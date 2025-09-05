Perú

Mujer envuelta en llamas llegó a grifo de Tingo María y queda en estado crítico: sospechan de su pareja y padre

La joven fue trasladada al Hospital Arzobispo Loayza en Lima al tener el 50 % de su cuerpo con quemaduras en cuarto grado. Asimismo, la madre pide que le ayuden con la donación de sangre

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Mujer continúa en UCI luego de que aparentemente su pareja le haya prendido fuego| Panamericana

Una mujer resultó gravemente herida luego de que le hayan prendido fuego en más de la mitad de su cuerpo y tuvo que buscar ayuda caminando hasta un grifo en Tingo María, donde fue auxiliada por vecinos y trabajadores. Según el video, la víctima llegó desnuda y con la cabeza envuelta en llamas, se dirigió al lavadero del local y vertió un balde de agua sobre su cabeza para apagar las llamas.

El personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar luego del aviso de los vecinos, trasladando a la mujer al hospital local, donde quedó internada en la unidad de cuidados intensivos. La madre presentaba quemaduras de cuarto grado en más del 50 % de su cuerpo.

“Es un grado fuerte. En este momento estamos en UCI en respuesta a la intervención quirúrgica. Tiene un compromiso respiratorio que puede tener un paciente quemado, porque tiene comprometido el tórax y la parte del rostro”, señaló el director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz Bardales, a Panamericana.

Mujer con quemaduras graves llegó
Mujer con quemaduras graves llegó a un grifo en Tingo María para pedir auxilio tras presunto ataque de su pareja| Panamericana

Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, la paciente fue trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza en Lima, donde continúa bajo atención especializada. Las autoridades han reiterado la importancia de investigar sobre el entorno social y familiar de la víctima para evitar nuevos episodios de violencia.

¿Quién estaría detrás de este atentado?

Familiares de la víctima apuntaron a su pareja como el principal sospechoso del ataque, aunque otra versión señala también al padre de la joven. La madre manifestó que se encuentra en una disputa legal con su expareja sobre la pensión de sus hijos e incluso un año maltrató a la joven, pero que en ese tiempo no presentaron la denuncia.

“Querían que les firme un documento, porque me debe de la pensión de mis hijos cuando eran menores y quieren hacer que mis hijos firmen para que quede en nada”, manifestó a Panamericana.

Mujer envuelta en llamas llegó
Mujer envuelta en llamas llegó a grifo de Tingo María: expareja la habría atacado y su estado es crítico| Panamericana

En otro momento pidió apoyo económico, debido a que dejó Tingo María para acompañar a su hija. Por el momento, se encuentra durmiendo en el hospital y no cuenta con dinero para alimentarse. Asimismo, solicita que personas puedan acercarse para donar sangre.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Huánuco comunicó que realiza seguimiento a este caso para esclarecer los hechos. Asimismo, puedes comunicarte al 965 892 130 para cualquier ayuda a la familia.

Canales de ayuda

Puedes acudir o comunicarte con los siguientes medios para denunciar actos de violencia. Recuerda que tu caso debe ser atendido a la brevedad posible.

  • Línea 100: Servicio gratuito y confidencial de orientación, consejería y soporte emocional para víctimas de violencia familiar y sexual. Disponible las 24 horas, todos los días.
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen atención legal, psicológica y social a víctimas de violencia. Se ubican en todo el país en comisarías, hospitales y centros comunitarios.
  • Chat 100: Brinda orientación psicológica de manera virtual.
  • Comisarías: Espacios especializados dentro de las comisarías de la Policía Nacional del Perú para recibir denuncias y brindar atención.

