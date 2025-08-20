Perú

Atentado en Trujillo: Ministerio de Vivienda inició reparación de las 180 viviendas afectadas por la explosión

Los trabajos se realizan en coordinación con la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional, asegurando la atención integral de los hogares afectados por el acto criminal

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Ministerio de Vivienda se encargará
Ministerio de Vivienda se encargará de reparar las casas afectadas por el atentado con explosivos en la ciudad de Trujillo. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició las labores de reparación de aproximadamente 180 viviendas afectadas por la explosión registrada en la ciudad de Trujillo, producto de un atentado que conmocionó a varias familias. El ministro Durich Whittembury señaló que la medida busca atender de manera inmediata los daños en los hogares, tras lamentar y condenar los hechos criminales que dieron origen a la tragedia.

El titular del MVCS, los daños se clasifican en dos grupos: uno mayoritario, que sufrió roturas de vidrios, lunas, marcos y puertas, y otro más reducido, formado por viviendas cercanas al epicentro de la explosión, que presentaron daños estructurales e incluso colapsos parciales.

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

“El Ministerio de Vivienda inmediatamente inició el trabajo de reposición de activos en las viviendas afectadas, trabajando desde el último fin de semana para atender estas urgencias”, precisó Whittembury.

Empadronamiento y reposición de bienes

El MVCS detalló que el empadronamiento de las viviendas afectadas se realiza de manera meticulosa, con la expectativa de concluir este proceso entre el miércoles 20 y jueves 21 de septiembre. Una vez finalizado, se comenzará la colocación de vidrios, marcos y puertas, mientras que la fabricación de estos elementos ya se encuentra en curso para agilizar la reposición.

Atentado explosivo en Trujillo fue
Atentado explosivo en Trujillo fue realizado con dinamita proveniente de la minería ilegal | Foto captura: Andina

El ministro explicó que los trabajos se realizan en coordinación con la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional de Trujillo, reforzados por 10 profesionales enviados desde Lima, con el objetivo de garantizar eficiencia y rapidez en la atención. “Todas las medidas se han tomado prácticamente al 90% y se están confeccionando los elementos necesarios para la reposición inmediata”, afirmó.

Apoyo económico para los afectados

Para las viviendas que han sufrido daños estructurales o colapsos parciales, el MVCS entregará el Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias (BAE), que consiste en 500 soles mensuales durante dos años para alquilar un espacio temporal. Además, se otorgará un bono de reforzamiento de entre 40.000 y 60.000 soles, destinado a la reconstrucción total de las casas afectadas.

Vivienda donde se colocó la
Vivienda donde se colocó la dinamita pertenece a la mamá de alias 'Bolaños' y estaría a la venta en Trujillo

El ministro precisó que, aproximadamente, tres a cuatro viviendas recibirán el bono máximo de 60.000 soles, mientras que para la reposición de vidrios, ventanas y otros elementos, se destinarán entre 200.000 y 300.000 soles. Estas medidas buscan asegurar la recuperación integral de los hogares afectados y ofrecer respaldo económico a las familias que han perdido parte de su vivienda a consecuencia del atentado.

Atentado en Trujillo

Una explosión registrada la noche del jueves 14 de agosto a las 10:10 p.m. alteró la tranquilidad de la avenida Perú, en Trujillo. Un artefacto de dinamita, material empleado comúnmente en la minería ilegal, estalló en la cuadra 8 de la vía, generando una onda expansiva que se percibió a varias cuadras del lugar. El epicentro del estallido fue el frontis de una vivienda, provocando devastación en un radio de aproximadamente cien metros.

El atentado dejó al menos cinco personas heridas, quienes presentaron cortes y contusiones provocados por la caída de vidrios y restos de material tras la explosión. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde permanecen bajo observación, según informaron autoridades sanitarias de la región. Además, el incidente ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en la zona debido a cables y medidores destruidos, complicando las labores de socorro y evacuación preventiva de los vecinos cercanos.

Graves consecuencias a las viviendas
Graves consecuencias a las viviendas afectadas por el atentado con dinamita en Trujillo

Personal de Hidrandina acudió de inmediato para restablecer el servicio eléctrico, mientras que el ministro del Interior, Carlos Malaver, se desplazó al lugar para supervisar las investigaciones. Las primeras diligencias policiales apuntan a un posible ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado, relacionado con una disputa entre los grupos conocidos como ‘Los Pulpos’ y ‘Los Pepes’. Las autoridades continúan recopilando información y trabajando en la identificación de responsables del ataque.

Temas Relacionados

TrujilloMinisterio de ViviendaAtentadoCrimen organizadoperu-noticias

Últimas Noticias

Paro de transportistas este jueves 21 de agosto: ¿habrá clases en universidades y colegios? Esto es lo que se sabe

Ante la paralización, padres de familia y universitarios expresaron su incertidumbre sobre el desarrollo presencial de las actividades educativas

Paro de transportistas este jueves

Municipalidad de La Molina lanza convocatoria laboral 2025: más de 50 vacantes con sueldos de hasta S/ 7.000

Los puestos de trabajo están dirigidos a perfiles variados: algunos no requieren experiencia universitaria y otros de mayor responsabilidad sí se reservan para profesionales

Municipalidad de La Molina lanza

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 1 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Se juega el tercer set. El tenista peruano empata 1-1 con su rival austriaco en un intenso duelo. Sigue las incidencias en directo del encuentro en Nueva York

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer

Minsa: Luego del conflicto con Colombia por Santa Rosa, vacunarán en zonas fronterizas con Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador

Tras la tensión diplomática en en la Isla Chinería de Loreto, el Estado peruano pone el foco en la salud pública y anuncia la Semana Andina de Vacunación en Fronteras, que busca proteger a comunidades limítrofes contra 28 enfermedades

Minsa: Luego del conflicto con

El firme comunicado de Binacional tras exclusión de la Liga 1 2025: “Seguiremos defendiendo nuestros derechos”

El club de Juliaca afirma que la decisión que lo dejó fuera del campeonato no está firme y promete seguir luchando por su permanencia en la Primera División

El firme comunicado de Binacional
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una pareja caminaba por un

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

El video de la cita de la viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

TELESHOW
La respuesta de Melody Luz

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”