Perú

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

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Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este lunes, 18 de mayo el pronóstico del clima es:

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Cielo cubierto a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la noche. Por su parte, la temperatura máxima será de 26ºC, mientras que la mínima de 20ºC.

La ciudad de la "eterna primavera"

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

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Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

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