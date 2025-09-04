Portabilidad: Claro capta más clientes, desplaza a Entel y recupera el trono en agosto

Osiptel reveló los datos de portabilidad de agosto. Claro le arrebata el primer lugar a Entel. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) reveló los nuevos datos de cómo se movieron las líneas móviles en agosto. Es decir, cómo los clientes cambiaron de operador, tras ofertas que vieran mejor para su económia, facilidades o solo porque fueron convencidos con alguna llamada publicitaria.

“La portabilidad numérica sigue consolidándose como un mecanismo clave para dinamizar la competencia en el mercado móvil. En agosto de 2025, un total de 569 mil 675 líneas móviles cambiaron de empresa operadora a nivel nacional”, informó el Osiptel.

Así, como ha venido informando Infobae Perú sobre el mercado móvil en este año, Claro y Entel van a la cabeza, con Bitel en tercer lugar y los demás atrás. Estas dos primeras empresas, especialmente, compiten de cerca, cada una buscando captar más clientes que la otra. Si bien en julio y agosto, Entel le sacó ventaja al primer lugar, este mes todo ha regresado a favorecer a Claro.

El país alcanzó su pico histórico de líneas móviles al primer trimestre del 2025. Como se sabe, una persona puede tener una o más líneas a su nombre. - Crédito Osiptel

Portabilidad en agosto

Este resultado representa un incremento de 2.21 % respecto a julio y de 3.99 % en comparación con agosto de 2024, cuando se registraron 547 mil 796 portaciones móviles.

Desde mayo de 2024, el número de portaciones móviles se sitúa de manera sostenida por encima de las 500 mil líneas mensuales, lo que refleja el dinamismo de este mercado, impulsado por la intensa competencia entre las operadoras por captar y retener usuarios.

Asimismo, “la competencia de las empresas operadoras y crecimiento de la demanda, dentro de un marco regulatorio inteligente, han permitido que el mercado móvil en Perú continúe expandiéndose y, al cierre del primer semestre de 2025, alcanzó la cifra histórica de 43.7 millones de líneas móviles activas”, destacó Osiptel.

Así pasaron los clientes de líneas móviles a otras operadores en agosto. - Crédito Osiptel

Portabilidad por empresas operadoras

Según información del Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP), en agosto, Claro registró el mayor número de portaciones netas positivas (más líneas ganadas que perdidas) con 16 mil 210 líneas, seguida de Entel (3 mil 240) y Bitel (1 mil 681), y las demás perdieron clientes.

Aquí se destaca el resultado de Claro, dado que en los meses anteriores había perdido su lugar como líder en portabilidad frente a Entel. Ahora lo ha recuperado y Entel ha pasado a ganar muchos menos clientes nuevos que en los anteriores meses. Este año, a la fecha, el balance de Claro es superior al de Entel:

Claro va ganando 82 mil 855 clientes que logró convencer de pasarse a contratar con esta. Como se sabe, una de las principales promocional de la empresa de Full Claro, que duplica las velocidades y planes de internet y línea móvil si se contrata ambas.

Entel, por su parte, va ganando 22 mil 637 clientes por portabilidad considerando los datos de agosto. Como se sabe, las promociones de Entel incluyen descuento en cine, aplicativos de taxi y más.

¿Y la portabilidad fija? En agosto, 1 mil 126 líneas fijas cambiaron de empresa operadora a nivel nacional. Las empresas Win Empresas, Convergia y Claro consiguieron los mayores saldos netos positivos de 472, 192 y 68 líneas portadas, respectivamente.