Atentado en Trujillo: Ministerio de Vivienda inició reparación de las 180 viviendas afectadas por la explosión

Ministerio de Vivienda se encargará de reparar las casas afectadas por el atentado con explosivos en la ciudad de Trujillo. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició las labores de reparación de aproximadamente 180 viviendas afectadas por la explosión registrada en la ciudad de Trujillo, producto de un atentado que conmocionó a varias familias. El ministro Durich Whittembury señaló que la medida busca atender de manera inmediata los daños en los hogares, tras lamentar y condenar los hechos criminales que dieron origen a la tragedia.

El titular del MVCS, los daños se clasifican en dos grupos: uno mayoritario, que sufrió roturas de vidrios, lunas, marcos y puertas, y otro más reducido, formado por viviendas cercanas al epicentro de la explosión, que presentaron daños estructurales e incluso colapsos parciales.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

“El Ministerio de Vivienda inmediatamente inició el trabajo de reposición de activos en las viviendas afectadas, trabajando desde el último fin de semana para atender estas urgencias”, precisó Whittembury.

Empadronamiento y reposición de bienes

El MVCS detalló que el empadronamiento de las viviendas afectadas se realiza de manera meticulosa, con la expectativa de concluir este proceso entre el miércoles 20 y jueves 21 de septiembre. Una vez finalizado, se comenzará la colocación de vidrios, marcos y puertas, mientras que la fabricación de estos elementos ya se encuentra en curso para agilizar la reposición.

Atentado explosivo en Trujillo fue realizado con dinamita proveniente de la minería ilegal | Foto captura: Andina

El ministro explicó que los trabajos se realizan en coordinación con la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional de Trujillo, reforzados por 10 profesionales enviados desde Lima, con el objetivo de garantizar eficiencia y rapidez en la atención. “Todas las medidas se han tomado prácticamente al 90% y se están confeccionando los elementos necesarios para la reposición inmediata”, afirmó.

Apoyo económico para los afectados

Para las viviendas que han sufrido daños estructurales o colapsos parciales, el MVCS entregará el Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE), que consiste en 500 soles mensuales durante dos años para alquilar un espacio temporal. Además, se otorgará un bono de reforzamiento de entre 40.000 y 60.000 soles, destinado a la reconstrucción total de las casas afectadas.

Vivienda donde se colocó la dinamita pertenece a la mamá de alias 'Bolaños' y estaría a la venta en Trujillo

El ministro precisó que, aproximadamente, tres a cuatro viviendas recibirán el bono máximo de 60.000 soles, mientras que para la reposición de vidrios, ventanas y otros elementos, se destinarán entre 200.000 y 300.000 soles. Estas medidas buscan asegurar la recuperación integral de los hogares afectados y ofrecer respaldo económico a las familias que han perdido parte de su vivienda a consecuencia del atentado.

Atentado en Trujillo

Una explosión registrada la noche del jueves 14 de agosto a las 10:10 p.m. alteró la tranquilidad de la avenida Perú, en Trujillo. Un artefacto de dinamita, material empleado comúnmente en la minería ilegal, estalló en la cuadra 8 de la vía, generando una onda expansiva que se percibió a varias cuadras del lugar. El epicentro del estallido fue el frontis de una vivienda, provocando devastación en un radio de aproximadamente cien metros.

El atentado dejó al menos cinco personas heridas, quienes presentaron cortes y contusiones provocados por la caída de vidrios y restos de material tras la explosión. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde permanecen bajo observación, según informaron autoridades sanitarias de la región. Además, el incidente ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en la zona debido a cables y medidores destruidos, complicando las labores de socorro y evacuación preventiva de los vecinos cercanos.

Graves consecuencias a las viviendas afectadas por el atentado con dinamita en Trujillo

Personal de Hidrandina acudió de inmediato para restablecer el servicio eléctrico, mientras que el ministro del Interior, Carlos Malaver, se desplazó al lugar para supervisar las investigaciones. Las primeras diligencias policiales apuntan a un posible ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado, relacionado con una disputa entre los grupos conocidos como ‘Los Pulpos’ y ‘Los Pepes’. Las autoridades continúan recopilando información y trabajando en la identificación de responsables del ataque.