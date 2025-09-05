Atentado en Trujillo: PNP detuvo a tres sospechosos que habrían dejado explosivo en vivienda de Las Quintanas

Jefe de la Policía de La Libertad da detalles de cómo y quien está detrás del atentado en Trujillo | Latina TV

Una explosión registrada en la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, región La Libertad, provocó alarma la noche del jueves 4 de septiembre y dejó tres heridos y viviendas afectadas. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó la captura de tres sospechosos, identificados minutos después del atentado gracias a imágenes de videovigilancia.

El ataque sucedió cerca del Parque Perpetuo Socorro, cuando un artefacto explosivo fue lanzado hacia la fachada de una vivienda, según reportó la PNP. Las investigaciones revelaron que los implicados huyeron a bordo de una motocicleta, la cual también ha sido incautada como parte del proceso. El operativo rápido de la policía fue clave para evitar que los sujetos escaparan de la zona.

De acuerdo con la PNP, uno de los detenidos es extranjero y confesó su participación en los hechos tras ser interrogado por agentes de la PNP. Su testimonio fue determinante para reconstruir la secuencia del atentado y consolidar la hipótesis de un crimen premeditado. La identidad del confeso aún permanece en reserva.

Trujillo - Trujillo Visión

Imágenes, confesiones y avance de las pesquisas

El seguimiento policial se apoyó en el análisis de los videos que captaron el momento exacto en que el artefacto fue lanzado. Esta evidencia permitió identificar movimientos, características físicas y el vehículo usado por los sospechosos. Posteriormente, la PNP interceptó a dos hombres implicados directamente en los hechos.

Las autoridades no descartan que este caso esté vinculado a otras operaciones delictivas en el norte del país, donde el uso de explosivos representa una táctica de amedrentamiento empleada por bandas organizadas. La policía continúa recogiendo pruebas y testimonios para esclarecer la magnitud real del atentado en Trujillo.

Jefe de la Policía de La Libertad confirma la detención de tres personas | América TV

Detalles de la intervención

Tras la detonación del artefacto explosivo, los responsables fueron detenidos en flagrancia. De acuerdo con la versión oficial, primero fueron retenidos por agentes de serenazgo de la Municipalidad de Trujillo y luego capturados con apoyo de la unidad de emergencia del escuadrón de la PNP. Los identificados son Nilson Isaías Ravelo Ramos, de 17 años, conocido como Negro, y el ciudadano venezolano Heber Emilio Quintero Monasterio, alias Chamo.

La captura se dio minutos después de que los sujetos intentaron huir en una motocicleta que no encendió, lo que permitió su inmediata intervención. Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en el que los hombres dejaron el explosivo y después emprendieron la fuga. Al encontrarse con un automóvil de patrullaje integrado de la municipalidad, los sospechosos fueron finalmente detenidos y trasladados a la dependencia de investigación criminal.

Durante la entrevista realizada por las autoridades, ambos detenidos confesaron su participación directa en el atentado. También revelaron que fueron reclutados para cometer el acto ilícito por una persona identificada bajo el alias de Pelado, aspecto que es investigado por la policía como posible vínculo a una organización criminal dedicada a la extorsión en la zona.

Jefe de la Policía de La Libertad sostiene que hay 800 detenidos por extorsión en la región | Latina TV

Hay 800 detenidos por extorsión en La Libertad

El general Carlos Llerena, jefe de la Policía en La Libertad, indicó que la institución está “doblegando los esfuerzos” par poner más intensidad en el patrullaje principal de a zona y activar las agencias de Inteligencia, tanto las de Lima, como las que funcionarán en Trujillo.

“Lo que le pedimos a las personas que también están inmersas o son víctimas de este tipo de situaciones que denuncien, que denuncien para que nosotros podamos tomar conocimiento, podamos tener información y podamos tomar acciones inmediatas, porque, desgraciadamente, solamente nos enteramos cuando suceden los hechos. Pero deben de denunciar, deben confiar", dijo en diálogo con Latina.

“Tenemos en la actualidad ya más de ochocientos detenidos por extorsión, por extorsión en lo que va del año. Detenidos que han sido encontrados en flagrancia, detenidos que han sido encontrados con evidencias“, añadió.

“No basta con atrapar a los culpables. Queremos vivir tranquilos, sin miedo a que una bomba explote cerca de nuestros hijos”, dijo una madre de familia residente en la zona, reportó Caretas.

