueva relación sentimental

La modelo Suheyn Cipriani atraviesa una etapa de ilusión sentimental que ha despertado la curiosidad del público, especialmente tras su reciente aparición en el programa ‘La Noche Habla’.

Durante la emisión, la exreina de belleza no pudo evitar mostrar su entusiasmo al referirse a su nueva pareja, un hombre cuya identidad permanece en reserva y que, según sus propias palabras, “no está en el medio”. “Me pongo nerviosa hablando de él, la verdad”, admitió Suheyn Cipriani al ser consultada sobre su situación sentimental, dejando en evidencia el impacto que este vínculo ha tenido en su vida.

La conversación se tornó especialmente reveladora cuando la conductora invitada fue interrogada sobre la estatura de su pareja. “Es que estaba con tacos. En realidad, es de mi tamaño”, respondió Suheyn Cipriani con naturalidad, despejando las dudas sobre la diferencia de altura.

La dinámica del programa llevó a que Tilsa Lozano sugiriera, con su estilo habitual, que la relación entre ambos iba más allá de simples coincidencias en el calzado. Ante la insinuación, la modelo replicó con una sonrisa: “En zapatillas entrenando”. Finalmente, reconoció que comparten rutinas deportivas: “No, sí, el gimnasio. Pero es que después me van a estar grabando ahí... Si entrenamos juntos”, confesó entre risas.

Suheyn Cipriani es ampayada con nuevo pretendiente. Video: Magaly TV La Firme

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la diferencia de edad entre la modelo y su pareja. Al respecto, Suheyn Cipriani aclaró: “Yo tengo 29 y él 34... Cuando pusieron Su con chibolo, yo dije: chibolo no es”.

La reserva sobre la identidad del nuevo galán fue un tema recurrente durante la entrevista. “Lo que pasa es que a mí me encantaría decir quién es, pero él tiene su vida privada. No está en el medio”, explicó Suheyn Cipriani, explicando el deseo de proteger la intimidad de su pareja. No obstante, no escatimó en elogios al describirlo: “Es guapo. Tiene unos ojos lindos, una boca linda”, expresó con evidente rubor.

El episodio del ampay, que expuso la relación ante la opinión pública, también fue abordado por la modelo. “Es que la verdad no quería tocar mucho ese tema. De hecho, el ampay fue un poco chocante para los dos, no lo esperábamos para nada. No en esa situación, al menos no”, reconoció Suheyn Cipriani.

La relación de Suheyn Cipriani con su madre

Hace unos días, la modelo Suheyn Cipriani sorprendió a sus seguidores al revelar en una transmisión en vivo por TikTok que su madre le envió un mensaje pidiéndole perdón tras años de distanciamiento. “Con el dolor en mi corazón, ya no quiero tenerla en mi vida”, confesó Cipriani al compartir el contenido de la inesperada disculpa.

Magaly Medina critica a Suheyn Cipriani tras ampay con joven: "Ella dijo que le gustan malandros". Video: Magaly TV La Firme

Durante la transmisión, la exchica reality relató cómo recibió el extenso mensaje de su madre, quien le aseguraba: “Bueno, hija, espero que me puedas perdonar algún día… Mamá siempre te va a amar”. Según explicó Suheyn, su progenitora reconocía errores del pasado y mencionaba decisiones difíciles que, en sus palabras, “no siempre fueron comprendidas”.

La modelo también leyó fragmentos en los que su madre hacía referencia a episodios tensos, como los supuestos cortes a los frenos de su auto, situaciones que, según la mujer, le generaron miedo y la llevaron a actuar de formas que ahora lamenta. “Hablaba de situaciones difíciles y de decisiones que, según ella, no podía explicar entonces”, relató Suheyn Cipriani ante la audiencia.

A pesar del tono de arrepentimiento, la modelo reiteró su postura: “Con todo el dolor de mi corazón, no quiero volver a verla”, afirmó mientras intentaba mantener la compostura.