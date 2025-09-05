El momento exacto en que la fuerza de un explosivo destruyó gran parte de una vivienda multifamiliar en Trujillo

Momento en que una vivienda resulta afectada por la fuerte explosión en Trujillo | Canal N

La noche de este jueves 4 de septiembre, la tranquilidad en la urbanización Las Quintanas, a pocos minutos del Centro Histórico de Trujillo, se rompió abruptamente. Un fuerte estallido sacudió un edificio multifamiliar, luego de que sujetos desconocidos dejaran un explosivo en la puerta principal del inmueble. La detonación destruyó por completo la fachada y alcanzó parte de las habitaciones de los primeros niveles, donde se encontraban varias personas descansando.

Las imágenes difundidas por Canal N y las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran la magnitud del ataque. La onda expansiva provocó que pedazos de drywall en ambientes como la cocina, la sala y dormitorios se desplomaran. Lo que debía ser un espacio seguro para las familias residentes se convirtió en escenario de pánico y desesperación.

En uno de los videos, se aprecia cómo los integrantes de la vivienda corren de un lado a otro, intentando ponerse a salvo. Entre los gritos, se distingue la voz de un hombre que, alarmado, clama por su madre, quien descansaba en una de las habitaciones más afectadas. La mujer de avanzada edad sufrió el impacto directo de la explosión: un fragmento de pared cayó sobre su cabeza mientras permanecía en la cama. Su hijo llegó hasta la habitación para auxiliarla. “¿Qué pasó?”, se le escucha preguntar con desconcierto. La respuesta de su familiar es contundente: “Tiró bomba. Acá la puerta lo tumbaron… fue bomba, mamá”.

Los registros también captaron la desesperación de otras personas. Una vecina que se encontraba en el patio exterior corrió hacia el edificio tras escuchar la detonación, sin saber cómo ingresar para auxiliar a los habitantes. En medio de la confusión, incluso arrancó parte del cerco en un intento desesperado por entrar. Al mismo tiempo, dos mascotas corrían nerviosas por los pasillos, reflejando la tensión que invadió la vivienda.

Nuevas imágenes del atentado contra vivienda en Trujillo| Cosmos Noticias

El impacto del estallido no solo se sintió dentro del inmueble. En los exteriores, los transeúntes y vecinos fueron sorprendidos por el estruendo. Algunos salieron a las calles para verificar qué había sucedido, mientras otros, atemorizados, buscaron refugio. El miedo se expandió rápidamente por la cuadra, donde la onda expansiva dejó daños materiales en viviendas cercanas.

Trujillo ha sido escenario en los últimos años de una ola de violencia asociada a extorsiones y disputas entre organizaciones delictivas. Este atentado, ocurrido en una zona residencial aledaña al centro histórico, vuelve a encender las alarmas sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a estas amenazas. La población expresa temor de que hechos similares se repitan, mientras las autoridades intensifican los operativos de patrullaje.

A pesar del terror vivido, los residentes del edificio afectado se encuentran fuera de peligro. La mujer de la tercera edad que sufrió el golpe en la cabeza fue atendida por sus familiares y luego trasladada a un centro médico para descartar complicaciones. Los daños materiales, sin embargo, son considerables: paredes destruidas, mobiliario irreparable y una fachada completamente derrumbada.

Vecinos vivieron pánico y miedo tras fuerte explosión

Nuevos videos del atentado en Trujillo| Cosmos

Minutos después, agentes del serenazgo municipal llegaron al lugar para controlar la situación y brindar apoyo a los residentes. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, lograron identificar a dos individuos que huían de la zona. Ambos fueron intervenidos y trasladados a la comisaría, donde permanecen bajo investigación. La Policía no descarta que se trate de un nuevo atentado vinculado a bandas criminales que operan en la ciudad y que utilizan explosivos como método de amedrentamiento.

PNP no descarta guerra de mafias detrás de la explosión

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, el ataque estaría relacionado con mafias dedicadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz. El coronel PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó que el inmueble pertenece a una empresaria de apellido Sánchez Iparraguirre, vinculada al rubro minero. “La propietaria se dedica a la minería en Pataz. No se encontraba en el domicilio al momento del hecho ni existe denuncia previa por extorsión”, señaló.

Relacionan atentado en Trujillo con minería ilegal en Pataz

Vecinos indicaron que hasta hace dos semanas, el edificio era resguardado por un vigilante y constantemente era visitado por camionetas. Tras la salida repentina de sus ocupantes, la vivienda quedó sin custodia, lo que, según la Policía, pudo facilitar la acción delictiva.

Gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad, agentes del serenazgo y la PNP lograron intervenir a dos sospechosos cuando huían de la zona en una motocicleta. Se trata de Nilson Isaías Ravelo Ramos, alias ‘Negro’, de 17 años, y el ciudadano venezolano Heber Emilio Quintero Monasterio, conocido como ‘Chamo’. Uno de los detenidos confesó su participación y reveló que actuaban bajo órdenes de un sujeto identificado como Pelado, presunto integrante de una red criminal dedicada a la extorsión. Horas después, la Policía confirmó la captura de un tercer sospechoso vinculado al atentado.