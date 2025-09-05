Leyla Chihuán es sorprendida por su pareja con romántico detalle en su cumpleaños 50

El pasado jueves 4 de septiembre, la exvoleibolista Leyla Chihuán celebró su cumpleaños número 50 en un ambiente cargado de amor y emoción. Su pareja, Abril Cárdenas, no quiso que este día pase inadvertido y decidió sorprenderla con un gesto romántico que conmovió hasta las lágrimas a la deportista.

Chihuán compartió en redes sociales un video que muestra el momento exacto de la sorpresa, donde se aprecia la habitación decorada con globos, una torta y otros detalles preparados especialmente para ella.

El gesto no solo generó ternura entre quienes siguen de cerca la vida de la exvoleibolista, sino que también fue celebrado por diversas figuras del espectáculo peruano.

“¡Qué bello!”: la reacción de Chihuán ante la sorpresa

En las imágenes difundidas, se ve a Leyla entrando al ambiente decorado mientras Abril le dedica un mensaje especial. La sorpresa la emocionó tanto que, según sus propias palabras, estuvo a punto de llorar.

“¡Hermoso! No vale llorar, no estoy llorando”, expresó entre risas la exdeportista, dejando ver la alegría que le provocó este inesperado detalle.

El emotivo momento fue acompañado por las palabras de Abril, quien no dudó en mostrar públicamente el amor que siente por su pareja. “Happy birthday a mi soulmate, mi mejor amiga, mi cómplice, la real role model. Festejo tu vida hoy y siempre”, escribió en redes sociales.

En otra publicación, Abril reforzó el cariño con un mensaje aún más tierno: “Surprise bebé. Te mereces lo más lindo siempre”.

Leyla Chihuán es sorprendida por su pareja con romántico detalle en su cumpleaños 50. IG

Un cumpleaños con amor y gratitud

Tras recibir esta demostración de afecto, Leyla Chihuán se tomó un momento para agradecer no solo a su pareja, sino también a la vida y a todas las personas que forman parte de su historia.

“Gracias por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado. Mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro”, escribió en su cuenta oficial.

Con estas palabras, la exvoleibolista reafirmó la importancia de la gratitud en su vida, resaltando el valor de sus seres queridos y el amor que recibe en este nuevo capítulo de su historia.

Leyla Chihuán es sorprendida por su pareja con romántico detalle en su cumpleaños 50. IG

Mensajes de cariño en el espectáculo

La celebración no solo quedó entre Leyla y su pareja. En redes sociales, diversas personalidades del entretenimiento se sumaron a las felicitaciones.

La empresaria Evelyn Vela comentó: “Qué bello, por fin llegó alguien a tu altura”, resaltando la relación que mantiene la deportista con Abril.

Por su parte, el conductor Ricardo Rondón escribió: “Maravilloso momento, mucha felicidad y amor en esta fecha tan única. Abrazo grande querida”.

Estas muestras de afecto reflejan el cariño y respeto que Chihuán ha cosechado durante su trayectoria, tanto en el ámbito deportivo como en el político y personal.

Leyla Chihuán y Abril Cárdenas: historia de amor

Leyla Chihuán abrió su corazón y reveló detalles inéditos sobre su relación con Abril Cárdenas, quien es 21 años menor que ella. Durante una conversación en el podcast de Laura Spoya, la deportista compartió cómo inició esta historia de amor que, desde agosto de 2024, ha cautivado a sus seguidores.

Entre risas y anécdotas, describió a su pareja como “una chica hermosa, linda, preciosa” y destacó la fuerte conexión que las une.

El romance comenzó de manera inesperada durante un viaje de Chihuán a París como parte del Comité Olímpico Peruano. Fue entonces cuando recibió un mensaje en Instagram que captó su atención: “Amo tu actitud y tu carácter”, decía el texto.

Aunque confesó que rara vez revisa sus mensajes directos, aquella vez decidió reaccionar con un simple emoticón. Al día siguiente, Cárdenas volvió a escribirle, lo que despertó la curiosidad de la exvoleibolista, llevándola a revisar con más detalle el perfil de quien le escribía.

Leyla Chihuán y su novia planean casarse. IG

Al inicio, Chihuán se mostró reservada. Temía que la interacción pudiera comprometer su privacidad o generar malentendidos. Sin embargo, al descubrir que compartían cuatro amigos en común, sintió la seguridad de responder de manera más personal.

“Vi que teníamos amigos serios en común, y eso me dio confianza para decirle: ‘Gracias, ¿qué tal?’”, relató en el podcast. A partir de ese momento, la comunicación entre ambas se volvió constante, construyendo poco a poco una conexión auténtica.

El gran salto llegó tras su regreso a Lima, el 13 de agosto. Lo que inicialmente estaba planeado como un encuentro para tomar café unos días después, terminó convirtiéndose en una cita inmediata.

“Le dije que nos podíamos ver el 16 para tomar un café, pero cuando llegué a Lima, la fui a buscar esa misma noche”, recordó emocionada. Desde entonces, la relación fluyó de manera natural, consolidándose sobre la complicidad y el respeto mutuo que hoy definen a esta pareja.

Leyla Chihuán y su novia planean casarse. IG